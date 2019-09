Grupo de profesores de la Escuela Portugal paraliza sus actividades en reclamo contra directivos

Con preocupación reaccionó la Corporación Municipal ante la paralización de actividades que anunció un grupo de profesores de la Escuela Portugal. Esto porque el establecimiento, además es uno de los símbolos de la conmemoración de los 500 años del estrecho de Magallanes, es también una escuela que se encuentra en situación de insuficiente por parte de la Agencia de Calidad, y con la misión de subir sus puntajes Simce.

Pero a través de un comunicado, el Consejo Gremial de la Escuela Portugal da cuenta de un complicado clima interno que se vive al interior del recinto educativo, así como de emplazamientos a la misma Cormupa. “El día 29 de julio del presente año, Corporación Municipal, en la figura del secretario general Segundo Alvarez y el jefe del área de Educación, Cristián Reveco; se comprometen a la realización de un sumario investigativo, el cual a la fecha no tiene registro de inicio y seguimiento. A través de un documento firmado por los representantes, se establece un período no superior a 30 días para cumplir con lo solicitado. Hoy (ayer), 3 de septiembre, nuestro empleador no ha entregado solución a nuestra problemática”.

Indican que este año, además, asumió un nuevo cuerpo directivo, por Alta Dirección Pública, entre las que se incluyen una jefa de la Unidad Técnica. En esa línea, critican que “durante este tiempo hemos sido testigos de la falta de lineamientos institucionales, desorden administrativo y descoordinación de procesos técnicos pedagógicos, los que han ido en desmedro de los aprendizajes de nuestros alumnos, principalmente por la falta de prolijidad en las evaluaciones externas que están midiendo aprendizajes no abordados a cabalidad y de las cuales el equipo directivo se encuentra en conocimiento y aun así sigue permitiéndolo”.

Clima laboral

Pero para este grupo de docentes, lo más grave es “el deterioro del clima laboral, que ha ido en aumento hasta llegar a estas instancias ante la búsqueda de soluciones. Si bien las faltas de respeto y vulneración de derechos están personalizadas en la figura de la jefa de Unidad Técnica Pedagógica, no es menor las responsabilidades de la dirección del establecimiento y el inspector quienes han guardado silencio, bajado el perfil e incluso caricaturizado el conflicto laboral.

“Todas las reuniones realizadas abogan por otorgar los tiempos a las jefaturas para reivindicarse y la paciencia que los docentes en su calidad de trabajadores deben tener para esperar que la alta dirección pública esté a la altura de su cargo. Situación que lamentamos, pues la experiencia nos ha demostrado que otros funcionarios de establecimientos educacionales han sido objeto de investigaciones por situaciones de menor envergadura que las vividas en nuestro establecimiento”, profundizaron en este comunicado, en el que concluyen solicitando explicaciones “por la falta de procedimientos para iniciar una investigación y alejar del establecimiento a quienes, en vez de levantarlo, hoy menoscaban la labor docente ninguneando y humillando constantemente el profesionalismo de quienes laboran y están comprometidos con los niños y niñas de la Escuela Portugal”.

Ante ello, el jefe del Area de Educación de la Corporación Municipal, Cristián Reveco, resaltó en primer lugar, que este sentimiento involucra a 16 docentes que paralizaron sus actividades, por lo que “lamentamos la medida que adoptan, toda vez que afecta directamente a los alumnos y a su comunidad toda. Es una escuela que se encuentra en pleno trabajo para subir sus puntajes Simce y que por lo demás es símbolo de los 500 años del cruce de Magallanes por el Estrecho. La Corporación se ha mantenido en todo momento atenta a sus planteamientos y solicitamos una actitud criteriosa cuando se trata de generar una movilización donde la base sean los argumentos claros. Reiteramos que un paro de brazos caídos no es la forma, pues atenta directamente contra los alumnos y su educación, la cual es nuestra primera prioridad”, finalizó Reveco.