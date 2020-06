Grupo Scout San Miguel vive su Semana Polar a punta de concursos

Formado en 1985 se encuentra en trámite para obtener Sello Antártico Institucional “Postal Scout Antártica”, “Dibujos Antártica vs Artico”, “Póster Antártico Informativo” y “Antártica en 100 palabras” son los trabajos que están realizando de manera interna, y que serán recibidos hasta mañana, y que forman parte de la Ruta del Iceberg

Solamente en marzo pudieron reunirse, justo cuando iniciaban sus actividades, pero la pandemia impidió que el grupo Scout San Miguel pudiera cumplir con las planificación, especialmente con las expediciones. Los encuentros semanales quedaron limitados a la opción online, que ha permitido que, al menos, pudieran saludarse. Justo en un año en que iniciaron la Ruta del Iceberg. Pero eso no aminoró el entusiasmo de los niños y jóvenes, que se encuentran actualmente en plena Semana Polar, realizando concursos con el fin de obtener el Sello Antártico Institucional.

“Postal Scout Antártica”, “Dibujos Antártica vs Artico”, “Póster Antártico Informativo” y “Antártica en 100 palabras” son los concursos que están realizando de manera interna y cuyos trabajos serán recibidos hasta mañana.

Este es uno de los desafíos que se plantearon en marzo en la Ruta del Iceberg que consta de una serie de desafíos relacionados con efemérides, como el Día mundial del agua, Día mundial de la tierra, Mes del mar, Solsticio de invierno, Día del piloto pardo, Semana polar, Día de la región y Día de la Antártica chilena. Cada celebración implica preguntar e incorporar a los niños dentro de las actividades a realizar, lo que los involucra en el desafío y de este modo ser partícipes en promover el conocimiento de la Antártica como un continente de hermandad, de paz y de ciencia; el cual debemos preservar para el bienestar del planeta y la humanidad, plantearon en el grupo San Miguel.

Esta Ruta del Iceberg tiene una duración de dos años; donde, durante el primer año están acompañados por el profesor y representante de Gaia Antártica, Alfredo Soto; para posteriormente, continuar el camino de manera bastante más independiente hasta lograr la obtención del Sello Antártico Institucional, que certifica que en su sistema educativo no formal se han integrado el saber y sensibilización con el continente blanco.

Historia del grupo San Miguel

El grupo de Guías y Scouts San Miguel tiene sus inicios a principio del año 1985, cuando Julio Bórquez le sugirió a Armando Susi conversar en la parroquia San Miguel con el párroco de esa época, el sacerdote Marcos Buvinic para proponer la realización de actividades scouts. Producto de esta positiva conversación se convoca a niños principalmente del sector que se interesan en realizar y vivenciar esta propuesta. Tomado el desafío, el 28 de enero de 1985, Armando Susi Garrido realiza, junto a un grupo de niños, el primer campamento efectuado en el sector de Leñadura; dando, con este hito, origen al nacimiento del grupo scout.

La primera unidad fundada en el grupo fue la Tropa de Scouts Van Hesse, cuyo nombre está inspirado en uno de los primeros párrocos de la parroquia, el misionero salesiano holandés Eduardo Van Hesse. Posteriormente, se fueron conformando las restantes unidades abarcando un rango de edad que va de los 7 a los 21 años.

Actualmente, cuenta con las unidades Bandada de golondrinas Santa Teresa para niñas y Manada de Lobatos San Francisco para niños en el rango de edad de 7 a 10 años; Compañía de Guías Lady Olave y Tropa de Scouts Van Hesse para niños y niñas entre los 11 y los 14 años; Avanzada de Pioneros Cazadores de la Tempestad (jóvenes de 15 y 16 años) y Clan de Caminantes Aonikenk (jóvenes de 17 a 21 años). El grupo se encuentra registrado en la Asociación de Guías y Scout de Chile, perteneciendo, territorialmente, al Distrito Punta Arenas, Zona Magallanes y cuenta en total, con 60 niños y jóvenes y unos 20 adultos.

En la actualidad, el responsable de Grupo es Roberto Almonacid Núñez y la asistente de grupo, Mariela Valdebenito Díaz.

La Semana Polar

A través de una mascota, un pingüino llamado Yoppen (amigo en lengua selknam), el grupo se encuentra en pleno proceso de realización de los trabajos. El impulso partió por Katia Macías, una de las instructoras, que había viajado a la Antártica y quiso ser un estímulo para los chicos.

Benjamin Silva, de 13 años, y estudiante de séptimo básico en el Colegio Pierre Faure, forma parte de la tropa Van Hesse y aunque reconoce que se siente triste de no poder asistir a las reuniones y extrañar a sus compañeros, se mantiene participando a través de Internet. “Nos juntamos solamente durante cuatro días en marzo. Todos los sábados en la tarde nos reunimos toda nuestra unidad, conversamos, no podemos hacer muchas actividades”. En todo caso, en sus tres años en el grupo, donde partió como Lobatos, la experiencia ha sido “bonita, porque he experimentado muchas cosas y he mejorado en mi curiosidad por todo, antes por ejemplo, no sabía quién fue Baden Powell y me interesó mucho su historia”.

Amanda Guerrero es de las más pequeñas ya que es Golondrina de la bandada Santa Teresa, cursa segundo básico en la Escuela Bernardo O’Higgins y reconoce también que echa de menos a sus amigos, porque “hacemos fogatas, cantamos, bailamos, fiestas, campamentos. A mí me gusta hacer pinturas y estoy participando en el concurso ‘Antártica vs Artico’.

Camila Mancilla, por contraparte, es una de las más grandes. Lleva 9 años como scout y actualmente cursa primer año de Arquitectura en la Umag. “Uno cambia cuando entra al movimiento, yo por ejemplo, antes no podía hacer amigos, no podía disertar y el grupo me sacó más personalidad, saca habilidades que puedes tener. El otro día estuvimos hablando de eso y me sacaron que tenía características de líde, puedo explicar las cosas, paciencia, ahora tengo una especialidad en primeros auxilios; uno puede aprender muchas cosas y tener bonitas experiencias”. Por eso lamenta no poder reunirse con sus compañeros, aunque de todas maneras, disfruta de las actividades online. “La semana pasada hicimos un concurso de las bases, y ahora estamos viendo lo de la postal antártica. Hay concursos de cuentos, dibujos y postales, y en el clan vamos a participar en la postal”, añadió la integrante del Clan de Caminantes Aonikenk.

Florencia Street va en octavo básico en la Escuela La Milagrosa y está preparando un dibujo para este concurso, y es guía de la compañía Lady OIave. “Como hemos estado contactados con videollamada, nos hemos entretenido. Cuando llegué era hiperactiva, y ahora me han enseñado hartas cosas, nudos, amarres, hacer amigos, leyes, varias cosas que en otros lugares no te enseñarán, entonces es otra manera de aprender las cosas”, valoró.

Finalmente, Shardie Orias, estudiante de tercero medio en el Liceo Luis Alberto Barrera, y es pionera avanzada Cazadores de la Tempestad. “Hace dos o tres años me invitaron a participar unos conocidos. Ha sido divertido, de mucho aprendizaje, ya que enseña a valorar lo que te da la vida y desarrollar tu personalidad”.

Fotos cedidas