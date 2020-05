Guardiayudas mantienen cobros y aseguran que seguirán hasta que “no se diga lo contrario”

Jornada bajo la lluvia, pero también no exenta de problemas para los más de 20 guardiayudas que durante la jornada de viernes llegaron para cumplir con su función de cobro de estacionamientos en el centro de Punta Arenas.

De acuerdo con lo señalado por la supervisora de los operadores de la empresa Sur Romeral Ltda., Elvia Tecay, hasta el momento no ha existido ninguna información respecto del término de contrato con el municipio, “por lo que hasta eso no pase nosotros seguiremos trabajando”.

Agregó que “lamentablemente estos días, y principalmente ayer, nos encontramos con problemas para el cobro, porque hay conductores que se niegan a pagar diciendo que no corresponde porque el alcalde terminó el contrato. Por eso es bueno aclarar que eso no es así, que el cobro sigue porque la empresa sigue teniendo la concesión mientras el municipio a través del Concejo Municipal no digan lo contrario. A nosotros mientras la empresa no nos informe que todo terminó, seguiremos trabajando, porque es lo que corresponde y porque lo necesitamos”.

El tema seguramente será zanjado la semana próxima, en la sesión de Concejo Municipal, donde el alcalde Claudio Radonich expondrá los antecedentes que llevaron a la decisión de poner término al contrato con Sur Romeral Ltda. Serán los ediles quienes deberán votar para que ello se oficialice o se rechace.

Paralelo a esto, la concesionaria interpuso una demanda en la cual acusa al municipio de Punta Arenas de incumplimiento de contrato y solicita el pago de 3 mil millones de pesos a título de indemnización de perjuicios. Además, el concejal José Aguilante recurrió a la Contraloría para que el órgano fiscalizador se pronuncie acerca de la actuación tanto del municipio como de la empresa.