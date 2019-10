Guillermo Hernández asumirá gerencia general de Mina Invierno

La empresa Mina Invierno S.A. dio a conocer ayer que a contar del presente mes la dirección de la compañía se trasladará a Punta Arenas, siendo asumida la gerencia general por Guillermo Hernández Rodríguez, hasta ahora titular regional de la firma.

El profesional asume el máximo puesto en el marco de una reestructuración de la plana ejecutiva, definida ésta a consecuencia del fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia -el 20 de agosto pasado- que anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizaba el uso de tronaduras, derivando ello en la inviabilidad de dar continuidad de la operación.

El cambio apunta a concentrar la administración de Mina Invierno en Magallanes, buscando adaptarse de mejor manera a esta nueva realidad, contexto en el que Hernández explicó que la modificación en la estructura de la organización forma parte del plan de paralización programada que se inició en junio con la desvinculación de 150 trabajadores. “Este proceso ha sido muy doloroso de llevar adelante, considerando además que a fin de año se mantendrá una mínima dotación en faena, para realizar labores asociadas principalmente a cumplimientos medioambientales”, afirmó.

Por su parte, el actual gerente general, Sebastián Gil Clasen, dejará a contar del 15 de octubre el cargo para tomar un nuevo rol como asesor del Directorio de la empresa, teniendo como tarea prioritaria el recurso de casación ante la Corte Suprema. “Estamos en una etapa en la que es fundamental demostrar que Mina Invierno ha llevado a cabo su trabajo con los más altos estándares medioambientales que pueden encontrarse en minería, y en ello nos concentraremos en este período”, señaló.

Injusto escenario

Quien también se refirió al presente de la firma, es el presidente del directorio, Marcos Büchi Buc, quien señaló de forma enfática a los colaboradores: “Este injusto escenario, que ha marcado un inquietante precedente en la normativa ambiental de nuestro país, no ha podido ser revertido pese a todos los esfuerzos realizados y al apoyo de distintos actores, nacionales y regionales, que entienden el daño que se está haciendo a una iniciativa minera de alto estándar como es Mina Invierno. Ello nos ha obligado a llevar a cabo un proceso de paralización que desafortunadamente ha significado disminuir la dotación de nuestro equipo y hacer algunos ajustes en la estructura organizacional, buscando adaptarnos de la mejor manera a esta realidad”.

De igual modo, se refirió a los cambios definidos para las gerencia de Personas y como la de Mantenimiento, que serán absorbidas por las de Sustentabilidad y Gestión, y la de Mina, respectivamente. Tal definición implicará la partida de Juan Francisco Aliaga Bravo y Jaime Inzunza Derio. “Han sido grandes colaboradores conduciendo estas áreas. Lamentamos profundamente su salida y agradecemos a ellos su compromiso y entrega durante todos estos años. No ha sido fácil para ninguno de quienes formamos parte de la familia Mina Invierno llevar adelante este proceso. Entendemos que todos, especialmente nuestros trabajadores, están viviendo un período complejo en términos humanos y profesionales. Este Directorio y la administración de la empresa seguirá trabajando con honestidad y transparencia en todo lo que viene, en particular en el escenario judicial ante la Corte Suprema. Por último, no me cabe más que dar las gracias a todos ustedes por su apoyo y compromiso en estos difíciles tiempos”, concluyó.