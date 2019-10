Gustava Aguilar, defensora regional: “Los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros son absolutamente inadecuados”

Agitados han sido estos días de manifestaciones en Punta Arenas, donde la comunidad salió mayoritariamente a las calles de forma pacífica, pero también durante las primeras jornadas se evidenciaron violentos episodios que no se habían suscitado en la zona austral, desde el histórico “Puntarenazo”. Aquello demostró una rabia contenida por miles de jóvenes que replicaron lo que acontecía a nivel nacional, y que al igual que en otras zonas del país dejó un número superior de detenidos a lo que suele registrarse comúnmente.

En este contexto, la jefa regional de la Defensoría Penal Pública, Gustava Aguilar, destacó la labor de los abogados que han litigado para defender a cada ciudadano que ha sido formalizado en el Juzgado de Garantía, recalcando que desde el segundo día los profesionales letrados se constituyeron en los distintos cuarteles policiales con el fin de constatar el número de personas que ha sido detenida, realizar las entrevistas con anticipación, agilizar los trámites y tomar conocimiento de cuáles son los fundamentos o razones por las cuales se han gestado dichas aprehensiones.

“El problema es que muchas veces no está muy claro el procedimiento desde un principio, donde no se les proporciona la información concreta”, expresó la defensora, quien también manifestó su preocupación ante las condiciones de los calabozos donde ha quedado recluido el gran número de manifestantes arrestados.

– ¿Cómo ha analizado la primera semana de manifestaciones en Magallanes?

– “Como ésta es una situación absolutamente excepcional, y como se decretó el Estado de Emergencia, ha habido una efervescencia de la gente que ha salido pacíficamente a manifestarse, pero en algunos casos ciertas personas provocaron algunos desórdenes. Allí operaron las fuerzas policiales y nosotros hemos alegado la ilegalidad de la detención en muchos casos, porque se producen aprehensiones sin que exista una determinación específica o precisa de cuáles son los hechos que se le atribuyen a cada una de las personas. No basta decir que una persona pasa a control de detención por desórdenes públicos, porque ésa es una afirmación genérica, pero hay que definir en qué ha consistido el desorden público, si la persona grita consignas, si está arrojando piedras a la propiedad privada o a los bienes nacionales de uso público, si han maltrato a Carabineros”.

– Y respecto a esas personas aprehendidas, ¿se ha resguardado su dignidad e integridad en los centros de detención?

– “Para poder recabar antecedentes y hacer las alegaciones con fundamento y seriedad, dispusimos desde el segundo día, cuando la situación se tornaba más compleja, que los defensores se constituyeran en los lugares de detención. Hubo también una noche en que llevaron personas al retén de Río Seco, porque los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros, que dicho sea de paso, son absolutamente inadecuados. Yo se lo he manifestado al propio general de Carabineros y él ha dicho que por un tema de recursos no cuentan con una comisaría como ellos quisieran, porque en esto se han visto perjudicadas las personas detenidas, y yo lo he constatado”.

– ¿Qué es lo que usted pudo apreciar?

– “Visité los calabozos de la Primera Comisaría y vi que en realidad el espacio es muy reducido, porque ese día hubo más de cuarenta detenidos y ya con cinco o seis están amontonados. Se debe entender que los detenidos deben ser conducidos a los lugares que están habilitados para detención, no a otros, por lo que Carabineros para evitar el hacinamiento se llevaron a los adolescentes a la Subcomisaría de Río Seco, porque tiene que haber una segregación, y el defensor penal juvenil se trasladó allá. También hubo noches en que se derivaron a los detenidos al gimnasio que tiene la institución en calle Ignacio Carrera Pinto”.

– Llevamos una semana donde se ha solicitado declarar la ilegalidad de la detención en todos los casos, sin embargo, el criterio de los jueces ha sido por no acoger esa petición.

– “Efectivamente no se ha concedido ninguna, pero allí son los magistrados los que deben ponderar los antecedentes y el parecer de ellos es que no hay ilegalidad. Nosotros tenemos otra opinión, otra percepción o pensamos de manera distinta a la luz de los antecedentes que nos exponen. Que las audiencias se extiendan no es para nosotros un problema, por el contrario, rescatamos que los jueces permitan que los defensores hagan sus alegaciones, más allá de cuál sea la resolución que en definitiva opte el juez”.

– ¿Qué le parece que el Ministerio Público esté invocando en las formalizaciones por desórdenes públicos las circunstancias agravantes del Artículo 12 Nº10 del Código Penal, de estar bajo el Estado de Emergencia?

– “A nuestro juicio, invocar aquella agravante no es pertinente, no es del caso en el estado en que nos encontramos. En todo caso, esas son decisiones de fondo y que los fiscales invocan para dar un mayor argumento o mayor fuerza a su alegación. Al momento de imponer una sanción ahí se verá si corresponde a un delito o falta común”.