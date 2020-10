Habilitación de viajes entre comunas en Fase 3 abre posible reactivación del turismo

El alcalde Roberto Cárdenas plantea comenzar desde ya a trabajar para implementar medidas a partir de diciembre próximo.

Una próxima reactivación del turismo en la comuna de Torres del Paine se abrió a partir del 28 de septiembre con la habilitación de viajes interregionales para las comunas que se encuentran en Fase 3 o más, dentro del plan Paso a Paso.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó en su momento que “se va a permitir el traslado interregional entre comunas que estén en etapa 3, etapa 4 y etapa 5 del Plan Paso a Paso. O sea, las personas que estén en comunas en Preparación, Apertura Inicial y Apertura Avanzada, van a poder trasladarse entre las comunas que estén en la misma situación”.

Precisamente en Fase 3 está en este momento la comuna de Torres del Paine, donde se encuentra el Parque Nacional del mismo nombre y que permanece cerrado desde el 17 de marzo, con una pequeña ventana abierta entre el primero al nueve de septiembre, recién pasado. Este último día se cerró el recinto ante el aumento explosivo de casos de coronavirus que se registró en Puerto Natales y que incluso afectó a siete guardaparques que habían viajado al lugar, quienes debieron retornar de inmediato a la capital provincial por encontrarse contagiados con Covid-19.

Desde ese momento la industria del turismo ha ingresado a una etapa de “depresión” como han denominado a la desesperanza que existe por la falta de certezas sobre el futuro de esta industria.

Nueva esperanza

Con la determinación del Ministerio de Salud de permitir el viaje interregional entre comunas que se encuentren con mejores índices sanitarios (entre los que se encuentra la comuna de Torres del Paine) se abre la posibilidad de implementar estrategias para reactivar el turismo.

Sobre este punto el alcalde de la mencionada comuna rural, Roberto Cárdenas, dijo que la reactivación de esta industria lo han anunciado gobiernos como el argentino, ecuatoriano, peruano, entre otros, entendiendo su importancia para la economía y como fuente de empleos.

La autoridad comunal expresó que “el hecho que estemos en Fase 3 abre la posibilidad de generar circuitos cerrados o corredores sanitarios entre comunas que se encuentren en el mismo Paso”.

Sin embargo, acotó que a su entender sería muy pronto implementar este tipo de sistema entre Torres del Paine y otras comunas del país, pero que habría que trabajar para en diciembre contar con una estrategia de cómo reactivar el turismo en dicha comuna.

Indicó que “no podemos estar supeditados a lo que suceda en las restantes comunas de la región que se encuentran en cuarentena. No es descabellado pensar en estos corredores turísticos que cuenten con todas las medidas sanitarias, como la toma de PCR y donde accedan personas que provengan de regiones que tienen bajos niveles de contagios, asegurando de este modo la salud de los visitantes, trabajadores y habitantes de la zona”.

También dijo que para diciembre espera que los niveles de contagios hayan disminuido en Natales y Punta Arenas.

Señaló que estaba abierto a todas las posibilidades y que todas las estrategias son dignas de considerar como el hecho que lleguen vuelos directamente del norte del país al aeródromo de Natales o crear un corredor sanitario entre Torres del Paine y El Calafate, en Argentina.

Crisis sin precedente

Consultado sobre la situación actual de la industria turística reconoció que “está pasando una crisis sin precedentes. Está parada. No ha habido movimiento durante todos estos meses”.

Indicó que el turismo venía afectado por la crisis social de octubre del año pasado y luego llegó el cierre anticipado del Parque Nacional el 17 de marzo, cesando desde ese momento toda actividad.

Sin embargo, en su momento se pensó que pasado el invierno se iba a reactivar. Lo anterior no implicaba un gran inconveniente porque el sector está acostumbrado a inviernos con baja demanda y en algunos casos sin ninguna actividad.

Empero, eso no sucedió, por ello dijo que “el escenario se ve muy complejo para esta temporada. Es adverso, no hay certeza de nada hoy en día, porque ésta enfermedad no se comporta como uno piensa que debería comportarse”.

Manifestó que precisamente durante octubre, noviembre y diciembre se verá el real efecto de esta crisis sanitaria en la industria del turismo. “De no reactivarse en estos meses se va a contemplar en toda su dimensión el desempleo. Muchas Pymes han quebrado y otras podrían seguir el mismo camino. Es lamentable pero es la situación que vive hoy el turismo en el mundo”.

Expresó que esta incertidumbre permanecerá hasta que no exista una vacuna eficaz contra esta grave enfermedad.