Habla joven acusado en accidente fatal ocurrido en octubre 2018: “Lo fuerte fue estar sometido a Carabineros que no se daba cuenta de que yo no era el único implicado”

Víctor Cisterna recordó ayer ante el Tribunal de Punta Arenas los momentos claves previo a ser colisionado por Pablo Villarroel en la intersección de calle Ovejero y Avenida Bulnes, costando ello la vida de la joven Danitza Gallardo.

Ayer en el Tribunal Oral en lo Penal y con la presencia de los magistrados Guillermo Alfredo Cádiz Vatcky, Luis Alvarez Valdés y Jovita Soto, tuvo lugar la primera de las tres jornadas de juicio que enfrentan Víctor Andrés Cisterna Cisternas y Pablo Javier Villarroel Muñoz, por su responsabilidad en los delitos de conducción de vehículo motorizado, en estado de ebriedad, con resultado de muerte, lesiones y daños.

La instancia judicial deriva de los hechos acaecidos la madrugada del 14 de octubre de 2018 cuando en la intersección de calle Ovejero y Avenida Bulnes, el primero de los individualizados, que ingresaba a la segunda arteria -con 1,73 gramos de alcohol por litro de sangre y sin contar con licencia- junto a tres personas más en su Mini Cooper, fue colisionado por el segundo de los acusados, quien transitaba a gran velocidad de norte a sur por la avenida señalada y con 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre.

A consecuencia del impacto, falleció producto de las graves lesiones sufridas, la joven de 20 años, Danitza Gallardo Vargas, quien iba en la zona posterior del copiloto del móvil Mini Cooper. Su deceso fue certificado en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Magallanes, cuando fue trasladada por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (Samu) con un traumatismo toracoabdominal complicado, llegando al recinto asistencial con un paro cardiaco.

Responsabilidades

El abogado defensor Juan Carlos Rebolledo, enfatizó respecto de lo anterior, que su representado Víctor Cisterna debe ser absuelto y la razón la esgrime en virtud de que la causa basal del accidente estuvo en el exceso de velocidad por parte de Villarroel.

Esto, según remarcó el profesional, dado que un análisis del perito de accidentología, Julio Bahamonde, determinó en virtud del video de prueba que registró la colisión, que la velocidad de Pablo Villarroel alcanzó los 121 Km/h, cifra muy similar a un estudio realizado por otro experto. “Significa que cuando Víctor Cisterna se aprestaba a cruzar Bulnes -tras haber estado compartiendo en el local Checkpoint junto a otras siete personas-, el vehículo del señor Villarroel se encontraba a lo menos a 150 metros de distancia. El problema está en que -si este último- hubiese respetado la velocidad máxima de conducción en vía urbana (50 Km/h) sólo avanzaría 12,5 metros por segundo”, precisó detallando que en tal contexto, a lo sumo el automóvil de Pablo habría recorrido a la velocidad legal unos 100 metros. “Víctor perfectamente habría podido cruzar. El problema es que Carabineros se ‘casó’ con su primer informe cuando dijo ‘aquí la infracción es no respetar el derecho preferente de paso’ y además dijo que no había elementos técnicos para determinar la velocidad del vehículo que se conducía por Avenida Bulnes. Esto contrario a un segundo informe de Siat que señalaba 77 Km/h”.

Con estos puntos en mano, el defensor insistió en que se debe establecer la responsabilidad de los hechos en la persona de Villarroel, mientras tanto Víctor planteó ante el Tribunal su mirada respecto de lo sucedido aquel 14 de octubre de 2018: “Esa noche estábamos en las ubicaciones del Club Hípico -en bar Checkpoint- entre amigos, escuchando a un DJ que nos gustaba. Luego de eso nos dirigíamos camino a casa. Al momento de tomar la intersección -de Ovejero con Avenida Bulnes- diviso el vehículo (conducido por Pablo) lejísimo a más de una cuadra de distancia. En ese mismo acto freno en la esquina y retomo marcha para cruzar y en cosa de segundos soy impactado. Perdí el conocimiento, me despierta la gente, me levanto, tengo esta cicatriz porque se me abrió la frente, siento la temperatura de mi sangre tibia. Tengo imágenes de que están los paramédicos con mi amiga (Danitza)”, comenzó diciendo.

A recordar, Víctor cumplió un año en la cárcel luego que ingresara el martes 16 de octubre de 2018 tras ser acusado por la Fiscalía como el autor del fatal accidente. No obstante, sus aprensiones son hoy coincidentes con lo expuesto por su defensor. “Lo fuerte siempre fue estar sometido a Carabineros que no podían hacer las operaciones para darse cuenta de que yo no era el único implicado”.

Se debe acreditar

La de hoy será la segunda jornada en que se aportarán nuevas impresiones en torno a lo sucedido. De momento, lo que consta para el Ministerio Público es que los hechos descritos son constitutivos del delito de conducción de vehículo motorizado, ello en estado de ebriedad y con resultado de muerte, lesiones leves y daños. En base a ello, se solicitó en su momento aplicar respecto de ambos acusados, las penas de 6 años de cárcel, multa de 20 UTM, inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados y el comiso de los vehículos.

Es preciso puntualizar que los padres de Danitza también cuentan con representación legal, para sumarse al proceso que estimativamente, culminaría este viernes.