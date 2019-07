Hablan pacientes cuyas patologías serán incorporadas al Auge

Silvia Leiva

Desde hace casi dos años Enilda del Carmen Cárcamo Cárcamo tiene un cáncer renal en etapa cuatro, por lo que es paciente del “Poli del Dolor” en el Hospital Clínico, donde ha recibido todos los cuidados que requiere de manera gratuita, incluidos los parches para el dolor. Agradecida del esfuerzo de la especialista que la atiende, valoró el anuncio respecto de que su patología ingresará al Sistema de Garantías Explicitas en Salud.

Enilda fue diagnosticada con el tumor en 2017. Había ido al médico porque se le hinchaban las piernas. Tenía un cáncer renal en etapa cuatro. “En este proceso he tenido angelitos que me han ayudado, porque yo no he pagado nada. Me tocó la doctora (Moira) Durán, que es radióloga y me ha apoyado mucho en este proceso”.

Recordó que tuvo en la frente una protuberancia muy grande, que resultó ser metástasis y luego tuvo metástasis en las caderas, así que fue sometida a ciclos de radioterapia. Al ser diagnosticada, ya estaba en etapa cuatro, así que comenzó con tratamientos paliativos como el Tramadol, pero le producía vómitos, por lo que ahora usa parches para el dolor. Ella sabe que los parches que necesita tienen un costo que supera los 130 mil pesos y sólo vienen tres unidades, por lo que su tratamiento es de alto costo y a eso se suman los fármacos que necesita diariamente.

Sobre este tema, la presidenta de la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes, Pamela Ojeda, se mostró feliz de que más personas tengan acceso a tratamiento, pero lamentablemente, acotó, “no es suficiente, pues aún no tenemos igualdad de oportunidades, habiendo discriminación entre los cánceres Auge y no Auge. Necesitamos un financiamiento que sea asegurado en el tiempo, necesitamos un piso desde el cual partir, un monto y eso no se ha dado”.

Alzheimer

Otra de las patologías que será incorporada es el Alzheimer, donde los pacientes con esta condición podrán acceder al tratamiento que requieren para detener el progreso de la enfermedad.

Para Carol Douglas este es un tema cercano y es que el Alzheimer ha acompañado a su abuelita de 86 años, durante los últimos 15 años de su vida. Era una mujer muy independiente y hacía todas sus cosas sin ayuda, pero esos años han quedado atrás, su memoria se va deteriorando todos los días y sus recuerdos cada vez están un poco más lejos, así que hoy necesita ayuda para todo, a pesar de que no tiene ninguna otra enfermedad.

La nieta indica que el Alzheimer fue detectado a tiempo, ha tenido un tratamiento oportuno y su progresión ha sido lenta. “Al principio, olvidaba cosas muy básicas, donde ponía los platos o le quedaban mal lavados. Tenía problemas en la memoria de corto plazo”.

Hoy, la abuelita de 86 años requiere ayuda para las actividades más básicas. “No se viste sola y tiene pérdida de lenguaje y se olvida de cómo manipular las cucharas o las peinetas, hay que ayudarla, es decir, necesita ayuda para las actividades más básicas”.

Carol reconoce que quizás a ellos este anuncio no les va a servir porque su abuela ya está en una etapa avanzada. “Pero, va a ser una ayuda para otros. Además ahora hay una Unidad de Memoria en el Hospital Clínico y un Centro (Quemanta), que ofrecen ayuda y orientación a las familias, entonces este es un trabajo muy bueno, porque este es un proceso muy difícil para las familias y es que su abuela dejó de reconocerlos. Con mi abuela nos pasa que lo más importante es hacerla sonreír, porque aunque ella no sepa que somos su familia o quienes somos, en sus sentimientos está cómoda con nosotros”.

Ambos relatos surgen luego del anuncio gubernamental de incorporar el Alzheimer y los cánceres de pulmón, tiroides, renal y mieloma múltiple al Auge, de manera que tendrán plazos definidos para recibir la atención de salud, estándares de alta calidad y copagos que van desde cero hasta un máximo de 20% del total de la prestación.