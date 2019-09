Hace 51 años se fundó la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Punta Arenas

La grave crisis económica que afectó al país en 1982, produjo la quiebra de innumerables pequeños y medianos emprendedores

Por Víctor Hernández

Sociedad de Escritores de Magallanes

Para la gente que se desempeña en el mundo del Arte o de la Literatura, no existe ningún ámbito más enigmático que las actividades relacionadas con el comercio o la industria. Es como si existiera una ley no escrita en que si uno es artista o escritor seguro que es negado o no tiene ninguna habilidad para los negocios. Aceptando que esa percepción pueda ser cierta, confieso que mi curiosidad por esta temática nace en mi niñez, acentuada con el paso del tiempo, de la sorpresa y el encanto que despiertan en mí, hasta el día de hoy, los almacenes de barrio.

Es tarea de titanes realizar un análisis en profundidad de la historia comercial e industrial de Magallanes. En el magnífico trabajo elaborado por el doctor Lautaro Navarro Avaria denominado ”Censo General de Población y Edificación, Industria, Ganadería y Minería del Territorio de Magallanes”, tomo primero, publicado en Punta Arenas en 1908, encontramos en la página 286, que para el año 1899 existían 88 industrias en el Territorio clasificadas en 42 tipos. Ese total se había elevado a 174 en 1907.

Navarro Avaria se detiene en este último año, indicando que en el rubro de las llamadas Sociedades Anónimas Industriales existen seis grandes organizaciones: La “Compañía Austral de Pesquería”, con domicilio en Valparaíso; “The South American Export Syndicate Limited”, con asiento en Londres y las concentradas en Punta Arenas: la “Sociedad Germania”, la “Compañía Frigorífica de Patagonia”; la “Compañía de Alumbrado Eléctrico de Punta Arenas” y la “Sociedad Ballenera de Magallanes”.

A su vez, la actividad comercial se desglosaba en 536 negocios distribuidos de la siguiente manera: 5 agentes de comercio; 2 bancos, 4 bodegas públicas, 4 boticas y droguerías; 42 casas importadoras, 5 casas de martillo y 2 de préstamos; 19 despachos por mayor y menor; 3 hoteles sin restaurant y 277 con restaurant-que incluía a bares, cantinas, cafés y otros lenocinios-2 librerías, 1 salón de billar, 2 sociedades anónimas, 76 tiendas de menestras y 92 tiendas de mercaderías surtidas.

Instalación de la Aduana en Magallanes

Otra significativa contribución a la historiografía regional, en esos primeros años fue la obra editada en dos tomos, debida al periodista Manuel Zorrilla Cristi intitulada: “Magallanes en 1925. Obra Histórica, Geográfica, Estadística, Comercial e Industrial, desde el descubrimiento del Estrecho hasta nuestros días”, en donde el autor nos confidencia que hasta 1912 Punta Arenas había sido puerto libre, siendo el único trámite legal para regular la entrada y salida de mercaderías de nuestro territorio, la entrega de datos a la Oficina de Estadística Aduanera, creada en 1899, luego del llamado “Abrazo del Estrecho”, entre los presidentes Julio Argentino Roca de Argentina y Federico Errázuriz Echaurren, de Chile. Este último, sostienen algunos, habría tenido cruciales encuentros con fabricantes e industriales nortinos, apoyados por la Sociedad de Fomento Fabril, iniciándose la campaña para influenciar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, tendientes a terminar con los beneficios de la ley de puerto libre creada a fines de 1867 durante la administración del presidente José Joaquín Pérez Mascayano.

De esta manera, de acuerdo al relato de Zorrilla, en la página 54 del volumen Nº2 se lee:

“Por ley número 2641, de 12 de febrero de 1912, se dispuso el establecimiento de la Aduana de Punta Arenas, fijándose en treinta artículos las mercaderías sujetas al pago de derechos de importación. La misma ley acordaba la inversión de la suma de 200.000 pesos para los gastos que exigiere la instalación del nuevo servicio.

Fue nombrado jefe de la Aduana el señor Narciso Castañeda, distinguido funcionario público que contaba con una honrosa carrera en la administración.

Las Oficinas fueron instaladas a la entrada del muelle de carga, en un edificio de propiedad de los señores Rodolfo Stubenrauch y Mauricio Braun.

La Aduana debía fusionarse con la Tesorería Fiscal, tomando el título de “Aduana y Tesorería Unidas de Punta Arenas”.

Preparadas ya las Oficinas, trasladada la Tesorería Fiscal al nuevo edificio y obtenido del Apostadero Naval un local para Almacenes, la Aduana fue abierta el 15 de abril de 1912.

En los comienzos, el nuevo servicio hubo de tropezar con múltiples dificultades, originadas por la falta de disposiciones adecuadas a este Territorio.

En los años que lleva este servicio, (Zorrilla publicó este trabajo en 1925), ha sido duramente combatido por estimársele perjudicial a los verdaderos intereses regionales. Varios folletos se escribieron también en el mismo sentido, exponiéndose las principales razones que obrarían en pro de la supresión de los derechos de internación”.

En el citado texto aprendemos también que los primeros administradores de este organismo fueron, además de Castañeda, que estuvo en el cargo hasta 1916, Carlos Edwards, (1916-1917), Alfredo Camus Valdés (1917-1919), Eduardo Poblete (1919-1925) y Octavio Tapia, a contar de 1925.

Zorrilla aporta además, una interesante reflexión en torno a la construcción del muelle Arturo Prat, como se desprende el comentario de la página 55.

“El mayor obstáculo para el buen funcionamiento del servicio aduanero ha sido la falta de muelle fiscal, elementos de carga y descarga, edificios adecuados para las oficinas y almacenes de depósitos de mercaderías. Parte de estas deficiencias podrán subsanarse una vez que se terminen las obras del muelle y explanada y se efectúen las edificaciones necesarias”. (Lo que aconteció en 1930).

Creación de la Corporación de Comerciantes e Industriales de Magallanes

A la postre, la fundación del gremio fue el resultado de las consecuencias dramáticas para la economía del territorio luego de la implantación del régimen aduanero en 1912 y la apertura del canal de Panamá en 1914. Durante los años que siguieron se incrementó la presión de vastos sectores de la población magallánica para recuperar la libertad aduanera. Al respecto, famosa fue la gran concentración realizada el 12 de noviembre de 1927, en la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas, en que instituciones tan disímiles, como las Sociedades Chilena y Femenina de Socorros Mutuos, la Sociedad de Empleados de Comercio y la Sociedad de Carpinteros y Oficios Varios, aunaron voluntades, exigiendo la derogación del impuesto aduanero y el retorno al régimen de puerto libre.

Las manifestaciones populares se acrecentaron cuando el Presidente Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931), dividió, a fines de 1927, el territorio de la Patagonia en las Provincias de Aysén y Magallanes, otorgando a sus habitantes la posibilidad de poder elegir a sus representantes ante el parlamento y constituir sus municipios con candidatos escogidos por votación directa, lo que se consiguió por primera vez, en 1933 y 1935, respectivamente. Papel significativo le cupo, en este sentido, a los miembros de la Legión Cívica, primero, y, a los integrantes del Partido Regionalista, después, muchos de ellos, hombres de empresa y ligados a la Corporación de Comerciantes e Industriales de Magallanes.

A fines de la segunda administración del presidente Arturo Alessandri Palma, se advertían los primeros síntomas para la conformación, a nivel nacional, de una poderosa organización que aglutinó a los pequeños y medianos empresarios. Una primera tentativa, fue la gran reunión, efectuada en Valparaíso, el 27 de febrero de 1937, en calle Salvador Donoso 1502, en donde confluyeron 25 instituciones de todo el país, y que resultó ser la antesala de la gran cita del 12 de julio de 1938, fecha fundacional de la “Confederación del Comercio y de la Pequeña Industria Minorista de Chile”, cuyo primer directorio quedó compuesto por: Juan Murialdo, presidente; Alfredo Gilabert, vicepresidente; Julio Fuentes, segundo vicepresidente; Víctor Muñoz, secretario general; junto a los mencionados, se otorgaron otros veinte cargos de directores, entre ellos, al representante por la Corporación de Comerciantes e Industrias de Magallanes, el escritor y periodista, Manuel Zorrilla Cristi.

En las décadas venideras, luego de la vuelta al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en 1952 y la puesta en marcha del Puerto Libre para la ciudad de Arica en 1953, se intensificó la actividad de la Corporación, con el propósito de restituir esta franquicia para las provincias australes. Recordada fue la intervención del dirigente Carlos Botti Rossel, el 13 de julio de 1955, en el Club de la Unión de la capital, en donde pronunció un encendido discurso que en su parte final aseguró: (…) “Cuando Magallanes disfrutó del puerto libre, eran los tiempos en que no se discutía a Chile su dominio sobre ningún islote austral, y se comprendía que era Chile el soberano del territorio Antártico. ¿Qué sabe de esto el Norte? Casi nada”.

Fundación de la Cámara de Comerciantes Minoristas de Punta Arenas

Los años siguientes trajeron para Magallanes cambios estructurales tanto en lo político, lo económico y lo social. A los diferentes proyectos que buscaron estimular el crecimiento productivo de la Provincia, Puerto Libre, Junta de Adelanto, Corporación de Magallanes, sobrevino el declive de la antigua Corporación y la superación de aquel gremio por una entidad que interpretaba el sentir de la mayoría de los propietarios de pequeños locales comerciales, fundándose, el 24 de agosto de 1968, en el Club de Suboficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas, Sargento Aldea, la “Cámara de Comerciantes Minoristas de Punta Arenas”. Su primer directorio quedó constituido como sigue: Presidente: Alejandro Garay; Vicepresidente: Daniel Fernández; Secretario: Angel Escobar; Tesorero: Ramón Pérez; Directores: Elisa Ramírez, Óscar Correa, Rosalía Uribe, Gumercindo Bahamondes, Enrique Garay, María Uyevic, Juan Canessa.

Uno de los primeros logros fue la adjudicación, el 16 de julio de 1969, de la personalidad jurídica de la institución, con la aprobación de los estatutos, por parte del Ministerio de Justicia.

Más tarde, el 25 de enero de 1971, se hizo efectiva la transferencia de todos los bienes de la fenecida Corporación de Comerciantes e Industriales, a la Cámara de Comerciantes Minoristas, lo que incluía, entre otros ítems, una propiedad urbana ubicada en calle Pedro Montt 919, de Punta Arenas, (casona que sirvió de domicilio a Gabriela Mistral durante su estada en la región), consistente en un edificio de dos pisos y una hijuela de 2.5 hectáreas, ubicada en el kilómetro 3 norte.

Sucesivos directorios han dirigido a esta agrupación, destacando el Concejo Consultivo del Comercio Detallista en el cono austral, Aysén- Magallanes, realizado a fines de junio de 1974 y el zonal femenino del rubro a mediados de 1976.

La grave crisis económica que afectó al país en 1982, produjo la quiebra de innumerables pequeños y medianos emprendedores. De este período sobresale el directorio levantado en 1988 conformado por, presidente: Emilio Avendaño Vidal; vicepresidente: Zoilo Gutiérrez Ayala; secretaría general: Leonila Mancilla Coliboro, María Verónica Soto Abarca; tesoreras, Rosalinda Oyarzo Oyarzo y Otilia Coliboro Chiguay; directores, Juana Glusevic Draguic; Margarita Carrasco Segura; Josefina Jadriyevic, Guillermo Cárdenas Haro y Carmelo Paredes Villegas.

El 19 de noviembre de 2007 se materializó la compra de la sede social ubicada en calle Armando Sanhueza 1527. El directorio que hizo posible este sueño estuvo compuesto por la presidenta Zunilda Guenel Peranchiguay; vicepresidenta: Dionella Fidelli; secretaria: Rita Soto Lemus; tesorero: Manuel Saldívar; directores: Jorge Almonacid y Carmelo Paredes.

Nuevos desafíos enfrenta la ahora denominada “Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Punta Arenas”. Para el trienio 2019-2021, se conformó un directorio que mezcla experiencia y juventud. Presidenta: Rita Soto Lemus; vicepresidente: Juan Pablo Martínez; secretaria: Ruth Bravo; tesorero: Ramón Vargas; protesorero: Juan Vielle; directores: Sergio Mansilla y Lino Ramírez.

Como lo fundamentó la presidenta Rita Soto Lemus, en el discurso aniversario Nº51, de la institución: “En estos tiempos que vivimos y de los nuevos que se avecinan, la unidad de nuestros 129 asociados y de quienes, en un futuro no muy lejano, formarán parte de nuestra institución, hará que el sueño de nuestros fundadores sea cada vez más potente. Que la unión de los comerciantes detallistas y minoristas sea uno de los motores del desarrollo de la economía regional, tanto para beneficio propio como de todos los habitantes de Punta Arenas”.