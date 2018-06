Hacienda dio visto bueno a leaseback impulsado por el alcalde Radonich

Al inicio de la sesión Nº56 del Concejo Municipal el alcalde, Claudio Radonich, informó ayer a los concejales que había recibido una llamada del director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Sergio Granados Aguilar), donde éste le dio a conocer que el leaseback había sido aprobado y que además el Ministerio de Educación había accedido a suscribir el convenio de transición para la desmunicipalización, lo que va a permitir acceder a un mayor porcentaje del Faep (Fondo de Apoyo a la Educación Pública) para el pago de sueldos. Cabe mencionar que el subsecretario de Educación Raúl Figueroa llegó hasta la sala del concejo Carlos González durante “punto varios” y tuvo una breve intervención.

Radonich señaló que el decreto firmado para levantar la licitación llegaba hoy a Punta Arenas y que aquello permitirá iniciar el proceso el viernes, lo cual toma 30 días corridos tal cual lo establece la Ley de Compras Públicas.

Sobre el tema, la directora de la Secretaría de Planificación Comunal, Verónica Peragallo, dijo que el proceso licitatorio con las entidades bancarias se podría estar cerrando el martes 17 de julio. “Luego de eso viene la evaluación de las ofertas, para ello nos estamos dando tres días, de modo que el viernes tener una propuesta de adjudicación la que debe pasar a un próximo Concejo Municipal y luego de eso proceder por el contrato por lo que calculamos que podríamos estar trabajando con la institución que corresponda a fines de julio”, destacó.

El contrato de leaseback que se busca suscribir con una institución financiera es por 160 mil UF, es decir $4.326 millones por un plazo no superior a 144 meses. Son cuatro los inmuebles involucrados en la operación, el edificio del ex Ceia, el de la actual Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) y las dos bodegas donde funcionaba el ex Mercado Municipal.

Subsecretario

Figueroa dijo que había sostenido una reunión muy provechosa con los profesores y con los apoderados de los establecimientos que están en “paro”. “Es bueno entender los alcances del convenio que firmamos hoy (ayer), en el marco del Fondo de Apoyo de la Educación Pública. Esos recursos como su nombre lo indica están destinados al financiamiento de determinados proyectos y en el margen, la ley permite que se destinen a las remuneraciones de los docentes. El régimen general permite que hasta un 25% de estos sean destinados al pago de sueldos y, a solicitud del sostenedor, se puede extender hasta un 35% y eso ya está hecho”.

El subsecretario complementó lo anterior, agregando que “como una medida adicional, se suscribió un convenio que se denomina de transición con la municipalidad, que tiene como propósito flexibilizar el uso de estos recursos y poder destinarlos a la normalización del servicio, esto con miras al futuro traspaso, en este caso, desde la Corporación Municipal al Servicio Local de Educación que se cree en la Región de Magallanes”.

En su opinión, se está hablando del orden de los $1.900 millones, los que se dividen en tres cuotas, la primera de ellas ya se entregó por $575 millones, una segunda del orden de los $700 millones y una tercera un poco menor. Bajo esta lógica se pueden destinar los recursos al pago de remuneraciones y de deudas que se hayan originado con anterioridad al 31 de diciembre de 2014.

Despeje de dudas

En relación de los recursos retenidos por el Mineduc y que son parte de la subvención que le corresponde a la Cormupa. Figueroa dijo que “a mí me gustaría despejar dudas respecto de las atribuciones que tiene o no tiene el Ministerio para poder liberar estos $2.300 millones. Este famoso artículo 54 de la Ley de Subvenciones que se cita y que se presta para confusiones establece una aparente excepción respecto de la obligación del Ministerio a retener y señala que si se dan una serie de condiciones el subsecretario de Educación podría liberar las subvenciones retenidas. A renglón seguido el mismo artículo obliga al Ministerio a retener. Bajo el esquema original del pago de subvenciones el Ministerio tenía la obligación de retener la totalidad de ésta si no se acreditaba el pago de las cotizaciones a los docentes y bajo esta lógica y ciertas condiciones permitía liberar una parte de los recursos si se cumplían ciertas condiciones.

A continuación mencionó que esa norma general se modificó y se estableció la obligación de retener sólo la parte impaga de las cotizaciones y por lo tanto la excepción del artículo 54 dejó de tener efecto. Para poder liberar estos recursos se necesita acreditar el pago y por eso es tan importante los recursos del Faep para normalizar el servicio como el leaseback, porque permite pagar la deuda previsional.

Sin embargo, la concejala Verónica Aguilar le aclaró que ella no aprobó el leaseback y que a su juicio era el Estado quien debía hacerse cargo y que este tema dejó hace mucho tiempo ser municipal. “El Faep y todo lo que venga para solucionar este tema bienvenido sea, pero también creo que es una irresponsabilidad de este gobierno y del Ministerio de Educación tener que endeudar a una municipalidad estratégica como la nuestra por 10, 15 ó 20 años para solucionar un tema que el ministerio debió haber resuelto. Creo que es importante que ustedes empiecen a trabajar en una Ley Corta que permita el cambio de la subvención por asistencia a matrícula, creo que se debiera tener una mirada más descentralizada respecto de la educación acá en Magallanes. A mí me gustaría esperar a lo que va a decir la Contraloría respecto al artículo 54”, precisó.

Pérdidas millonarias

El secretario general de la Cormupa, Segundo Alvarez destacó que con la aprobación del leaseback “ojalá se pueda destrabar la situación que se presenta con los profesores en cuanto a las pérdidas que ha generado esta movilización a la Corporación por concepto de subvenciones… Nosotros estimamos que al día de hoy (ayer) ésta asciende a $800 millones”.

Señal concreta

Una vez terminado el Concejo Municipal el alcalde Radonich se dirigió hasta la sede del Colegio de Profesores para informarles que el leaseback había sido aprobado. “Ellos querían una señal concreta, aquí está. Estas dos figuras (leaseback y acuerdo de transición) nos da un impulso distinto para poder ir solucionando los problemas que arrastra hace muchos años la Corporación, pero que se vieron agravados a partir de 2015, cumplo con ellos y espero que podamos poner fin a este paro”, subrayó.