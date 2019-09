Hacienda responde crítica de alcaldesa Marisol Andrade: “Incorporar otro tipo de fiscalizaciones no inherentes a la ley es prácticamente imposible”

Definitivamente, “inviable” es en opinión de la seremi de Hacienda de Magallanes, Lil Garcés Eyraud, considerar la posibilidad de que en la fiscalización de las empresas acogidas a la Ley Navarino, se consideren variables que no sean las propias de esta normativa que beneficia con el 20% sobre las ventas.

Ello en atención a la aprensión manifestada por la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, quien lamentó que el empresariado adscrito a dicho beneficio no pague impuesto territorial y que, además, sea la municipalidad la que deba fiscalizar en forma exclusiva el pago de las patentes.

Al respecto, la secretaria ministerial fue enfática en señalar que, desde que la Ley Navarino comenzó a ser fiscalizada hacia 2016, la potestad de la intendencia ha tenido su centro en coordinar a los servicios públicos y solicitar a los organismos técnicos para que notifiquen de la inspección en terreno a las empresas. Ello a través de una resolución que, en ningún caso, contempla revisiones alusivas a un impuesto de tipo territorial y menos, al pago de patente. “Esto último es facultad de cada municipio, tanto en lo que tiene que ver con el otorgamiento como con la fiscalización de ésta y la instrucción de pago a cada una de las empresas que están en la comuna. Por ende es la municipalidad la que debe llevar a cabo las fiscalizaciones en esta materia y tomar las medidas que correspondan si no hay pago”.

Remarcó en tal sentido que la fiscalización de esos ‘ítems’ no es algo que le corresponda realizar a la intendencia. “Además, hay que señalar que el recurso humano para las acciones en terreno es escaso y su campo de acción es ya limitado. Por lo tanto, incorporar otro tipo de fiscalizaciones no inherentes a la ley, es prácticamente imposible, más aún entendiendo que no se cuenta con los recursos humanos suficientes para eso”.

Proceso eficiente

Lil Garcés sostuvo a propósito del reducido personal que es posible desplegar en terreno, que a nivel de gobierno se trabaja en diversos lineamientos que buscan agilizar los procesos ligados al cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas y la fiscalización por parte de los organismos pertinentes. “Esperamos contar próximamente con una plataforma digital que permitirá a las empresas subir sus documentos, de manera que tras una rápida revisión, los estamentos técnicos les deriven de forma expedita certificados correspondientes”, dijo, puntualizando que actualmente avanza la fiscalización de empresas que se encuentran acogidas a la Ley Tierra del Fuego.