Hallan camioneta volcada en Ruta Porvenir-Manantiales

Una camioneta volcada y con daños de consideración llamó la atención de los conductores que se desplazaban por la Ruta Y-65 (Porvenir-Manantiales), durante la mañana de ayer, entre ellos el concejal de esta comuna, Carlos Soto, quien subió las fotos del vehículo destruido a las redes sociales. Durante todo el día no se supo a quién pertenecía la camioneta doble cabina de color rojo, 4 puertas y doble tracción marca Mitsubishi, que producto de un volcamiento se encontraba distante del camino, sobre sus 4 ruedas, frente a la laguna Larga (conocida como Espejo) de agua salada, a unos 12 kilómetros de la capital fueguina.

En las últimas horas de la tarde, el comisario de Tierra del Fuego, mayor Manuel Caroca, informó que el accidentado automóvil se habría volcado durante la noche anterior, ya que contactado el empresario de un servicio de grúas, declaró que recibió el llamado de un hombre que solicitaba su apoyo frente a la mencionada laguna. No obstante, le respondió que no pudo concurrir al lugar porque no tenía salvoconducto para transitar en horas del toque de queda.

El jefe policial agregó que aún se desconocía la identidad del conductor accidentado, ya que tampoco registró ingreso al servicio de Urgencia del Hospital Marco Chamorro, por lo que se presume que no debe haber sufrido lesiones graves. Por otra parte, Carabineros averiguó que el móvil pertenece a un rentacar de Porvenir, cuyo dueño se encontraba en Punta Arenas y que al ser contactado por teléfono no recordaba los datos de su cliente, los que proporcionará a su regreso a esta ciudad.