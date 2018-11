Harán más de 520 test rápidos de VIH en Punta Arenas

Más de 520 test rápidos de VIH recepcionó la salud municipal de Punta Arenas en el marco de la implementación del Plan Nacional, impulsado por el Ministerio de Salud, con miras a mejorar la pesquisa del virus. Se sabe que por cada persona infectada hay otras cinco que no saben que son portadores y que pueden transmitir la enfermedad. Así surge el Plan Nacional de VIH/Sida, estrategia que busca facilitar la toma del examen y fomentar el inicio del tratamiento en etapas iniciales.

La iniciativa se está implementando en la comuna, con procesos de capacitación a los funcionarios, especialmente en laboratorio, respecto del test rápido y de su aplicación.

Gabriel Vega, del Area de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas, dijo que de este modo se siguen las instrucciones del Servicio de Salud respecto a la aplicación de esta política, que permitirá la toma de exámenes en distintas actividades.

Es una prueba que demora alrededor de 20 minutos, pues es menester hacer una encuesta a quienes se realicen el test, debiendo tomarse ciertas medidas. “Nosotros tenemos el examen para detectar el VIH o test de Elisa, es la prueba habitual, pero esto nos va a permitir llegar con nuestra clínica móvil en ferias o plazas ciudadanas para ofrecer el examen”, complementó.

La confidencialidad de la prueba hace necesario que se desarrollen protocolos para la toma de muestras.

Se trata de un examen simple que se realiza con una muestra de sangre obtenida mediante el pinchazo en un dedo y en 20 minutos ya se puede saber si la muestra es reactiva o no, es decir, es similar a un test de embarazo. Sobre los resultados, la prueba es muy sensible de manera que el resultado negativo es confiable. Sin embargo, detecta un poco más de lo que debería y pueden haber falsos positivos. “Si la persona tiene un resultado positivo, se realiza la toma de sangre habitual del test de Elisa”, señaló Gabriel Vega. De manera que, si el examen es reactivo no necesariamente implica que la persona es portador del VIH, por lo que se envía una muestra al Instituto de Salud Pública para la confirmación.

Estadísticamente, entre 2012 y 2017, Magallanes reportó un total acumulado de 268 casos, pasando de una tasa de 20,9 casos notificados por cada 100 mil habitantes en 2012, a 26,5 casos. En 2017 se presentó una tasa de 30,6 casos notificados, con 51 casos, con 38 hombres y 13 mujeres. Al 31 de marzo de 2018 se registraron 20 notificaciones de VIH en la región, lo que implica que las notificaciones se triplicaron respecto del año anterior.

El año pasado, en tanto, se procesaron 12.244 exámenes por las redes públicas y privadas, aumentando en un 12% los exámenes realizados, respecto de 2016.