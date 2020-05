Harán taller para enseñar cómo diseñar una página web en el Día de la Madre

“Mamá Digital” se denomina el taller que se realizará de forma gratuita online, enfocado para que madres y sus hijos puedan aprender como diseñar una página web, el cual es organizado por la academia de talentos digitales Desafío Latam. La actividad se realizará este sábado 9 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 13,30 horas.

El director ejecutivo de esta entidad, Diego Arias, afirmó que no quieren que esta pandemia evite la celebración de este día. “Queremos que el Covid-19 no sea un impedimento para que las personas inviten a sus madres a festejar su día de una forma distinta. Acá les enseñaremos a programar una página web y la importancia que ha adquirido la tecnología en tiempos de pandemia. No es necesario tener conocimientos previos, pero sí muchas ganas de aprender”, señaló Arias.

La actividad se desarrollará con una innovadora metodología centrada en la práctica y en el aprender haciendo. Además, los profesores de Desafío Latam entregarán las herramientas digitales para que cualquier persona obtenga las competencias necesarias para aprender a desarrollar una página web.

Andrés Gallardo, director de desarrollo de Desafío Latam, afirmó que “la idea es poder transmitir, de una forma didáctica y lúdica, la importancia de la tecnología frente al coronavirus y cómo ésta puede transformarse en una herramienta útil para aplicar tanto en el trabajo, como en el proceso de aprendizaje de cualquier área”.

Para poder participar del taller es necesario inscribirse en https://desafiolatam.com/mama-digital/.