Hasta canciones africanas entonarán en tierras chilotas

Un repertorio que combina música regional, chilena, popular y hasta africana es lo que está preparando el Coro del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera para su participación en el Primer Encuentro de Orquestas y Talleres de Música, que se realizará en Quemchi, Chiloé, los días 28, 29 y 30 de octubre. En este evento artístico participarán diez establecimientos del país, que fueron seleccionados por el profesor de Música, Patricio Rebolledo.

El Coro del Liceo Luis Alberto Barrera cuenta con 16 estudiantes, de primero a cuarto medio, y que son dirigidos por el docente Fernando Alarcón. Los estudiantes son Pamela Pino, Mariela Pérez, Constanza Santana, Constanza Arias, Kayra Molina, Valeska Sepúlveda, Valentina Donoso, Patricia Yáñez, Nicole Bustamante, Jeremy Rivas, Jhiovanny Díaz, Brandon Leal, Juan Henríquez, Rodrigo Barría, Claudio Navarro, y Bastián Pittet.

En un alto de los ensayos que realiza con los estudiantes, entrega detalles del itinerario: “El 26 de octubre viajamos a Puerto Montt y de ahí nos trasladamos a Chiloé. Durante el día anterior al encuentro haremos un paseo por los alrededores. El lunes 28 partimos con el encuentro de todas las agrupaciones, vamos a presentarnos en un par de colegios de Quemchi. El martes 29 vamos a viajar a otra isla y haremos conciertos para unas escuelas que están hacia el interior. El tercer día, a modo de cierre, todas las agrupaciones van a presentar una obra en común, en la isla Aucar, la isla de las almas navegantes, bautizada así por Francisco Coloane, gran escritor chileno, chilote y que además, fue alumno del Liceo Luis Alberto Barrera”, destacó Alarcón. Para la postulación, se envió un video de la presentación que el coro tuvo el año pasado en El Calafate, Argentina.

Respecto del repertorio, Alarcón remarcó que sobresale por su variedad. “Hay temas que trabajamos del año pasado y otros nuevos, que estamos ensayando este año. Ahora estamos preparando ‘Todo cambia’, de Julio Numhauser, chileno, que siempre se confunde con la versión de Mercedes Sosa. También llevamos ‘Al sur de la tierra’ un tema netamente regional; uno popular, ‘Pa pa pa’ de Los Prisioneros, algunos temas de origen africano, que hemos cantado en otros sectores, lo que nos obliga a llevar instrumentos de percusión”.

Precisamente, la música africana es una novedad que han estado desarrollando desde el año pasado. “Ha tenido una buena aceptación, porque es bastante alegre e invita a unirse y moverse”, puntualizó el director del coro.

Los estudiantes están muy entusiastas respecto de este viaje. Valentina Donoso, del tercero D, lleva tres años en el conjunto y destaca que “hemos tenido hartas presentaciones y estamos inscribiéndonos para competencias, pura preparación. Lo más difícil en los temas africanos es la letra, porque cuesta pronunciarlo y aprenderse el tono y no confundirse con el que está al lado”. Respecto del viaje, Donoso espera “que seamos más reconocidos, porque nos hemos esforzado harto para que el coro sea visto como representante de Magallanes, un grupo de jóvenes que les gusta la música y que quieren seguir cantando. Lo que más destaco es que nos ayuda a superar la vergüenza, a unirnos más y hacer matices con voces, todo lo que tiene que ver con la música”.

Rodrigo Barría ya ha estado en Chiloé, pero esta experiencia será muy importante. “Me integré en mayo de este año, es primer año que estoy en un coro, es un ambiente agradable, compañerismo, y es bueno hacer esta actividad, en este caso, nunca me había interesado el canto, pero este año me integré, me gustó el ambiente. Este será mi primer viaje, y espero que sea un buen recuerdo”, concluyó.

Fotos Gerardo López