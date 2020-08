Hasta cárcel arriesgan quienes recibieron el Bono Clase Media por «error»

Del beneficio a la pesadilla SII deberá determinar el mecanismo que se implementará para la recuperación de los dineros

Devolver el bono o, de lo contrario, se arriesga incluso cárcel. Lo anterior es la consecuencia del problema que se registró a la hora de acceder al Bono Clase Media, donde los usuarios reportaron dudas y problemas en el formulario a llenar en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos.

Ayer, los magallánicos llegaron a cuentagotas hasta las oficinas del SII en Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero. En su mayoría, indiferentes al beneficio de (hasta) $500 mil, y desconociendo la polémica que comenzaba a instalarse durante las últimas horas.

En síntesis, el punto en discusión sobre el bono fue poner un $0 en una columna donde no había que hacerlo. En lo extenso, si una persona que tuvo una baja de un 30% en su sueldo de julio, respecto al promedio declarado en todo 2019, y se equivocó al colocar el $0, no tendrá problemas porque el bono lo iba a recibir igual. Sin embargo, si alguien rellenó el espacio con un $0, pero sus ingresos no bajaron en al menos un 30%, tendrá problemas.

En ambos casos el beneficio fue otorgado. No obstante, en el último caso no corresponde. Ante ello, quien haya incurrido en el error deberá devolver el beneficio.

A cumplir la ley

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoció el error, pero advirtió que “hay una declaración jurada donde usted se compromete y jura que la información es correcta y que en caso que así no sea, será sometido a las sanciones que establece la ley”. En tanto, el SII analiza el mecanismo a implementar para devolver el dinero.

La Ley 21.252, que se refiere a este aporte, establece que «las personas que obtuvieren el beneficio establecido en esta ley mediante simulación o engaño y quienes, de igual forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda o realicen maniobras para no devolverlo, serán sancionadas con reclusión menor en su grado mínimo a medio».

Tras esto, la senadora Ximena Rincón dijo que la comisión de Economía citó y ofició al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, para que explique las razones de los inconvenientes durante el proceso de solicitud del bono para la clase media. «Es urgente una respuesta y acción del servicio en esta materia, sobre todo pensando en las familias que requieren con urgencia la respuesta del Estado».

Agregó que «una vez más vemos que se legisla y son tantas las trabas que se ponen, que al final del día los beneficios no llegan».