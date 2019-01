Hasta el clima se “cuadró” con el Festival de la Esquila de Laguna Blanca

Durante las dos jornadas del evento el buen tiempo acompañó las diferentes actividades desarrolladas al aire libre en Villa Tehuelches para realzar las tradiciones del hombre de campo en Magallanes.

“Estamos contentos y agradecidos del resultado de este vigésimo noveno Festival de la Esquila porque resultó más allá de nuestras expectativas, porque uno espera que las condiciones de clima no sean como las que en este momento estamos viviendo; siempre uno piensa que habrá más viento, incluso chubascos, pero por el contrario estos días han sido plenos y maravillosos desde el punto de vista climático”, resaltó el alcalde de la comuna de Laguna Blanca, Ricardo Ritter, al realizar una evaluación de una nueva versión de la fiesta costumbrista patagónica que se desarrolló el sábado y ayer en Villa Tehuelches.

La masiva fiesta popular congregó a miles de magallánicos y turistas que llegaron hasta Villa Tehuelches para disfrutar de la oferta culinaria y también recreativa. La cartelera del festival destacó la esquila de ovinos, las pruebas de jineteadas, los amances, el típico asado magallánico y otras delicias gastronómicas características de nuestra región.

Sin aventurarse en entregar cifras de cuántas personas llegaron desde diferentes ciudades y localidades de Magallanes y del extranjero hasta la capital comunal de Laguna Blanca, el edil sí calificó la asistencia de público como “espectacular”, poniendo énfasis en el buen comportamiento de la gente, tanto en los recorridos por los distintos sectores como en la concurrencia a los espectáculos.

“En cuanto a esto último, quiero destacar la visita del Mariachi Emperador, de Morelia, y los bailarines del Ballet Folclórico del Estado de Michoacán, los que fueron un éxito total, absoluto, los que próximamente estarán en la Fiesta a la Chilena de Cerro Castillo. Quiero invitar a quienes puedan asistir a disfrutar de este espectáculo maravilloso”, remarcó el jefe comunal.

“Si uno empieza a ver todo lo que ha significado estos dos días de Festival, puedo decir que estamos satisfechos y contentísimos y pensando en lo que será el próximo año cuando se cumpla el trigésimo aniversario del evento”, anticipó Ritter.

El alcalde agregó que “ya tenemos algunas conversaciones con la Asociación de Criadores de Caballos Chilenos en lo que intervienen tres comunas de Santiago, para poder tener ese espectáculo para el próximo enero de 2020 y así celebrar los treinta años del Festival y poder ver si existen las posibilidades de incorporarlo en lo que son los 500 años del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes, lo cual transformaría a este festival en el inicio de esta gran conmemoración”.

Artesana

Una de las exponentes del sector de la artesanía típica de Magallanes, Verónica Véjar Salazar, entregó su opinión respecto del resultado de la muestra.

“Para mí, el resultado fue excelente, soy docente jubilada y he tratado, desde que me retiré de la educación, de hacer lo que hacía falta en la región con respecto a la artesanía popular, utilizando todos los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor, lo cual me ha servido como terapia en mi salud, entreteniéndome con tejidos, bordados utilizando madera, lana, la arena y hasta las aguas del estrecho de Magallanes”, sintetizó.

Artistas de La Pintana

Desde la comuna de la Pintana, en la Región Metropolitana, viajó hasta el Festival de la Esquila el conjunto Los Pintaninos, uno de cuyos integrantes, nos entregó su impresión: “Esto es una iniciativa muy grandiosa, para este festival que tiene muchas décadas lo que es apoyado por un gran cariño que profesa la gente, el público asistente a este evento. Existe un ánimo bello, hermoso hacia esta tradición que es muy valorable en este lugar tan distante de la capital”, señaló.

“Gracias a una invitación del alcalde Ricardo Ritter, que conoce el trabajo que hacemos, pudimos concurrir a Villa Tehuelches, con el fin de entregar un repertorio de canciones populares, muchas del recuerdo, las cuales hacen viajar hacia un pasado feliz a quienes nos escuchan”, expresó.

“Prometemos transformarnos en embajadores de este festival tan hermoso”, concluyó.

Chilena radicada

en Suiza

Desde muchos lugares de Chile y el mundo llegaron al evento en Laguna Blanca. Una de ellas, Margot Catalán, chilena radicada en Suiza hace 35 años, expresó: “Vine a ver a un hermano a Punta Arenas y mi cuñada me informó de este evento maravilloso. Esto es muy lindo, algo que no se ve normalmente en otra parte del mundo, por lo cual cuando regrese, llegaré a contar a Suiza de lo espectacular de este Festival, para lo cual llevo fotos y recuerdos”.

Artista mexicano

Los artistas extranjeros se llevan a su país de origen las mejores impresiones del evento.

Luis Antonio Sánchez Campos, director del Ballet Folclórico del Estado de Michoacán, México, entregó su parecer: “Creo que el ser promotores culturales de México, en especial del Estado de Michoacán, para nosotros es un gran orgullo ser embajadores de nuestra cultura por estas partes del mundo”.

Agregó que “el Festival de la Esquila nos ha servido para conocer parte de las tradiciones de la gente de esta tierra y compartirles lo nuestro, como son la danza de los viejitos, los sones veracruzanos, etc. De tal manera que es un orgullo, un honor el haber llegado hasta acá”.

“Además de agradecer a la Municipalidad de Laguna Blanca por la invitación, quiero reconocer el apoyo que nos brinda la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán, fundamental para que podamos viajar a través del mundo”.