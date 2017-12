Hasta esta mañana hay plazo para “apadrinar” una carta navideña

La campaña de Correos de Chile “Entrega tu corazón” recibirá hasta hoy a quienes quieran apadrinar alguna de las cartas que los niños entregaron al Viejo Pascuero, con sus deseos para esta Navidad. De 10,30 a 13 horas estarán abiertas las oficinas ubicadas en Bories 911, en la que estarán a disposición las misivas para ser leídas y finalmente, apadrinadas.

Un rápido recorrido por las peticiones de los niños llaman la atención. Además de los clásicos pedidos de pelotas de fútbol, bicicletas y muñecas, a los que se han sumado artilugios tecnológicos como tablets y celulares, algunos deseos de los pequeños impactan. Uno, por ejemplo, pidió que sus padres no pasen tantas rabias, mientras que otro niño, junto con reconocer que no se ha portado del todo bien, pidió que su papá salga de la cárcel. También sobresalió la carta de una señora de 52 años, que con fe manifestó que su deseo de niña es tener una guitarra, dado que su situación económica no es de las mejores.

La sencillez y humildad expresada en estas cartas hizo que muchas personas se acercaran a apadrinar una carta. Luis Gajardo llegó con su esposa Alejandra Subiabre y comentó que “en la brigada de emergencia de San Gregorio nos organizamos para participar. Me motivó esta actividad que se realiza año a año y es segunda vez que apadrino una carta, aunque en otras ocasiones hemos colaborado con cenas o canastas familiares. Me llamó la atención que más que pedir cosas materiales, sus deseos son bastante espirituales y de unión familiar”, destacó Gajardo.

Dos cartas se llevó, a su vez, la periodista Marilin Lobos, que llegó junto a su esposo y su pequeña hija Mariana Vargas Lobos, que nació este año. “Primera vez que vengo, pero teníamos ganas desde hace tiempo de ayudar, porque creo que es importante por el sentido de unidad y compartir en comunidad”, expresó.