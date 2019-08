Presidente regional del PS: “Hay gente que prefiere discutir por redes sociales y no al interior y eso nos da un halo de desorden”

– Militante desde la adolescencia, su meta en la dirección del partido es retomar el trabajo con la ciudadanía, las brigadas vecinales y frentes sindicales, dando apoyo a los dirigentes en su labor comunitaria.

Fue su madre la que lo acercó al Partido Socialista (PS) en tiempos de la Unidad Popular, cuando acudía con él siendo un niño a las reuniones. Luego del Golpe Militar, en 1978 los militantes comienzan a reconstruir el partido en la clandestinidad. Al llegar a la adolescencia y por la naturaleza rebelde de esta etapa, comenzó a mirar otras manifestaciones políticas pero finalmente se decidió por militar en el partido familiar.

Cuando estudiaba en la Universidad de Magallanes integraba las juventudes socialistas y llegó a ser secretario político de esta instancia. Hoy, después de casi tres meses de deliberación Juan Marcos Henríquez Troncoso (49), ocupa el rol de presidente regional del PS.

– ¿Qué significaba ser socialista en esa época?

– “Significaba harto. Porque tenías que ver con una fuerza joven que tenía una lucha contra un régimen dictatorial, estando proscritos por ley y aunque no lo dimensionáramos en ese momento, dando una lucha que podía costar la vida. Fueron costos que pagaron muchos compañeros. Como por ejemplo lo que pasó con Marcelo Barrios, quien se inició en el PS acá en Punta Arenas. Pero además tenía que ver con una responsabilidad frente al país. Para la gente humilde era importante el legado del Presidente Allende, que significó cambios en el país. En esta ciudad hubo una política para que la gente pobre pudiera tener casa propia a través de la autoconstrucción. Hoy todavía se habla con cariño de Carlos González, de Nelda Panicucci, a quienes agradecen tener donde vivir. Militar en el partido en la “18” (barrio) donde yo me crié, tenía que ver con valores como la solidaridad, defender la libertad, la fraternidad y con historias vivenciales de quienes te decían: ‘los mandatarios socialistas nos ayudaron a cambiar nuestra vida’”.

– ¿Y después, cómo vio la inserción del PS en la alianza de la Concertación?

– “La primera discusión global que tuvimos como Concertación fue en 92’ para las municipales. Nos quejamos de que la política de alianza nos estaba alejando de los frentes sociales. Nos quejamos de que todo estaba negociado y de la poca correspondencia con el mundo social. Fue tanto que en un momento la juventud comenzó a apoyar a Manfred Mac Neef y mantuvimos una relación conflictiva con el gobierno. Nos amenazaron con pasarnos a tribunal de disciplina. Ahora vemos que esas quejas tenían asidero y se han asimilado después de un tiempo. Nos concentramos mucho en los mandatarios de gobierno y descuidamos las organizaciones sociales. Al convertirnos en un partido eje, nos tironearon de un lado y de otro y entonces descuidamos nuestra identidad. Quizás por ese rol duró tanto la Concertación. Hoy el abanico está mucho más abierto y al PS le corresponde plantear con mayor fuerza sus valores y principios. Eso nos podría llevar a reforzar la alianza con la oposición o nos va a concentrar en aquellos con los que tenemos mayor afinidad política”.

Ricardo Lagos

y su mano firme

– ¿Qué piensa cuando se dice que el gobierno de Ricardo Lagos fue exitoso porque tenía mano firme?

– “Es que los contextos son distintos. Chile venía de una crisis económica grotesca de la dictadura. Creo que el 35 por ciento de la población estaba bajo la línea de la pobreza. La cesantía y la extrema pobreza eran altas. Teníamos una infraestructura estatal deteriorada y por lo tanto los objetivos país eran distintos. Chile no tenía conexión de mar a cordillera, tenía una panamericana que era un caos, entonces se implementaron muchas políticas que quizás ahora son cuestionables pero en ese momento Chile necesitaba medidas concretas para que los ciudadanos superaran la pobreza. Y eso le dio estabilidad al país y todas las fuerzas políticas se embarcaron en eso. Era una generación distinta también. Hoy estamos viviendo un recambio generacional. Estábamos con dirigentes formados previo al 73’, hoy día los dirigentes son nuevos”.

– ¿Cree que la apuesta por Michelle Bachelet, fue sólo para asegurarse la continuidad en el gobierno, o porque había una convicción de que podría cambiar la mirada país?

– “Desde el PS tuvimos la convicción -ya de los años 90’- de que había que igualar la cancha entre hombres y mujeres. Si analizas la historia del PS en democracia, hemos hecho ese esfuerzo. Fomentamos la participación desde el 20 por ciento hasta llegar a la última elección a un sistema paritario. Siempre hicimos la apuesta por generar las condiciones para que la mujer esté más representada. Pedimos representación de mujeres en los ministerios y producto de ello y del talento y capacidades indiscutidas de Michelle Bachelet la llevaron a un escenario de privilegio. Pero una golondrina no hace verano. Nosotros tenemos que continuar en esa política de inserción de la mujer en el mundo de la política. No sé si el hecho que haya sido Presidenta dos veces va de la mano con las políticas internas del PS, pero el talento y las capacidades de ella, lograron su paso exitoso por los ministerios en que estuvo y su posterior elección presidencial. Y yo creo la falta de liderazgo en las fuerzas de oposición facilitó su llegada al segundo gobierno”.

– ¿Cuál cree Ud. que es el origen de las divisiones internas del partido, demostradas en la dificultad con que se definieron los resultados de sus elecciones tanto a nivel nacional como regional?

– “Una cosa que une al Partido Socialista y es contradictorio quizás es esta libertad de debate, que para el resto del mundo le suena un poco desordenado. El PS en su historia ha tenido un lado A, B y C para analizar los problemas y muchas veces nuestras discusiones internas sobrepasan los límites de nuestra casa y se ventilan a través de los medios de comunicación. Entonces damos la impresión de ser un partido desordenado ideológicamente. Lo interesante es que tenemos la capacidad de discutir y aceptar nuestras diferencias y de que finalmente se imponga el diálogo y un proyecto común. La gente ha visto mucha división en el partido, que se sobrepasa los diálogos internos y se ventilan por la prensa. Hoy hay gente que prefiere discutir por redes sociales y no al interior y eso nos da un halo de desorden como si no tuviéramos control interno. Y además en el último tiempo han aflorado muchos intereses personales por sobre los colectivos. Yo creo que ahí hay que revisar el proceder de algunos militantes porque daña el trabajo y la vocación que tiene el PS”.

– ¿Pasó eso en estas elecciones en el plano local?

– “Yo creo que en el plano local tuvimos legítimas diferencias en torno a nuestros intereses, de acuerdo a cómo veíamos un estatuto que tenía contradicciones. Yo creo que los intereses de cada lista se pusieron sobre los intereses colectivos y tuvimos la altura de corregirlo y hoy día buscar una solución consensuada a través del diálogo y apenas nos sentamos a conversar encontramos la solución. El mejor ejemplo de cuando se sobreponen los intereses personales es el actuar del diputado Marcelo Díaz que abiertamente farandulizó la discusión al interior del partido. La ventiló innecesariamente a través de los medios y generando un escenario que no reflejaba la realidad interna”.

– ¿Cuáles serán los objetivos de gestión de esta nueva directiva regional del PS?

– “Como militante formado en la familia socialista, uno tiene el anhelo de recuperar la fraternidad y ese compromiso con las fuerzas populares, con los trabajadores y con la superación de la pobreza y de las condiciones del mundo más desprotegido. Por lo tanto queremos retomar las brigadas vecinales y frentes sindicales, dar apoyo a los dirigentes y dotarlos de contenido a través de capacitaciones porque el mundo ha cambiado. Queremos además ser un reflejo de las aspiraciones de la ciudadanía, escucharlos y empaparnos de sus necesidades y les pediremos con respeto la oportunidad de escucharlos”.