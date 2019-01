“Hay que estar a la altura del cargo que uno ostenta”

– “Mi opinión siempre ha estado más que clara”, respondió la parlamentaria al ser consultada sobre la gestión de María Teresa Castañón.

Con 40 años de ejercicio profesional, la asistente social Sandra Amar llegó a la Cámara de Diputados. Toda esa experiencia la ha volcado en su trabajo legislativo, sobre todo en defensa de los habitantes de la Región de Magallanes.

Los años de experiencia le otorgan el bagaje para plantear siempre la problemática local. Aunque al llegar al Congreso se encontró con una dinámica muy distinta a la que estaba habituada.

Reconoce que la principal dificultad en el primer periodo legislativo fue el accidente laboral que sufrió y que la dejó dos meses fuera de las pistas, sin poder asistir a la sesiones de trabajo. Lo que más la complicó fue perder el contacto con la gente, sobre todo en terreno, algo que por su profesión siempre le ha gustado hacer.

– ¿Cuesta defender en el Congreso temas regionales?

– “Depende del énfasis que le pongas. Cuando estás en la Cámara uno legisla para todo un país. Lo importante es que, cuando son temas regionales, uno tiene que estar muy atenta a que puedan favorecer o perjudicar a la región”.

– ¿Cómo ha sido el trabajo con los demás parlamentarios de Magallanes?

– “He trabajado muy bien con ellos. Nunca he tenido problemas de relacionarme con el resto de los parlamentarios y allá he sido una embajadora de la gente de nuestra región, para que puedan ir a plantear sus temas en las distintas comisiones”.

Caso Harex

– ¿Le ve alguna viabilidad al trabajo de la comisión investigadora que se formó por el caso Hárex?

– “Estamos en la redacción del informe que debemos entregar en marzo. Al comienzo, como madre y magallánica, tenía ciertas aprensiones, porque se podían generar expectativas en los padres y ante el dolor para un papá que el hijo esté desaparecido tantos años. A medida que ha ido transcurriendo el tiempo han salido algunas aristas que las vamos a presentar en el informe, que será público en marzo, y que ojalá contribuyan a la investigación que lleva la ministra en visita. Mayormente no me quiero referir al tema porque hay muchos antecedentes que forman parte de la investigación y que son parte del proceso judicial anterior, y que por ahora son secretos”.

Plan Regional

– ¿Diputada, cómo ve el avance de la región?

– “Creo que Magallanes tiene un gran potencial turístico. Estamos en vías de crecimiento. Veo una región con grandes fortalezas y con buenos indicadores de calidad de vida. Hay aspectos que considero relevantes”.

Sobre el eje central por donde tiene que ir Magallanes, dijo que está el Plan de Desarrollo Regional, del cual reconoce que fue crítica por la forma en que se abordó ya que hubo obras que no fueron incluidas, como el Centro Antártico.

“Tenemos que tener una mirada de potenciar el turismo, no sólo de una estación, sino también durante el invierno. Si hablamos de Puerto Natales como capital del turismo se debe lograr una mayor frecuencia de vuelos. Hay que mejorar la conectividad.

“Si acabamos de aprobar el Estatuto Antártico, como puerta de entrada a la Antártica, el Centro Antártico es un proyecto que entonces no podemos olvidar ni archivar. El Centro Antártico se tiene que construir en Magallanes, no podemos dejarlo al margen cuando estamos hablando de un crecimiento económico y cultural”, puntualizó.

– ¿Y comparte que debiéramos tener un nuevo puerto?

– “Soy de la idea de tener un megapuerto, porque todo eso nos permite ir mejorando el turismo y el transporte de carga. Hacia allá tenemos que trabajar. Tenemos grandes desafíos y tampoco podemos descuidar la parte social. Somos la región con el segundo índice de discapacidad a nivel país y estamos con una población que muestra la más alta tasa de envejecimiento”.

Evaluaciones

– ¿Qué sabe sobre las evaluaciones de los seremis y de la intendenta?

– “Es una facultad que compete al Presidente de la República. Uno está en permanente evaluación. Uno sabe cuando ingresa pero no cuando sale. Por lo tanto, uno tiene que tener la mayor capacidad de gestión, cumplir con las normativas y estar a la altura del cargo que uno ostenta. Así que si hay cambios o no hay cambios de autoridades regionales o provinciales, esa no es una facultad que tenga la diputada de la República”.

– Obviamente que usted no tiene esa facultad, pero le pueden preguntar su opinión.

– “Por supuesto, también está la opinión de los parlamentarios. Si perfectamente puede estar la opinión de uno”.

– En este caso, ¿le pidieron la opinión sobre la gestión de la intendenta?

– “Mi opinión siempre ha estado más que clara. Cuando asumió el cargo de intendenta siempre fui enfática y di a conocer mi opinión y esa es pública”.

– Pero desde que asumió han pasado seis meses y pueden cambiar las cosas. Por eso le pregunto si ahora, como diputada del sector que representa la intendenta, ¿le pidieron su opinión o evaluación de ella?

– “No, yo no soy la persona que evalúa”.

– No, diputada, le pregunto si le pidieron la opinión a usted respecto del trabajo que ha realizado la intendenta.

– “Yo creo que ni siquiera es necesario pedirme la opinión porque siempre ha estado públicamente en los medios. Todos saben mi opinión”.