“Hay que mitigar el peligro y riesgo no tan sólo para el profesor sino que para el mismo alumno”

En la última semana, el gobierno a través del Ministerio de Educación presentó el proyecto “Aula Segura”, en la que se busca sancionar con la expulsión de los estudiantes secundarios que incurran en hechos delictuales, tomando como referencia los recientes incidentes en que profesores han sido atacados. Si bien en Magallanes estas situaciones no revisten tal grado de gravedad, el seremi de Educación Nelson Cárcamo, llamó a las comunidades educativas a tomar este proyecto como una oportunidad para reflexionar.

Para la autoridad regional, “Aula Segura” permitirá “velar por la función docente al interior de los establecimientos educacionales, toda vez que hemos observado, de un tiempo a esta parte, el riesgo que corren los docentes, cumpliendo sus funciones y eso sin tener demasiado resguardo o una fortaleza legal que lo pueda cubrir en determinados momentos”.

Si bien el proyecto ha despertado críticas, como del Colegio de Profesores nacional, que la calificó de “efectista” y que no soluciona los problemas de violencia asociados a establecimientos educacionales secundarios, el seremi enfatiza que “esto va a motivar a tener nuevos diálogos con los directivos de los establecimientos educacionales, para ver de qué manera se va a implementar esta situación; seguramente habrá modificaciones a la elaboración de manuales de convivencia que hay al interior de los establecimientos”.

Sobre de qué manera este proyecto influirá o modificará los manuales de convivencia de cada escuela o liceo, el seremi de Educación manifestó que “cada establecimiento elabora su instrumento de convivencia interna, de acuerdo a las características que ofrece o representa el mismo. Siempre bajo un lineamiento que la ley otorga, que en este caso, para que esos protocolos y lineamientos se mantengan y respeten, está la Superintendencia de Educación, que vela y cuida aquello. Bajo ese marco regulatorio que nos va a ofrecer seguramente el Ministerio, habrá que elaborar y revisar los protocolos que se van a ejercer”.

En caso de ocurrir un episodio de violencia al interior de un establecimiento, si bien el nuevo plan indica expulsión inmediata del estudiante responsable de un acto de agresión, el seremi indicó que primero “se procede a activar los procedimientos internos que tengan o que observe el plan de convivencia, y para eso, indudablemente habrá que seguir ese marco regulatorio, una investigación, en contexto de que el aludido que esté siendo sindicado como autor, tendrá que tener un proceso, separación del establecimiento mientras dura la investigación, porque obviamente hay que mitigar el peligro y riesgo, no tan sólo para el profesor sino que para el mismo alumno. Son tan efervescentes los ánimos que también el alumno corre el riesgo de ser agredido en defensa del profesor, todo eso hay que tratar de vigilar y cuidar, y prever que no haya males mayores”, detalló Nelson Cárcamo, recalcando que, ante las críticas surgidas, que “aquí no se trata de ir cazando fantasmas ni brujas, la idea es regular el normal desenvolvimiento de las actividades al interior de las salas de clases, que no se pierda el diálogo ni el trabajo colaborativo entre las entidades, sino que se trata de evitar, mitigar, esta efervescencia, esta violencia que a veces se manifiesta, y algunas de ellas muy desbocada como hemos visto en el último tiempo”.

Eso sí, el seremi de Educación reconoce que las características de la región hacen que este problema no tenga las dimensiones de otras zonas del país, por lo que espera que no sea necesario que “Aula Segura” deba aplicarse: “Afortunadamente creo que la cultura y lo que nos caracteriza como región es que hay una mayor permanencia en la casa y un mayor contacto familiar entre padres e hijos, aún se mantiene el control y eso nos ha ayudado mucho como región a minimizar, y son otro tipo de reacciones, pero tenemos que evitar llegar a los extremos que estamos o que han sido la inspiración a este cambio de que lleguemos a Aula Segura”.