Presdiente del Colegio Médico de Magallanes: “Hay que tomar medidas reales antes que la contagiosidad no pueda ser controlada”

– Advirtió que los países donde la estrategia ha sido sólo la toma de exámenes no han logrado controlar la curva. “Y si uno observa nuestro país, la curva se está comportando muy parecida a Italia”.

“Por favor, les pido que reiteren la importancia de las medidas preventivas que se deben adoptar”. La frase con la cual el presidente regional del Colegio Médico, Gonzalo Sáez, cierra el diálogo, está lejos de ser una reiteración. Sus palabras denotan la preocupación por el momento que se vive en Magallanes y en todo el país por la propagación del Covid-19, aunque en rigor por las medidas que están adoptando las autoridades de Salud.

Sáez es claro: “Tenemos que actuar con mayor celeridad”. Y, más aún, su análisis lleva a conclusiones nada de optimistas. “Los países donde la estrategia ha sido sólo la toma de exámenes y no el adoptar medidas importantes de aislamiento social no han logrado controlar la curva. Y si uno observa nuestro país, la curva se está comportando muy parecida a Italia. Por eso queremos que se tomen medidas antes que esto llegue a niveles donde la contagiosidad sea de una magnitud tal que no podamos controlarla”.

Al igual que su gremio a nivel nacional, el presidente regional del Colegio Médico considera que no se está actuando con la celeridad que la realidad amerita, “porque aumentar las medidas restrictivas es la única opción de entregar un tratamiento a los pacientes que se vayan presentando, ofreciendo hospitalización y camas Uci, porque si no aplanamos la curva no vamos a poder hacerlo”.

Recurso de protección

Consultado sobre el recurso de protección que presentó ante la Corte de Apelaciones un grupo de 110 médicos locales, Gonzalo Sáez sostuvo: “Nosotros, como Colegio Médico, también lo estamos haciendo. Es parte de un sentir generalizado que tiene como objetivo poner presión sobre las autoridades para que tomen la decisión de aumentar las medidas de aislamiento social, que son efectivas para el control de esta epidemia”.

Sobre la posibilidad de que el tema se salga de las manos al no aplicarse medidas más restrictivas, Sáez fue enfático: “No veo por qué vamos a ser distintos al resto del mundo”.