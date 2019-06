“He pasado los días llorando porque me da mucha pena, no quiero que se vayan los funcionarios”

En estos días los adultos mayores del Establecimiento de Larga Estadía de calle Hornillas se muestran mucho más sensibles ante la incertidumbre que enfrenta el recinto por el cambio de administración.

Los residentes relatan sus experiencias de vida en la que consideran su casa y los miedos que hoy los embargan.

Norma Lizett Soto Ceja (80) corresponde a una de las usuarias que es parte de la residencia desde que inició sus operaciones, en 2011. Cuando era niña sufrió de poliomielitis y después un accidente cerebrovascular que han dejado huellas en su cuerpo. Tiene problemas para expresarse.

“Para mí es muy malo, yo y mis compañeros pensamos lo mismo, el cambio va a ser para peor. Yo estoy preocupada porque no quiero que venga otra gente, porque no sabemos cómo son los que van a llegar. Yo he pasado todos los días llorando, es que me da mucha pena, no quiero que se vayan los funcionarios porque es gente muy buena”.

Norma tiene problemas para hablar, aunque con los años los funcionarios aprendieron a entenderla y así ellos conversan con ella, pero quién va a entenderle cuando hayan cambiado a los funcionarios. Ella tiene miedo y cada tanto dice que el cambio es malo.

Estaba tan triste y preocupada, que junto a otra usuaria, le pidió a una amiga que fuera a La Prensa Austral para buscar a un periodista y poder explicar la realidad que viven. A la llegada del equipo de prensa ella esperaba en la mesa del comedor y a pesar de todas las dificultades, nos dice que está preocupada. “No tengo más opción, porque tengo una hija pero también está enferma y esta es mi casa, es la casa de todos, y ojalá que no cambien a nadie”, señala, mientras explica que su amiga la visita cada tanto para entretenerse con juegos de mesa.

Otro testimonio

Junto a ella está Sandra Quezada Vargas (67), la otra residente que esperaba poder dar su testimonio. Señala que en octubre va a cumplir nueve años en el recinto, o sea que esta es su casa. “Estamos muy mal y no queremos el cambio para nada. Nos preocupa porque sabemos que va a ser para peor, van a cambiar a los funcionarios y son buenos funcionarios y nosotros estamos acostumbrados a ellos”, subrayó.

Sandra está en silla de ruedas y necesita ayuda para sus cuidados. El año 2000 sufrió un accidente cerebrovascular, ahora necesita ayuda y terapias constantes. “Acá en el Eleam lo tengo todo, terapias con kinesiólogo y con el terapeuta y con los años los he ido conociendo a todos…Está muy mala la cosa y no queremos el cambio, sabemos que quieren privatizar la residencia, pero no es bueno, ellos quieren lucrar con nosotros y a dónde me voy a ir”.

Relata que estuvo en otras residencias privadas, donde, acusa, “se quedaban con mi pensión, además la falta de personal hacía que los cuidados fueran muy pobres y sin considerar la privacidad de los pacientes”.

“A lo mejor ni comemos con el nuevo operador. Y nosotros usamos pañales, imagínese si nos dejan con el pañal todo el día. Yo tengo una alergia que me sale todos los años y quién me va a curar. Si ahora las enfermeras están pendientes de mí, poniéndome cremita y preocupándose, además uno se acostumbra a los funcionarios y acá tenemos privacidad y el cariño. Ojalá no cambien al Servicio de Salud”, aboga.