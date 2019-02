Héctor Nazar Figueroa, su historia de 38 años en la Empresa Portuaria de Chile

Pionero en la Emporchi

“Regresamos a Magallanes para no irnos más porque mi padre jubiló en esta ciudad. Yo terminé mis estudios secundarios y me fui a la Universidad Católica de Valparaíso, pero, por razones de salud sólo cursé el primer semestre y, para no seguir produciéndoles gas- tos a mis padres, determiné volver y postulé al Servicio Nacional de Salud, a Investigaciones, a la Aduana y a la Empresa Portuaria de Chile. Me llamaron del SNS y me dieron el cargo de inspector ayudante. Con un funcionario más antiguo recorríamos una serie de locales donde nos trataban en forma muy especial. Estaba en eso cuando me llamaron de la Emporchi y cuatro jóvenes nos presentamos a un examen y quedamos aceptados destinándonos a los almacenes del puerto, comunicándonos de inmediato una serie de obligaciones entre las cuales estaba reconocer los tipos de carga. Recuerdo a mis compañeros de ingreso: Sergio Ruiz, Telmo Barrientos y un tercero del cual se me fue su nombre. Eso fue cuando recién se inició la Empresa Portuaria de Chile, época en que los almacenes y bodegas estaban a cargo de la Aduana, servicio que se desligó a partir de entonces de esta labor”.