Héctor Venegas, de 83 años: “Es obvio que los de la empresa del agua están abusando porque este mes mi cuenta había subido a 90 mil pesos”

Don Héctor Venegas, de 83 años, recibió a El Magallanes en su casa, en la población 21 de Mayo, para hacer evidente su molestia sobre el alza en el cobro de su cuenta del agua.

Venegas nos abrió las puertas de su vivienda, en la esquina de calle Eberhard, con mucha amabilidad y alegría, nos recibió y de inmediato nos contó interesantes anécdotas de su vida y sobre su gran pasión, la Universidad Católica.

De entrada, este octogenario cruzado de corazón nos comentó: “Yo vivo con mi mujer, ella está postrada y yo me hago cargo de la casa, pero ya no puedo más con la sorpresa que me llevé cuando fui a pagar mi cuenta del agua”.

Al preguntarle su edad, nos dijo con humor que es un “lolo”, que el próximo mes cumplirá 84 primaveras.

Pero, al consultarle cuánta era el alza en su cuenta de agua, se le borró la sonrisa del rostro de inmediato y relató: “Yo, mes a mes, voy a una “caja vecina” a pagar mis cuentas. Generalmente, yo pago en promedio como dos mil pesos. El mes que más he pagado han sido 7 mil pesos. Pero, cuando fui a pagar mi cuenta de abril, la señora me miró extrañada por el monto que tenía que cancelar”, dijo Venegas.

A lo que continuó: “No podía creer la cantidad que había subido, es obvio que los de la empresa del agua están abusando de la gente, es un aprovechamiento, porque este mes mi cuenta había subido a 90 mil pesos y yo he ocupado la misma cantidad de agua de siempre”.

– ¿Qué le dijeron desde Aguas Magallanes?

– “Me dijeron que tenía que sacarle una foto al medidor y enviarla, pero ¿cómo voy a hacer eso si no tengo cómo hacerlo? No tengo computador y menos voy a saber cómo se ocupa esa máquina”.

Don Héctor Venegas añadió: “He visto en la tele a varias personas que están denunciando un cobro abusivo, pero nunca me imaginé que me iba a pasar a mí y menos que me iban a cobrar tanto. Son 90 mil pesos que no tengo y ahora me dijeron que tengo que ir a la empresa a solucionar esto, pero ¿cómo lo voy a hacer si hay cuarentena para nosotros? Además que no puedo dejar a mi mujer sola”.

Respuesta de Aguas Magallanes

Aguas Magallanes, ante los reclamos de usuarios sobre cobros abultados, informó que “la empresa se encuentra analizando caso a caso, para así realizar los ajustes que correspondan si se presentara alguna diferencia entre el consumo real y el término medio (promedio de los últimos seis meses) que se utilizó como base, durante el tiempo que estuvo suspendida la toma de lectura presencial, como medida sanitaria preventiva”.

Además, la empresa anunció que “los clientes tienen la opción de enviar una fotografía con los números indicados en su medidor a alguna de las plataformas como sitio web www.aguasmagallanes.cl, aplicación o correo electrónico consultas@aguasmagallanes.cl y con ello solicitar el análisis del caso y, si corresponde, ajustar la diferencia en la facturación del mes siguiente”.

Pero, como es el caso de don Héctor Venegas, que no tienen acceso a las tecnologías para hacer este reclamo, los clientes pueden hacer requerimientos al call center de la empresa:

“Además de la línea 612 280028, que funciona 24 horas los siete días de la semana, la empresa habilitó de manera transitoria seis nuevos canales de atención telefónica, con el propósito de reforzar la asistencia durante la emergencia sanitaria y cuyo horario es de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:30 horas. Los números son: 612200750, 612200717, 612200958, 612200952, 976153763 y 612200934”.