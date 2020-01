Persecutor Eugenio Campos: “Hemos sufrido un ataque absolutamente cobarde”

– Daños estructurales, como también en ventanales y mobiliario, fueron parte de las consecuencias que dejó el violento ataque perpetrado por desconocidos la noche del viernes a las dependencias de la institución en avenida Colón Nº 685.

Inesperada, como desalentadora. Así fue la escena que le tocó presenciar la madrugada de ayer al fiscal Eugenio Campos Lucero. Ello, porque a tan solo unas horas de haber rendido el viernes su cuenta pública y en el contexto de los desórdenes públicos que tuvieron lugar en el centro de la ciudad a altas horas de la noche, un grupo de personas atacó las dependencias de la fiscalía regional ubicada en avenida Colón Nº 865, donde destrozaron los vidrios del recinto, además de rayar y provocar daños estructurales, como en el mobiliario.

El acto vandálico tuvo finalmente un rápido freno a partir de la intervención de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), tras lo cual llegó hasta el lugar el persecutor, quien condenó el hecho. “Hemos sufrido un ataque absolutamente cobarde, que causa daño no sólo a la fiscalía de Chile a la cual represento, sino que a toda la comunidad. El espíritu de la Fiscalía y de cada uno de los funcionarios sigue incólume, no vamos a claudicar de dar cuenta de los responsables”.

En esta línea, hizo un llamado a la comunidad a colaborar con la Fiscalía para dar con los involucrados en el violento ataque, dado que una de las consecuencias para la institución, es que se retrasarán procedimientos que son dirigidos a respaldar a las víctimas de delitos. “Estoy dolido, sentido, no hay respeto por nada cuando, en definitiva, nosotros vemos aquellas personas que están sufriendo. Aunque sea con un escritorio y una silla, voy a seguir mi labor. Si creen que con esto van a causar alguna molestia, están muy equivocados”, dijo detallando que las investigaciones asociadas al caso ya están en curso.

Al cierre de esta edición no se registraron detenidos relacionados con este hecho en particular.

Desmanes, lesionados y dos detenidos

Respecto de los desórdenes en general, el mayor Alejandro Lepin San Martín, comisario de la 1era Comisaría de Carabineros, señaló que todo comenzó luego que manifestantes se congregaran en la Plaza de Armas, en un número cercano a las 200 personas. “Al principio fue una manifestación pacífica, pero luego se transformó en grupos -más pequeños- que salieron y causaron daños”, dijo precisando que además de la Fiscalía, se vieron afectados -en menor medida-, el Teatro Municipal y el casino de oficiales de la Fuerza Aérea.

Producto de los desmanes resultaron detenidos Jonathan Alberto Altamirano Altamirano y Jonathan Eduardo González Olavarría, formalizados ayer por desórdenes públicos. Para el primero de ellos además, se suma el delito de maltrato de obra a Carabineros, por causar lesiones a una funcionaria a la que arrojó un elemento contundente. Ambos quedaron sujetos a la medida cautelar de prohibición de participar en manifestaciones en la vía pública. Se fijaron dos meses para la investigación.

Apoyo de la PDI

En la violenta jornada, Carabineros contó con el apoyo de efectivos de la PDI, quienes intervinieron con dispararos de balines, como medida disuasiva para repeler a los manifestantes, no descartándose hasta ahora que algunos de quienes atacaron la Fiscalía pudieron haber actuado en represalia por la detención de Marcelo Mandujano, imputado el viernes como autor del delito de desórdenes públicos e incendio, relacionado con el siniestro que destruyó totalmente la AFP Habitat.

En complemento, Lepin puntualizó que el trabajo coordinado y conjunto con la PDI fue necesario y que el armamento utilizado por esta última institución se circunscribe a las herramientas que entrega el Estado para hacer frente a desórdenes y acciones violentas como la ocurrida.

Fiscal Abbott y violencia: “No se puede afirmar que haya una organización detrás”

Diversos aspectos relativos al quehacer de la justicia son los que abordó este viernes en el marco de su visita a Magallanes el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien estuvo presente en la Cuenta Pública 2019 del representante del Ministerio Público en la región, Eugenio Campos.

En la oportunidad, expuso su preocupación ante el aumento en algunos índices a nivel regional, como son el de los delitos sexuales (33%) y las tareas que se deben fortalecer para dar con las bandas criminales ligadas al narcotráfico, para así poder desarticularlas.

De igual modo, planteó respecto del estallido social que a la fecha, si bien hay relaciones entre las personas que han protagonizado diversos hechos violentos, “no se puede afirmar que haya una organización detrás”, aunque es una línea de investigación no descartada. En tal contexto indicó que se trata de diligencias de largo aliento, por lo que a fin de potenciarlas, se está viendo la implementación de un software eficiente que permita identificar rostros y así establecer posibles vínculos con algún ilícito.

En otro punto, planteó su inquietud con relación a que no es posible instalar una fiscalía local en Puerto Williams, como sería dable en circunstancias que se creó un tribunal. “Para ello es necesario modificar la ley orgánica del Ministerio Público para dotar de personal. Esperamos contar con los recursos más adelante, para poder dar satisfacción a esa expectativa que tiene la comunidad de esa parte de la región”.

Finalmente destacó los avances en la rebusca del C-130 de la Fach, a manos de instituciones nacionales y extranjeras, que han dado como resultado hasta ahora la identificación de 12 víctimas por parte del Servicio Médico Legal.

Radonich advierte pérdida de $5 millones por actos vandálicos

“Es lamentable, calculamos cerca de 5 millones de pesos en pérdidas que ha tenido la municipalidad, porque no solamente hubo rotura de letreros viales y rejas, sino que también se rompieron vidrios del Teatro Municipal. No puedo entender por qué se agrede un teatro que está vinculado con la cultura, respeto, las artes. Es un edificio que no le hace mal a nadie, pero que fue violentado por segunda vez”, así se expresó ayer el alcalde Claudio Radonich al dar cuenta de los daños causados por vándalos.

La situación es complicada ya que las dependencias del Teatro Municipal albergarán mañana una nueva versión del Congreso Futuro.

“Estamos tapiando las ventanas porque mañana comienza el Congreso Futuro. Es lamentable que por actos vandálicos tengamos que tapiar las ventanas del teatro.

“El único afán de estas personas era hacer daño”, lamentó el jefe comunal.