Hermana de desabollador asesinado: “Esto debería haberse aclarado hace mucho rato ya”

El 10 de febrero de 2018 salió a la luz el macabro crimen de Omar Díaz Barría, cuyo cuerpo apareció

con quemaduras, múltiples puñaladas e indicios de haber sido maniatado en una parcela de villa Generosa.

Han transcurrido 367 días desde el impactante hallazgo del cadáver del desabollador Omar Didier Díaz Barría y aún no hay personas detenidas producto del macabro asesinato. Con múltiples heridas cortopunzantes, indicios de haber sido maniatado y quemado para eliminar cualquier tipo de evidencia fue encontrado el sábado 10 de febrero del año pasado por una pareja que transitaba por calle Ñandú, en el sector surponiente de la ciudad, divisando el cuerpo al interior de una parcela de dicho lugar.

Según los antecedentes que se conocen hasta ahora, la noche anterior a su muerte el hombre de 57 años descansaba en su domicilio, recibiendo un llamado a su teléfono celular a eso de las 22 horas, razón por la cual salió rápidamente con sus llaves y su celular, despidiéndose de su familia con un “voy y vuelvo”.

Durante el transcurso de un año, diversos son los trámites que ha ordenado la Fiscalía a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes han llevado el análisis de pericias incluso a la capital del país, indagando la evidencia existente con personal especializado, barajándose numerosas hipótesis desde un ajuste de cuentas, un asalto fortuito hasta un delito premeditado o la acción de sicarios. Sin embargo, todavía no existen antecedentes concretos como para efectuar alguna sindicación o acusación a alguien concreto.

De todas estas teorías, Marbeth Díaz Barría asegura estar desorientada, pues el hecho de que aún no se dé con el paradero de quien o quienes asesinaron a su hermano y que no exista una tesis efectiva de lo acontecido, agranda la carga psicológica y emocional que pesa el día de hoy, en que la herida y el dolor continúen latentes.

Una herida abierta

“Hoy día leí muchas cosas, en páginas de noticias sobre teorías o que ya estaría todo resuelto, pero a mí ni la PDI ni la Fiscalía no me han dicho nada de eso. Se dice que ya estaría todo claro, que parece que van a cerrar la investigación o algo así, pero yo no tengo idea porque nadie me ha llamado para avisarme si realmente tienen algo más que claro. He tratado de preguntar, pero todo está como muy hermético en la Fiscalía, como que no me han dado mucha información. Como familiar y como hermana me siento un poco desorientada porque esto debería haberse aclarado hace mucho rato ya, pero yo qué más puedo hacer. Mi hermano me visitaba todos los días, pero siempre hablábamos solamente cosas de trabajo, porque de sus asuntos personales nunca habló conmigo”, sostuvo.

Respecto a lo que ha significado personalmente para ella el tener que recordar lo sucedido, asegura que “nunca pensé que lo iba a poder vivir en carne propia, porque yo lo veía en películas. A pesar de que ha pasado el tiempo, las heridas siguen igual de abiertas y esto ha sido un horror en vida, no sé cómo explicar lo que yo como hermana siento, pero es una atrocidad que no se lo doy a nadie”.

Pese a todo, Marbeth dice que sigue manteniendo su fe en la justicia y en el trabajo que están efectuando las instituciones encargada. Aunque en el caso de que se localizara a él o los responsables del crimen, la hermana de Omar fue enfática en precisar que “me gustaría que les den las penas más altas de cárcel, la justicia verá hasta cuántos años le podrán dar, por mí que quedaran con cadena perpetua toda su vida, pero lo que yo diga o piense ya mi hermano no va a volver y esa atrocidad ya la hicieron”.

“Esta es una situación complicada”

El fiscal Fernando Dobson, quien ha estado a cargo de la investigación, ha manifestado en varias ocasiones que existen indicios y evidencias que una vez sean estudiadas y analizadas se podría vincular a ciertas personas en el hecho, no obstante la indagación se mantiene en absoluta reserva. El fiscal regional (s), Felipe Aguirre, reconoció que ha sido un caso complicado, empero recalcó que todos los esfuerzos están destinados a dilucidar lo ocurrido.

“La investigación se ha complicado pero se están haciendo los esfuerzos, pero desde el punto de vista de establecer calificantes creo que todavía no es posible porque primero tenemos que determinar bien cómo fue el hecho, quiénes tomaron parte del mismo y en base a eso precisar si pudiéramos estar bajo una figura calificada de homicidio si es que hubiera intervenido alguien de algún entorno más cercano”, puntualizó.