Hermana del asesinado Omar Díaz Barría “Ni a un perro se mata así, como lo hicieron con mi hermano”

Impactada, por decir lo menos, se encuentra Marbeth Díaz Barría, al informarse de la detención de su cuñada y sobrinos, como autores del crimen de su hermano Omar Díaz Barría, conocido como el “desabollador”.

Finalmente la investigación no hizo más que confirmar las sospechas que tenía sobre quienes serían los autores de la horrenda muerte que encontró uno de sus cuatro hermanos.

En vista de que el entorno cercano al desabollador no presentó querella criminal, ella optó por hacerlo a través del abogado Juan José Arcos.

El 17 de enero ingresó el escrito pidiendo para que de una vez por todas se aclare el asesinato de su hermano, pero esta fue objetada por la Fiscalía de Punta Arenas. ¿La razón? Porque el orden de prelación para la presentación de este tipo de acciones judiciales recae en primer lugar en la cónyuge o bien en los hijos.

Pero como ahora estas personas asumieron la calidad de imputados, al ser detenidos por este crimen, el tribunal acogió la querella del abogado Arcos, que representa a la hermana Marbeth en calidad de víctima, permitiéndole al profesional acceder a la audiencia de formalización de cargos.

Justicia

“Es un día muy complicado”, dijo ayer a La Prensa Austral Marbeth Díaz, al enterarse de la detención de la cuñada y dos de sus sobrinos.

En todo caso en algo estaba preparada, porque cuando fue al Servicio Médico Legal le anticiparon que fuera al psicólogo porque iba a ser tremendo para ella. “A partir de ahí paré muy bien las orejas”.

“Ellos nunca se me acercaron ni me ayudaron a buscar a mi hermano y cuando apareció el cuerpo lo sepultamos y nunca más tuvimos contacto. Por eso tenía mis sospechas. Es horrible y terrible todo esto”.

Al consultarle qué pudo gatillar este hecho de sangre, dijo que “habría que preguntarle a ellos porque en mi cabeza no me cuadra ni a la familia tampoco. No lo concibo”.

Dependiendo de si encuentra justicia podrá tener algo de tranquilidad. Por eso Marbeth espera que “este tipo de gente no salga más de la cárcel, por perpetuidad, porque mi hermano jamás volverá. Por eso digo que lo que hicieron estos malditos no tiene remedio. Entonces espero que las condenas puedan permitir mi tranquilidad, porque ni a un perro se mata así, como lo hicieron con mi hermano”.

“Somos magallánicos nacidos y criados acá. Y lo único que queremos es justicia por esta atrocidad, ojalá que no les hagan ni juicio sino que los metan directamente a la cárcel, es lo que yo pienso”, indicó.