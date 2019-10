Hernán Barrientos: Una “Cholga” con piernas veloces y goleadoras

Ex atleta y futbolista de la década del ’80 y ’90 Nacido futbolísticamente en el Club Santiago Wanderers, con el tiempo se convirtió en un resistente fondista, que sacó numerosas medallas en las corridas que se realizaban en Magallanes

Hernán Rodrigo Barrientos Barrientos nació el 17 de agosto de 1961. Como muchas familias magallánicas, sus padres, Rudecindo y Olinda, llegaron desde Chiloé. En esta zona se criaron Nelson, Edith, Silvia y Cecilia (ya fallecida) además de Hernán, que heredó de su hermano mayor el apodo de “Cholga”, mientras jugaba fútbol y baby.

“El era ‘Cholga’, y yo el ‘Cholguita’, y cuando yo jugaba en Español, estaba el ‘Cholga’ Godoy, y gritaban ‘Chooolga’ y los dos lesos mirando”, comenta riendo.

Su primer recuerdo como jugador lo atesora con gran cariño: un cuadro de una fotografía que le tomó La Prensa Austral cuando tenía 12 años, mientras se abrochaba las zapatillas (prestadas por su hermana) previo a un partido de la Serie C de Santiago Wanderers. “Antes de eso jugué por la Pandilla de mi Barrio, en Navalito, que fue mi primer club, pero cuando tenía 6-7 años. Siempre viví acá en Playa Norte, y tenía que irme hasta el parque María Behety, donde se jugaba La Pandilla de mi Barrio. En ese tiempo estudiaba en la Escuela E-20, y después pasé al Industrial”.

De su etapa en la enseñanza media, le llamó la atención que su velocidad en las pistas, pero “a pesar que siempre llegaba primero, nadie tuvo el tino de decir ‘este cabro tiene cualidades’. Después me encontré con los profesores corriendo conmigo en las calles, como Herminio Bernales, que nunca se dio cuenta que yo corría.

Así que siguió jugando fútbol por Wanderers hasta llegar a primera, cuando en esa serie había gente de 30 años “y yo con 18 era un pelusón, pero como me las daba… seguí. Yo era delantero y quedé de titular. Después me cambié a otros clubes, y siempre porque me gustaba entrenar mucho, y a mis compañeros, ir al Victoria (risas). Así que a la hora del partido, algunos llegaban más o menos, entonces nos disgustábamos y por calentura, me iba a otro equipo”.

Su carrera continuó en Victoria para de ahí pasar a Barrio Sur, porque “un compañero de Supermercados Marisol me cateteaba, y yo no quería, porque era muy lejos. Y no encontró nada mejor que decirme que se ofrecía para comprarle los útiles escolares a mi hija si yo me cambiaba, y por eso me fui a jugar a Titán. Salimos campeones y yo fui goleador. Me hizo un seguimiento Pepe Arenas y quería traerme al Scout, firmé la ficha y después los delegados se encargaban de llevarla. Y resulta que el caballero del Titán la llevó después del período de pases, para que no me fuera. Pero lo que logró con eso fue que me castigaran por una temporada”.

A correr por las calles

Ese hecho lo llevó a la pista, para no permanecer inactivo. “Como siempre salía a correr, participé en una maratón vecinal, en el año 1985, en la que gané y así me entusiasmé con correr y jugar. Las corridas de Marisol y La Prensa Austral fueron posteriores, porque al principio no sabía cómo entrenaban los atletas. Así que iba a mirar como entrenaban, fui autodidacta, nadie me enseñó”.

Lo bueno para Barrientos fue que empezó a obtener resultados en las carreras y en paralelo, siguió jugando fútbol (por Bellavista, Titán, Camilo Henríquez, Español, Enap) y también baby. Especialmente en esta última disciplina recuerda los torneos que se vivían en la cárcel, donde “no jugaba cualquiera, había que ser bien choro, me tocó ver una pelea salvaje, los presos con los gendarmes. De ahí nos sacaron, porque terminó el campeonato, quedó la tole tole”.

En el atletismo siguió cosechando medallas, tanto en Magallanes como en la Patagonia Argentina. Al respecto, recuerda la sorpresa que tuvo en Comodoro Rivadavia, cuando vio competir a personas con alguna discapacidad.

“Nunca había visto que un atleta avanzara apoyándose en una bicicleta, y como yo sabía que un corredor puede apoyarse en ninguna parte, apuré el tranco para decirle que no podía hacer eso. Y cuando lo alcanzo, lo miro, era ciego. Ahí terminó la carrera, porque lo único que hice fue acompañarlo; me olvidé de mi participación, porque fue tan chocante la impresión que me di cuenta que yo estaba completo y sano, algo me decía eso”, valora Barrientos de esta carrera, de 1997.

En Argentina también notó, para mal, que mientras los corredores de ese país recibían numerosos respaldos para poder competir, ellos tenían que costear solos sus pasajes, alojamiento y participación. “Tú los veías a ellos, y eran Adidas de pies a cabeza, y nosotros teníamos que hacer eventos para juntar plata”.

Otras carreras que destaca fueron la Maratón de los Barrios, que organizaba La Prensa Austral, “y en todos lados, alguien te conocía. En ese tiempo estaba de presidente Orlando Aguilar, hermano de Omar, que se encargaba de traer mucha gente de afuera. Un año vino un español, brasileño, ecuatorianos, y por lo general, uno trata de llegar nomás, porque ellos eran profesionales y uno trabajador deportista, que es muy diferente”, apuntó Barrientos, que corrió defendiendo a Supermercados Marisol, Codimaga y Distribuidora Oviedo.

“En Marisol fui el más regalón, porque Jorge Ortega, que era el jefe de personal, me cuidaba mucho, y siempre preguntaba qué me faltaba. Nunca tuve problemas. En Marisol teníamos una rama deportiva que abarcaba atletismo, baby, básquetbol, fútbol, voleibol, en un supermercado laboral, pero que participaba en distintos eventos. Ahora las empresas están muy cambiadas. En ese tiempo integrábamos mucho a Cofrima y Listo, que tenían sus buenos jugadores igual”, destaca Hernán Barrientos sobre otra época, evidentemente.

Un abrupto final

Barrientos siguió compitiendo hasta hace unos diez años, calcula, porque “tuve una mala experiencia en el hospital. Una septicemia, por una simple vesícula mal operada, me consumió el cartílago de la cadera y hasta ahí llegó mi actividad física, después aumentó el dolor progresivamente y no pude participar más. Pero fue negligencia médica, porque en el momento que me dieron el alta, el doctor se fue”. Eso también impidió que siguiera jugando, siendo su último club, en el futbolito senior, Barrabases. “Incluso dejé de ir, porque me pasaban camiseta y les decía que no podía. El fin de semana fui, todavía juegan los viejos, pero fui más a reírme que a otra cosa”, comenta entre risas Hernán Barrientos, que a pesar de sus problemas físicos, se mantiene bien, gracias a la constante práctica deportiva.

Al respecto, finaliza con una anécdota, que pudo terminar mucho antes con su carrera: “Como en 1998 me dio peritonitis y al ingresar al hospital antiguo, en Angamos, me tenía que recibir un cirujano, que me dejó esperando en una banca por varias horas y recién me atendieron al cambio de turno, cuando entró el doctor Mario Mayans, como a las 16,30 horas. Me realizó los exámenes y me opera como a la una de la mañana y a las 8 estaba al lado de mi cama y me preguntó si practicaba algún deporte. Le respondí ‘sí doctor, futbol y atletismo’ y me dijo moviendo su cabeza afirmativamente ‘ya me parecía. Nadie aguanta allá afuera tantas horas con una peritonitis’. Lo que me dejó como moraleja que el deporte te da fuerza y resistencia y hasta te puede salvar la vida”.