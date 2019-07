Hijo de malogrado operador cree que hubo malas decisiones en hechos que llevaron a trágico final

Casi 500 personas llegaron a despedir a José Vásquez Velásquez, conductor de un cargador frontal, quien perdió la vida el viernes pasado, al caer la máquina al lecho del río de las Minas, cuando otros trabajadores ya habían sido enviados a sus hogares a raíz de la lluvia de aquel día.

Mientras miles de personas disfrutaban la actividad del Chapuzón en el estrecho de Magallanes durante la tarde de ayer, los familiares y amigos de José Vásquez Velásquez lamentaban la triste partida del hombre de 58 años, que pasado el mediodía del viernes perdió trágicamente la vida al caer la maquinaria que operaba a las aguas del río de las Minas, determinándose posteriormente que su causa de muerte fue la asfixia por inmersión, tras quedar atrapado dentro de su mini cargador frontal.

En medio de las muestras de cariño, el hijo de la víctima fatal, José Vásquez Rodríguez conversó con La Prensa Austral, recordando a su padre como un hombre trabajador, de muchos amigos y conocidos, lo que se tradujo en la asistencia de cerca de 500 personas entre el sábado y el domingo al velatorio, efectuado en la capilla Jesús de Nazaret.

“El era amigo de sus amigos, sólo con ver la cantidad de gente que vino ayer (por el sábado) y ahora también. Hay gente que se fue a las 5 de la mañana y volvió a las 8,30 horas. Han venido fácilmente unas 500 personas. Vino incluso una persona que mi papá lo ayudó cuando se le quemó la casa a remover los escombros”, expresó aún dolido con la tragedia.

El padre de cuatro hijos y abuelo de siete nietos era oriundo de la ciudad de Coyhaique y se trasladó a Punta Arenas cuando realizó el servicio militar, a la edad de 17 años. Posteriormente trabajó en la empresa Salfa por 24 años hasta que fue finiquitado, y actualmente se desempeñaba en la empresa Code, que prestaba servicios para la primera compañía constructora antes mencionada.

Respecto al suceso, su hijo sostuvo que “escuchamos una versión de que mi papá recibió un llamado donde le decían que tenía que cargar combustible con la máquina. Por donde se entraba a las obras había un camión bomba y él tenía que ir para allá, y de repente se vino abajo. Seguramente pasó por una piedra o algo que lo desestabilizó y volcó. Nos dijeron que nadie se dio cuenta cuando ello pasó, solamente se percataron que vieron dos ruedas flotando y ahí empezaron a correr, de hecho habían despachado a toda la gente temprano y sólo quedaba un grupo que estaba trabajando”, relató.

Consultado respecto a si el hecho revestiría circunstancias de un fortuito accidente o si se pudo haber evitado, José presume que “por las condiciones climáticas que había ese día creo que fue una negligencia. Una obra se para sí o sí, porque si se paran los camiones, la retroexcavadora y los trabajos, se tiene que parar al resto de la gente, no hay otra medida. A las 9 de la mañana habían mandado a todos los operadores para la casa, pero a mi papá le dijeron que había una faena de hormigón, por eso estaba posicionado el camión bomba donde él no pudo salir, pero todo lo dirá el peritaje porque esas son versiones que yo tengo. Yo he conversado con personas que me han dicho que una sumersión en agua turbia, si no sale de dos a tres minutos no sobrevive”.

Respecto de lo anterior, el personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) cuenta con un plazo de 60 días para efectuar el peritaje correspondiente y remitir el informe respectivo al Ministerio Público para determinar si efectivamente hubo responsabilidades de terceras personas en el infausto accidente laboral.

Finalmente, a las 14,30 horas de hoy saldrá el cortejo fúnebre desde la mencionada capilla para arribar a las 16 horas al cementerio municipal Sara Braun, donde José Vásquez Velásquez será despedido por última vez antes de ser sepultado.