Historia de Guido el dinosaurio llenó de alegría a los niños

Como parte de las actividades del Congreso Futuro 2018, ayer se presentó en el Hospital Clínico, en Punta Arenas, el cuentacuentos “Guido no puede dormir”, que estuvo a cargo del Instituto Antártico Chileno, y que alegró la jornada a unos sesenta niños del jardín Girasol (que atiende a hijos de funcionarios del centro de salud) y a los pacientes del Centro Adosado de Especialidades Infantiles (Cae) del Hospital Clínico.

La historia está basada en el hadrosaurio, una especie de dinosaurio que fue descubierto por investigadores del Inach en Cerro Guido, y que sirvió de inspiración para esta historia, en la que se busca acercar la ciencia a los niños. “Estamos muy interesados en hacer divulgación de la ciencia que hacen investigadores chilenos, especialmente del Instituto Antártico Chileno. Un funcionario del servicio escribió el cuento ‘Guido no puede dormir’ que cuenta la historia del hadrosaurio más austral del mundo que fue descubierto en Cerro Guido”, apuntó la jefa de comunicaciones del Inach, Paulina Rojas.

Como esta actividad se vincula con el Congreso Futuro, la gobernadora Paola Fernández manifestó que “esta historia de un dinosaurio descubierto por científicos locales, lo que hace es promover la divulgación científica, la inquietud en todos los grupos etarios. Como parte de la organización del Congreso Futuro junto a la intendencia, estamos invitando y convocando a todos los ciudadanos, porque este congreso no es sólo para científicos sino que tiene que ser un espacio de conversación y reflexión en torno a temas tan importantes para nuestra región como la biodiversidad y su cuidado, el cambio climático y también la medicina y la vocación que ha definido la región en temas estratégicos y específicos para el desarrollo”, explicó la gobernadora, que informó que para las actividades del congreso, fijadas para el lunes en el Hotel Casino Dreams, se requiere inscripción previa, las que se pueden realizar en la página del evento www.congresofuturo.cl.

