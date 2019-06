Hombres, noticias y el “gran escape”

Por Francisco Eterovic

Periodista

La Región de Magallanes ha sido muy pródiga en la entrega a la prensa del mundo y por consiguiente a los países, de hechos de connotación internacional. Son muchos los sucesos que han sido destacados en los principales medios de información porque aportaban hechos de connotación universal.

La geografía física de Magallanes se presta como atracción a los navegantes y viajeros internacionales, pero también puede traer consigo serios y graves hechos que han costado la vida a más de un visitante.

Las Torres del Paine, el estrecho de Magallanes, el histórico Fuerte Bulnes, Tierra del Fuego, la Antártica son puntos neurálgicos que despiertan interés.

Así, entonces, son cientos los turistas los que arriban a esta tierra generosa en busca de algo nuevo y que se conoce como la Patagonia.

Son varios los motivos.

El gran escape

Moisés Ojeda Aguilar, periodista, fue jefe de prensa de radio Polar por muchos años como lo fue también don José Kramarenko, quien además era el presidente del Círculo de la Prensa y el primer presidente del Colegio de Periodistas de Magallanes. Moisés Ojeda tenía la costumbre diaria al mediodía de ir a saludar a sus colegas del antiguo diario El Magallanes, donde conversaba unos 10 minutos con ellos y saludaba de mano a cada uno, partiendo por el encargado de las noticias del extranjero y que hacía las veces de subdirector, Nicolás Sesnic Carevic; seguía con Gabriel Mella que escribía los editoriales del diario previa reunión con el director, abogado don Alfredo Andrade Bórquez, luego se despedía de Osvaldo Wegmann Hansen que llegó de Puerto Natales a trabajar a Punta Arenas. Colaboraba con Amado Aguilar de El Natalino; a continuación saludaba a Francisco Padín Reynaldos reportero policial y de tribunales y que también tenía un programa en radio Polar, Tengo la Palabra. Padín fue alcalde de Punta Arenas y finalmente Ojeda saludaba a Federico Floegel. Este desarrollaba los cables nacionales que enviaba desde Santiago la agencia Upi. Era gran admirador de Carlos Gardel y se le podía ver en la ventana de su casa en días de buen tiempo saludando a la gente que circulaba por Avda. España y Colón.

Moisés Ojeda partió del diario encaminándose a calle Bories no teniendo claro si iba a la radio o caminaba a la intendencia. Por suerte para él lo hizo hacia el edificio de gobierno y se encontró con una verdadera bomba de tiempo.

Al entrar a la sala de recepción se encontró con unos caballeros que conversaban entre ellos. Dirigirse al grupo lo encontró una imprudencia y le preguntó al capitán ayudante quiénes eran, respondió el oficial que no lo tenía muy claro; que esperaban al intendente para hablar con él y eran argentinos.

Estimó el periodista que no había otra alternativa que enfrentar al grupo y “derecho a viejo” les consultó acerca de su presencia.

Uno de ellos respondió que era empresario, Jorge Antonio señaló que eran miembros del Partido Peronista y que salieron presurosamente de Argentina con destino a Chile. Enseguida les presentó al resto del grupo;

“Este es el compañero Hector Cámpora, el que está al lado es José Espejo de la C.G.T. (Confederación General del Trabajo); el otro, es Pedro Gomis, enseguida William CooK y finalmente el más joven, Patricio Kelly”.

A Moisés Ojeda no le salían palabras al ver tamaña información; dirigentes todos conocidos en especial Jorge Antonio, se despidió rápidamente y partió como luz hacia radio Polar. Yo conversaba en la esquina con un amigo y observé el rostro de Ojeda que se reía, se ponía serio y se volvía a reír. Sabía lo que tenía en la mano.

Le pregunté como le había ido, respondiéndome “deja todo de lado y parte a la intendencia te vas a encontrar con una enorme sorpresa”. Así lo hice y partí como un rayo encontrándome con los dirigentes peronistas; reconozco que me salté al capitán ayudante y les dije a los peronistas que el colega que había conversado con ellos algo me había dicho.

Jorge Antonio, muy caballero, me presentó al grupo y José Espejo me dijo “Esa voz me es conocida”. Respondiéndole yo que seguramente el fuerte viento de Magallanes hacía oír mi voz de radio de Punta Arenas en la localidades de Argentina más cercanas.

Los peronistas se quedaron un par de días en Punta Arenas y durante su estadía visitaban casi todos los días el diario La Prensa Austral conversando de modo preferente con su director don Carlos Aracena Aguayo.

Después de la audiencia con el intendente, los viajeros se encaminaron a la Iglesia Catedral en la que se encontraron con alumnos del Liceo Salesiano San José que asistían a una misa.

Los dirigentes peronistas -según la información aportada por el hoy docente de la Universidad de Magallanes y escritor, Sergio Lausic Glasinovic-y a la sazón alumno del establecimiento educacional salesiano, los visitantes se ubicaron en las últimas bancas del templo recorriendo a continuación la iglesia.

Aterriza Benedicto

En un momento de la vida magallánica apareció un hombre procedente de Buenos Aires acompañado de su esposa. Era Antonio Benedicto Cerbian y ella, Igna Colome. Luego de algunos días de descanso se entrevistó con el director de radio La Voz del Sur, don Eladio Fernández Espina, quien tenía un espacio breve en la misma emisora: se llamaba algo que se parezca un chiste y a su término reía de buenas ganas a micrófono abierto.

Benedicto le señaló que tenía mucho interés de quedarse en Magallanes, le ofreció sus servicios profesionales de hombre de radio con larga carrera profesional.

Don Eladio aceptó y Benedicto hizo su primera incursión escribiendo un comentario diario, leyéndolo personalmente, que llamó El comentario del Hombre de la Calle, poniendo énfasis en destacar hechos, personas y problemas de la comunidad. Su esposa, Igna Colome, en tanto armó un equipo de radioteatro. Mantuvo el programa El Rincón Criollo, que se escuchaba todos los días a las 21.30 horas. Su conductor, Tito Carrera, es decir Juan Alberto Sepúlveda, en el trajín diario era funcionario de la Inspección del Trabajo.

Junto con lo anterior, se fue dando forma a un equipo en el que estuvieron Guillermo Gálvez Rivadeneira, Mario Rivas Gallardo, un buen locutor; Jorge Babarovic, un excelente hombre de radio y periodista distinguido a nivel nacional; Selmiro Salgado y Fernando Reyes Matta, que años más tarde sería embajador de Chile en China; el recordado Daniel Ruiz y otro gran hombre de la radiotelefonía Alfonso (Cocho) Cárcamo.

Había otra figura, entre ellos, Francisco Borredá que reportaba diariamente las noticias que ocurrían en Magallanes. Y Francisco Reyna, publicista,

Benedicto dio otros pasos positivos para la radio: invitó al director de La Prensa Austral, Carlos Aracena, a integrarse a la radio con un programa que el periodista tituló Hombres, Noticias y Anécdotas, que fue un éxito.

Décadas más tarde, el director de radio Magallanes, Hugo Guala Hurtado, instaló en la región un premio Antonio Benedicto, que se entrega a figuras relevantes del mundo artístico y de las comunicaciones.

Llega Aracena

El diario La Prensa Austral era en aquel entonces de propiedad de la Asociación de Ganaderos de Magallanes, entidad encabezada por don Amadeo Bermúdez, presidente; Francisco Lecanelier Rivas, gerente y Jose Tovarias Marimón, ente que reunía a las grandes empresas productoras del rubro, en tanto el diario El Magallanes, que era vespertino, defendía la subdivisión de tierras.

Carlos Aracena, que venía de Valparaíso, era un buen profesional, entre los mejores diría yo que han pasado por Magallanes.

Sabía muy bien lo que tenía que hacer y sabía de un poderoso sindicato ganadero que presidía Pedro Eugenín Navarro, un dirigente de larga data. Su sede estaba ubicada en calle José Menéndez un poco más abajo de la Iglesia Adventista.

Aracena, lo primero que hizo fue convocar al periodista que cubría el sector de barrios y al reportero gráfico, un gran amigo, Tomás Dodman, saliendo los tres a conversar con la gente, en forma especial de los sectores más necesitados y al día siguiente la información más importante era esa. Gustó la iniciativa.

La presión de La Prensa Austral comenzó a notarse y vino entonces el primer disparo del diario El Magallanes enfatizando la política de subdivisión de Tierras. Firmaba A., es decir, el director del vespertino, Alfredo Andrade.

Los lectores de los diarios se entretenían con la discusión y subía la venta.

Aracena en un momento dado dio un paso adelante y conjuntamente con el ingeniero Osvaldo Avendaño, jefe del Departamento de Construcciones de la Empresa Nacional del Petróleo, dieron forma a la sede del instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Fue todo un éxito.

Don Carlos Aracena comenzó a mirar para más adelante el tiempo que venía a pasos agigantados y así fue invitado por la agencia de noticias Associated Press a una reunión en Santiago. Sin embargo, al tiempo que tenía esta oferta el amigo que tenía en la empresa Braden Cooper Co. le ofreció el cargo de segundo del Departamento de Comunicaciones el que más tarde pasaría a ser el número uno.

Y un buen día don Carlos partió de Magallanes. No voy a alargarme en el tema radial porque el periodista Nelson Toledo lo escribió muy bien en su libro la Radiotelefonía en Magallanes