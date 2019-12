Hoowin: los juguetes que buscan fomentar la identidad de nuestros pueblos ancestrales

Esta novedosa idea va al encuentro de estimular los valores de las raíces culturales y promover el respeto al legado selknam a través de la comprensión de sus imaginarios.

En Magallanes, Corfo presentó su patrocinio al proyecto de los juguetes Hoowin, que buscan crear un hilo conductor entre diversas identidades de pueblos originarios, donde las narraciones son donadas por lingüistas, comunidades y sus representantes.

De esta forma, Ulen, Tanu, Matan y Kotaix llegan a las manos de los más pequeños para escuchar las narraciones de Keyuk Yanten, un lingüista del pueblo selknam.

Duanne Contreras, diseñador y ejecutor de este proyecto, destacó que estos productos son, básicamente, “educación dinámica en formato de juguete. Esto tiene que ver con un discurso político no convencional, ya que lo que busco es unir y enseñar. Ese discurso político tiene que ver con ser transversal del conocimiento de temáticas sensibles, entretenido y que te hace sentir bien. Los juguetes logran eso”.

– ¿Por qué elegiste al pueblo selknam?

– “Inicialmente dirigí este proyecto al pueblo selknam por un tema estético, pero eso se potenció por ese cuestionamiento donde se enjuiciaban como si fuesen primitivos. El rito y su música no tenían nada de primitivos, incluso es compleja, eso me hizo cuestionar por qué no tenemos algo dedicado a ellos. Quise resaltar lo local”.

– ¿Cómo ha sido la recepción a estos juguetes?

– “Me he sorprendido que los chicos ya tienen una base histórica y los aprecian. Me llena el corazón que los niños sepan los nombres de los personajes, eso me da a entender que no estoy enseñando desde cero”.

Contreras anunció que en enero estará vendiendo estos hermosos juguetes en la tienda de Jorge Caballero, diseñador local.

El director regional de Corfo, Marcelo Canobra, sobre el patrocinio añadió: “25 millones de pesos es el costo total del proyecto con un plazo final de 13 meses. Este proyecto apunta a desarrollar el producto desde la fase de comercialización y más allá del tema investigativo. Vale mucho la calidad del proyecto y por eso creo que este es uno de los más importantes que hemos presentado”.