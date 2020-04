“Hoy la operación de Enap está reducida a 160 trabajadores para mantener el abastecimiento de gas a la región”

Alejandro Avendaño resaltó que “la ciudadanía tiene que tener el compromiso de mantener la cuarentena,

porque los trabajadores que se han contagiado se han infectado en Punta Arenas, no en terreno”.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes, Alejandro Avendaño Gallardo, hizo un ferviente llamado a la ciudadanía regional a respetar la cuarentena para no seguir disminuyendo la dotación de trabajadores en terreno de la petrolera.

En ese sentido, Avendaño expresó que “se está tratando de bajar la cantidad de trabajadores en terreno a lo más mínimo posible para evitar los contagios entre nosotros”. Bajo ese contexto, el presidente sindical aclaró: “Hoy, la operación está reducida a un promedio de 160 trabajadores de Enap para mantener el abastecimiento de gas a la región y 380 trabajadores contratistas. Para entender esto, en tiempos normales deberían estar trabajando 460 trabajadores en terreno, y en el caso de los contratistas deberían trabajar mil en terreno. Hemos tratado de seguir bajando esta cantidad de trabajadores en terreno, porque estamos muy preocupados, porque la falta de responsabilidad en mantener la cuarentena está complicando la dotación de trabajadores en terreno”.

Avendaño añadió que “cada vez que aparece un trabajador con positivo, arrastra a más trabajadores de las faenas. Hoy tenemos 16 trabajadores (6 de Enap y 10 de empresas contratistas) y eso acarrea a tener en cuarentena a 70 trabajadores adicionales y eso está poniendo en una situación crítica a la compañía”.

– ¿Cómo se puede parar la reducción de la dotación?

– “Para eso la ciudadanía tiene que tener el compromiso de mantener la cuarentena, porque los trabajadores que se han contagiado se han infectado en Punta Arenas, no en terreno”.

– La empresa ha tratado de reducir los contratos con los transportistas. ¿Es eso efectivo?

– “Los camiones no tienen la cantidad de transporte normal, porque hemos tenido que bajar la cantidad de trabajadores en terreno por la misma contingencia. No sacamos nada a tener a todos los trabajadores en terreno, porque no hay faena. Así que hay que seguir en ese sentido para que no se contagien más trabajadores. La gente tiene que tomar conciencia de quedarse en sus casas, porque eso nos preocupa a nosotros, porque no queremos que esta situación se vuelva más crítica para Enap”.

– ¿Cómo se puede adecuar la operación?

– “Se ha hecho un gran esfuerzo para adecuar la producción, ya que la producción se ha mantenido normalmente hasta ahora, pero eso puede variar entrando al invierno, por eso es el llamado a la gente a respetar la cuarentena para frenar el nivel de contagios para que no se sigan infectando los trabajadores y se tenga que bajar aún más la dotación”.

– ¿Qué le parece la propuesta del senador Bianchi en declarar a Enap Magallanes como una empresa estratégica?

– “Enap siempre ha sido estratégica. Sin que tengamos en el papel el nombre de empresa estratégica, nosotros siempre hemos asumido eso, porque jamás vamos a poner en riesgo el suministro de gas a la región, pero no estamos de acuerdo a que variemos a una empresa estratégica formalmente”.

– ¿Por qué no?

– “Porque nos quita una herramienta fundamental, que es el tema de ir a huelga, es una herramienta que protegemos siempre. Pero nuestro compromiso siempre va a ser, por derecho propio, nunca poner en riesgo el suministro para la región”.