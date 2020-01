Hugo Bahamonde Villarroel, medio siglo ligado a la Conaf

Dedicó buena parte su vida a la prevención y el combate de los incendios forestales como funcionario de la Corporación Nacional Forestal

Uno de ellos, es Hugo Abdón Bahamonde Villarroel, el cual, a propósito del fuego, dedicó parte su vida a la prevención y el combate de los incendios forestales como funcionario de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, durante 48 años.

Nació en Punta Arenas, en el antiguo hospital de la calle Diagonal Don Bosco, el 20 de enero de 1946, Día del Roto Chileno.

Su padre fue Francisco Javier Bahamonde Ulloa, oriundo de la localidad de Dalcahue, en Chiloé.

Su progenitor, de familia muy numerosa -tuvo incluso dos hermanas monjas pertenecientes a la Congregación de la Inmaculada Concepción- vino a Punta Arenas a cumplir con su servicio militar, luego de lo cual se fue a trabajar a la Argentina en faenas ganaderas. Posteriormente regresó y se empleó en la estancia Río Caleta, de la familia Grimaldi, donde convivió con el poeta que era más o menos de su misma edad. Un episodio que siempre contaba “Pepé” Grimaldi, retrata la valentía y dedicación al trabajo de Francisco Javier en la estancia. Allí funcionaba un aserradero y en una ocasión Bahamonde Ulloa, se levantó de su cama a medianoche y comprobó que se estaba incendiando la barraca de madera y él dio la voz de alarma y se pudo salvar así el taller y su contenido.

Blanca Luisa Villarroel Bahamonde fue la madre de Hugo y procedía de Mechuque, en Chiloé. Tuvo tres hijos, Margarita Inés, profesora, Hugo Abdón y Carlos Manuel, ingeniero de Minas.

María Villarroel, hermana mayor de Blanca, atendía pensionistas en su casa de Punta Arenas y además oficiaba de lavandera de los funcionarios de Minas y Petróleos, tales como Simián y Pacheco, los descubridores del petróleo. Recomendado por su cuñada, Francisco Javier ingresa a Corfo, empresa que también recibe a su hermano Leopoldo, el que llego a ser primer jefe de equipo de Perforaciones.

“Mi padre se desempeñó como sondero, enganchador y jefe de turno en los equipos de Perforaciones de la Empresa Nacional del Petróleo, incluso fue pionero y descubridor del petróleo junto a Simián y Pacheco y, finalmente, se desempeñó en el terminal de Puerto Percy donde se acogió a jubilación el año 1974”.

“Nuestro primer hogar fue en la Avenida Colón al llegar a Magallanes donde nací y luego mi madre arrendó una casa a la familia Mulatti, instalando una pensión a la cual llegaban uniformados y civiles, en busca de la buena mano que mi mamá tenía para cocinar. Ella había trabajado cuando más joven como ama de llaves de la familia del abogado Hiriart”.

“Nuestra niñez la pasamos en el barrio Yugoslavo, en nuestra casa de calle Mejicana. Yo fui a la Escuela Nº6 -hoy Croacia- ubicada entre las calles O’Higgins y Jorge Montt y posteriormente a la escuela anexa del Liceo de Hombres de la Avenida Colón”.

“Tuve muchos compañeros de colegio en la Preparatoria y luego en las Humanidades. Recuerdo especialmente a las familias del barrio; los Matic, Stambuk, Mac-Lean, Arentsen, Jordan, Fernández, Retamales, Montoya, Espinoza, Grace, Rocamora, Cvitanic, Sepúlveda, Henríquez, Hollub y Sarmiento. Con los chicos nos reuníamos en la plaza Sampaio a jugar fútbol en largos partidos solamente interrumpidos por los Carabineros que acudían a petición de los vecinos porque estábamos destrozando el césped de la plaza”.

“Teníamos un amigo que vendía el diario La Prensa Austral, de apellido Velásquez, que vivía en un pasaje cerca de mi casa. Nos encantaba ayudarlo a vender los periódicos sólo por colaborarle, sin recompensa económica”.

Ingresé al Liceo de Hombres, donde cursé hasta el cuarto año de Humanidades y al repetir este curso tuve que abandonar el establecimiento ingresando al Liceo Salesiano San José, junto a mi Mauricio Rodríguez, encontrándome allí con mi amigo de toda la vida Roberto Sekulovic, y con Ruben Balic y otros amigos del barrio.

En el Liceo San José no tuve un buen recibimiento. El padre Consejero León Bravo, que me recibió, -al parecer estaba advertido de mi repetición de curso- me dijo: -Acá usted va a venir a estudiar y a comportarse en forma responsable”.

“En el cuarto y quinto año de Humanidades estuve integrado al sistema de Medio Pupilo que consistía almorzar en el colegio y después de clase tenía 1 hora de estudio y a la casa”.

Incursión radial

“En mi primera entrada a la sala de clases, me encuentro con mi amigo Vladimiro ‘Pulga’ Mimica, con el cual compartíamos el gusto por el deporte e integré el programa “Sucesos Deportivos” en el año del Mundial del 62, en Radio Polar junto a Ruben Balic que hacía los comentarios y yo era el reportero; Vladimiro realizaba los relatos con el auspicio de la Cadena Frutera Angelmó, Bebidas la Pradera y el Gran Almacén de Esteban Livacic”.

“En ese tiempo, 1964, mi mamá se fue a Puerto Percy a hacerse cargo del casino de Enap y como allá estaba mi padre, yo me quedé interno en el Liceo San José”.

“En el año 1965 me fui a Puerto Natales a cumplir mi servicio militar en el Regimiento Lanceros, como estudiante, junto a mi inseparable amigo Roberto Sekulovic”.

“Allí conocí a muchos jóvenes chilotes con los cuales me encontré posteriormente en uno de los viajes que realicé al archipiélago. Recuerdo que estábamos ‘revolviendo el gallinero’ con unos amigos y como hacíamos mucho desorden llegaron los carabineros a llevarnos detenidos. Grande fue la sorpresa de los policías cuando se dan cuenta que soy su antiguo camarada del regimiento y en vez de detenerme nos fundimos en un gran abrazo por la alegría de reencuentro. Rememoramos el hecho que, como ellos no eran de Puerto Natales, no tenían familiares que les llevaran obsequios y nosotros, en calidad de locales, les convidábamos de todo lo que nos proporcionaban nuestros padres”.

“Decididos a estudiar una profesión, nos fuimos con Roberto Sekulovic y Dante Panicucci, este último a cargo nuestro, a postular a la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile-Facultad de Técnico Agrícola de San Felipe, pero teníamos la mirada puesta en el Instituto Adolfo Matthei, de Osorno ya que allí estudiaban dos coterráneos y ex alumnos del Liceo San José: Máximo Parilo y Juán Yutronic Q. E. P. D.”.

“Egresamos el año 1967 con el título de Técnico Agrícola. Dante y Roberto ingresaron al Servicio Agrícola y Ganadero y yo me fui a ayudarle a mi mamá en el casino de Percy. Los consejos de mis dos amigos me impulsaron a ingresar al servicio público y, como integrante de una organización de Servicio Voluntario, Onsev, fuimos a realizar un curso a Santiago luego de lo cual, a los aprobados, los becaban por un año de trabajo en el Sag. Lo logré y trabajé en el Laboratorio de Diagnóstico y en el Departamento Forestal y, al surgir la Corporación de Reforestación que en mayo de 1973 cambió a Corporación Nacional Forestal, Conaf, me incorporé a esa institución el 1 de marzo de 1972”.

Administrador de la Reserva

Forestal Magallanes

“Mi primer trabajo fue administrar la Reserva Forestal Magallanes a fin de desempeñarme igualmente en el proyecto de ordenamiento de la cuenca del río de las Minas, construyendo una serie de represas. Con los fondos asignados a este proyecto se construyeron las dos guarderías que están en el acceso a la Reserva Forestal Magallanes”.

“En octubre de 1973 fue nombrado director regional de Corporación el ingeniero forestal Mauricio Rosenfeld Sanhueza, quien me mandó llamar a su oficina para comunicarme que debía hacerme cargo del Programa de Incendios Forestales, para lo cual debía viajar a realizar un curso en la capital -en la Universidad de Chile- por espacio de dos meses, junto a Víctor Hugo Cifuentes Medina Q. E P. D., quien se haría cargo de la Oficina de Puerto Natales y del Programa de Incendios en esa provincia, (Víctor Hugo era hermano del actual jefe del Departamento de Manejo del Fuego de la región, René Cifuentes Medina)”.

“Tuve la responsabilidad de formar el programa de manejo del fuego y, en invierno, cuando no había peligro de incendios, nos dedicábamos al trabajo de control de dunas y a las actividades del vivero forestal”.

“Se formaron brigadas en Natales y en el Paine y vino el gran incendio del mes de febrero de 1985, que duró alrededor de 20 días, siniestro que fue profusamente dado a conocer por los medios informativos nacionales y extranjeros. Ante ello, el jefe nacional del Departamento de Incendios Forestales le da la importancia necesaria a esta catástrofe y envió al equipo técnico y brigadas de sur de Chile, con lo cual se atacó y controló el fuego”.

“Estuve durante 28 años en este Sistema del manejo del fuego. Ese desempeño para mí lo fue todo, mi trabajo, mi familia, 100% dedicado a esa labor que era mi pasión”.

“Al dejar Incendios pase a administrar el Vivero forestal Río de los Ciervos y en la actualidad cumplo funciones de operaciones y logística en el Departamento Forestal, como también realizo labores de receptor judicial ante los Juzgados de Policía Local de la región”.

“El día 2 de octubre de 2017 la Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo Matthei de Osorno cumplió 85 años de existencia por tal motivo fuimos invitados los ex alumnos egresados el año 1967 a quienes se nos hizo un reconocimiento”. “Participamos 9 ex alumnos en diferentes actividades que se realizaron para festejar este acontecimiento, muchos de los cuales, no nos veíamos desde que egresamos”.

“En la actualidad siempre que tenemos la ocasión nos encontramos, reuniones y a las cuales se han incorporados otros compañeros”.