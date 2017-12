Identificarán responsabilidades en pérdida de equipos de comunicación del Centro Cultural

Otra resolución está relacionada con mejorar las instalaciones de este recinto, proporcionando mayor espacio para estacionamiento y permitiendo un acceso más expedito.

En un ambiente más distendido que en otras ocasiones, se realizó la sesión Nº39 del Concejo Municipal, producto del entorno poco habitual en la que se desarrolló. A raíz de una iniciativa del concejal Germán Flores, y coincidiendo con la celebración del aniversario Nº169 de Punta Arenas, se decidió realizar esta sesión en Fuerte Bulnes, en dependencias del Parque Estrecho de Magallanes. Tanto gustó la iniciativa que se propuso al administrador del espacio, Randy Twyman una idea de recibir a delegaciones de estudiantes de establecimientos municipales en el futuro, así como de hacer, al menos una vez al año, otra sesión del Concejo.

Pero en cuanto a los temas abordados, uno de los más discutidos tuvo relación con el Centro Cultural. La encargada de este ítem en el municipio, Maribel Valle, entregó detalles de un plan de gestión para el Centro, en las que se detectaron diferencias en el inventario entregado por el gobierno en su minuto, y el registrado actualmente, en la que constan pérdidas de equipamiento como micrófonos y cables de alta definición. Tanto los concejales Germán Flores como José Aguilante pidieron una investigación para individualizar a los encargados de estas pérdidas, y establecer responsabilidades civiles. “Aquí quedó patente que con respecto al inventario que entregó el gobierno, con fondos regionales y nacionales, lo que recibimos fue algo distinto, lo dijo la encargada de Cultura del municipio. Hay pérdida de micrófonos de alto valor, que no son comunes, muy profesionales, y quedó con el mandato de identificar quiénes fueron. Estas personas que estaban a cargo por supuesto que no les renové el contrato, el año pasado, pero responsabilidades administrativas no van a tener, porque ya están desvinculados. Pero lo más complicado de entender es que las personas a las que se les encargó tener al cuidado el centro, tampoco tenían responsabilidad administrativa”, reconoció el alcalde.

No fue el único tema relativo al Centro Cultural, inaugurado después de una larga espera, en el pasado mes de julio. También se decidió un plan para mejorar su infraestructura y permitir un mejor acceso tanto al público como a los artistas y estudiantes que realicen actividades en su interior. “Lo que se aprobó es que se va a derribar uno de los galpones que están pegados, y habrá más espacio para estacionamiento y hermosear un lugar que es muy lindo pero que está encerrado por el lugar de operaciones ex Asmar, que nos genera conflicto con los estacionamientos. Aquí tenemos que hacer una inversión en el futuro, muy grande, para dar más espacio para estacionamientos y mejorar la entrada, pero con seguridad vial. Estamos hablando de una calle que está en curva (Avenida Pedro Aguirre Cerda), donde estamos planificando poner un semáforo al frente, peatonal, de tal manera de poder atenuar las velocidades, pero una intervención más grande. Depende de la dirección de Tránsito y por supuesto, de un estudio de ingeniería que saldrá bastante caro. Lo bueno es que este centro lo estamos incorporando al circuito cultural y siempre con una idea, que está abierto a todas las manifestaciones culturales independientes de cuáles sean”, manifestó Radonich.

Luces a los monumentos

Otro de los proyectos relevantes que se aprobaron en la sesión del Concejo en Fuerte Bulnes, tiene relación con dotar de mayor iluminación a monumentos emblemáticos de Punta Arenas. En principio se identificó a 15 de ellos para este proceso: el mural a los salesianos frente a Zona Franca, al de los Bomberos en la rotonda de Avenida España con Avenida Bulnes, el monumento al petróleo, al inmigrante croata, al Ovejero, a Manuel Bulnes, el cóndor de Avenida Colón entre Bories y Magallanes; el de Arturo Prat, el monolito al Cardenal Samoré, el monumento a Bernardo O’Higgins, el “Abrazo del Estrecho” ubicado en Avenida España con Avenida Independencia y el obelisco de Uruguay, en Avenida España con Avenida Colón, entre los más reconocidos.

“Nuestra ciudad cuenta con monumentos de primer nivel, y con estos dineros estamos trabajando en un proyecto que permita, este invierno, tener nuestros principales monumentos iluminados, dando un aspecto distinto y de hermoseamiento de nuestra ciudad. Son 60 millones y esperamos que salga menos, pero lo que hicimos fue cotizar para poder estar dentro de los márgenes, pero no hay ningún monumento que esté iluminado, sólo tenemos la iluminación espacial, de la calle, pero queremos hacerlo, son 15 monumentos y esperamos tener una linda sorpresa antes del invierno. Cuando iluminemos la plaza con estas luces que están en las esquinas, vino una empresa de Santiago y estuvimos recorriendo los monumentos de noche y vimos la factibilidad técnica de conectarlo al alumbrado, a la electricidad, sin mayores costos, y estos 15 tenían esta característica de tener redes cerca”, explicó el alcalde.