Ignacio Urrutia: “Piñera tenía la obligación de saber que esto se venía”

– El parlamentario se refirió a algunos de los temas políticos y sociales más importantes del contexto nacional.

“Piñera tenía la obligación de saber que esto se venía. Para eso existe la Agencia Nacional de Inteligencia, que no funcionó… Muchas de las demandas sociales están en el programa de gobierno de Sebastián Piñera y, si desde el primer día hubiera trabajado en base a su programa, tal vez ya estarían los proyectos en el Congreso… Durante un año y medio se dedicó a cualquier cosa”.

Este es el duro juicio que tiene de la gestión presidencial el diputado por el distrito Nº 40 del Maule, militante del nuevo Partido Republicano, quien estuvo de visita en Punta Arenas como parte del proceso de recolección de firmas para oficializar al referente a nivel nacional.

En entrevista con El Magallanes, el diputado no se dejó nada en el tintero. Desde un fuerte rechazo al plebiscito constitucional 2020 del próximo 26 de abril, pasando por un mea culpa como parte del Congreso, sumado a una muy dura crítica hacia Sebastián Piñera y la derecha tradicional y concluyendo con una pincelada por la carrera presidencial de José Antonio Kast y algunas comparaciones que se han hecho entre la carta presidencial del Partido Republicano y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Algunas de sus definiciones fueron:

– Partido Republicano vs. Acción Republicana: “Son cosas separadas, digamos, porque Acción Republicana sigue funcionando. Son cosas que van en paralelo. Uno es un partido político y el otro es un movimiento. No son iguales”.

Al respecto, se mostró relativamente satisfecho con la recepción del partido en la región, nos contó que, junto con la líder local Lucía Cárcamo y el secretario general, Antonio Barchiesi, ya han logrado cerca de 250 de las 500 firmas necesarias para Magallanes. “Es un proceso que no es fácil, los partidos políticos hoy día están muy desprestigiados, los políticos estamos desprestigiados y me incluyo también”.

– Partido Republicano vs. Chile Vamos: “Nosotros no somos un partido tradicional, somos un partido nuevo que está partiendo y, por lo tanto, no tiene los inconvenientes que podría tener un partido que ya está funcionando y que no lo ha hecho bien. Nosotros no representamos a los partidos tradicionales de derecha… No somos parte ni nos consideramos parte de Chile Vamos”.

– Plebiscito constitucional y una durísima crítica a la Udi y RN: “No compartimos este acuerdo que hicieron con los partidos de izquierda de hacer una nueva Constitución… Nos parece que fue una decisión sumamente errada. Lo hicieron por un supuesto acuerdo a la paz, una paz que no existe… Consideramos que los partidos de Chile Vamos hoy día se han alejado muy fuerte de su electorado y nosotros estamos precisamente rescatando a ese electorado”.

Sobre el plebiscito, Urrutia fue tajante: “Una nueva Constitución no le va a cambiar la vida a nadie, a absolutamente nadie. Creemos que fue un error garrafal”.

Criticó fuertemente a la Udi y su apertura al diálogo de cara al plebiscito: “La Constitución no solo nació en el gobierno militar, sino que el artífice fue Jaime Guzmán, el fundador de la Udi y quién murió asesinado por defender los principios de la Udi y, sin embargo, eso hoy día lo que ha hecho la Udi es pasárselo por cualquier parte. Nos parece impresentable”.

También habló sobre RN y su postura inicial a favor del plebiscito, que hoy día ha ido cambiando más hacia el rechazo: “Creo que ellos mismos se han dado cuenta del error que cometieron”.

– La respuesta de Piñera: “El vandalismo se para con fuerza y eso Piñera no lo ha hecho… Ha cometido un error garrafal, que es poner los derechos humanos de las personas al mismo nivel. Usted no puede poner al mismo nivel los derechos del delincuente con las víctimas… No puede ser que, si un Carabinero le pega un palo a un gallo que está saqueando, a ese carabinero lo den de baja”.

– El Congreso de cara al estallido social: “Tampoco ha sido fácil el tema porque la izquierda se ha dedicado a acusaciones constitucionales y a las interpelaciones. Hemos perdido tiempo valiosísimo… La Cámara de Diputados se ha dedicado a los temas políticos en vez de los temas sociales… A mí me parece que el Congreso no ha estado a la altura”.

– ¿Cómo Chile vuelve a la paz?: “Hay que parar la delincuencia de una vez por todas y eso se para por la fuerza… y la potestad para eso la tiene el Presidente de la República y, en segundo lugar, hay que acoger la mayor cantidad de demandas sociales que ha planteado la gente, siempre y cuando el país sea capaz de hacerlo… Eso pasa por leyes a través del Congreso, no pasa por una Constitución”.

– José Antonio Kast, presidenciales 2021 y Jair Bolsonaro: “Eso es un tema que tenemos que resolver el próximo año… Nosotros vamos a llevar a José Antonio Kast, pero en política las cosas van cambiando con mucha rapidez. No sé si vamos a terminar yendo a primarias con Chile Vamos o a lo mejor vamos directamente con José Antonio Kast a la carrera presidencial… Lo tenemos que ver más adelante”.

En cuanto a las comparaciones entre Kast y Bolsonaro: “Tengo la mejor impresión de Bolsonaro, pero uno no puede hacer comparaciones de ese estilo; son países distintos y, por lo tanto, son culturas distintas… Efectivamente, si José Antonio Kast es elegido Presidente, podría copiarle algunas cosas a Bolsonaro… Si hay similitudes, ¡bienvenido sea!”.

Sin embargo, sobre decir “José Antonio Kast es el Bolsonaro chileno”, Urrutia fue tajante: “Eso en ningún caso”.