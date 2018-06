Impactante testimonio de hombre asaltado en su propio dormitorio: “Temí por mi vida y la de mi familia”

Dos hechos delictivos se registraron durante la madrugada de ayer en el sector sur de Punta Arenas, sucesos en que antisociales perpetraron robos al interior de dos viviendas en que intimidaron y agredieron a los dueños de casa de ambos inmuebles.

En un primer ilícito resultó afectada una mujer de 61 años, cuando a eso de las tres de la mañana dos sujetos con el rostro cubierto forzaron la puerta principal de acceso para ingresar a la vivienda ubicada en calle Patagona, barrio Río de la Mano, instancia en que la víctima se encontraba durmiendo. Al oír los ruidos ella pensó que era su hija quien había llegado a la casa, no obstante los delincuentes entraron a su dormitorio, golpeándola en el rostro y exigiéndole que les entregara dinero y joyas. Tras darle lo que exigían la mujer gritó por auxilio, dándose a la fuga los ladrones en dirección desconocida.

El segundo hecho ocurrió minutos más tarde en una vivienda de calle Guanaco, en la población Loteo Ivelic, instancia en la que José Vargas dormía junto a su esposa, descanso que se vio interrumpido de golpe al encontrarse frente a frente con dos sujetos que habían ingresado por la puerta posterior de la propiedad.

“Me desperté cuando alguien encendió la luz de mi dormitorio y había una persona parada en la puerta, que yo ubicaba de vista, y me dijo que me venía a pedir un favor, a lo que yo le respondí qué quería. Ahí caminó hacia donde yo estaba y me dijo: ‘la firme, dónde está la plata’, y me puso un cuchillo en el cuello”, relató la segunda víctima.

Forcejeo y huida

Fue en ese instante en que un segundo delincuente retuvo a la esposa de José, presionándole su cabeza contra la cama, mientras que éste le hacía entrega de algunas especies como su anillo de matrimonio, una cadena de oro y dos celulares. Sin embargo, en un momento de descuido, la víctima se abalanzó en contra del agresor, iniciando un forcejeo resultando el dueño de casa con diversas heridas cortopunzantes en su cuerpo, principalmente en su rostro, hombro y zona costal.

“Yo quedé en estado de shock porque me desperté viendo a un extraño en mi pieza y no sabía cómo reaccionar en ese minuto. Cuando el tipo me puso el cuchillo en el cuello ahí recién supe que la cosa se venía peligrosa. Pensé en mi señora y como el tipo no depuso su actitud me vi obligado a enfrentarlo”, agregó.

Tras la disputa, el afectado logró empujar al victimario y arrebatarle el arma instándolo a que abandonara el hogar, emprendiendo la huida ambos delincuentes para luego abordar un vehículo de color rojo.

“Yo soy magallánico, toda mi vida he vivido en esta población y esta es la primera vez que me ocurre este tipo de situaciones. La mayoría de los asaltos son de menor importancia, pero en este caso la persona que me agredió venía claramente con otras intenciones. Si yo no forcejeo con el tipo a esta hora no estaría aquí. Yo temí por mi vida y la de mi familia”, puntualizó.

A las dos viviendas afectadas llegó personal de Carabineros, procediendo raudamente a realizar un intenso patrullaje por los sectores aledaños sin poder dar con los sujetos involucrados. Asimismo, se le informó de esta situación al fiscal Sebastián González, quien se encontraba de turno, instruyendo éste a la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) efectuar las pericias de rigor tendientes a encontrar indicios y a poder establecer si ambos ilícitos fueron perpetrados por los mismos individuos, lo cual tuvo éxito logrando los detectives capturar a uno de los antisociales, recuperando las especies sustraídas y ratificando finalmente su vinculación en ambos delitos, por lo cual durante esta jornada deberá comparecer ante la justicia, siendo formalizado en el Juzgado de Garantía por el ilícito de robo con violencia en lugar habitado.