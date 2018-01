Inacap ya llenó sus cupos para tres carreras y proceso de admisión termina el 9 de marzo

Sin entrar en receso, en Inacap el proceso de admisión se inició el 16 de octubre y se mantendrá hasta el 9 de marzo, para iniciar las clases el día 12. En este período, ya hay tres carreras que se encuentran con sus cupos llenos: Gastronomía Internacional, tanto en la jornada diurna como vespertina (35 cupos cada uno), y Técnico en Enfermería (30). La primera carrera además, contará desde febrero con un taller ampliado para sus estudiantes.

Pese a que desde la institución de educación superior reconocen que siempre hay una alta demanda en las carreras, solamente pueden tener un tope de 2.500 alumnos, de los cuáles 1.300 asisten a clases vespertinas.

La directora académica Katherine Henríquez indicó que una de las novedades de este proceso de admisión es la rendición de una prueba de Matemática, para poder ingresar a las carreras de tres programas: Procesos Industriales, con las carreras de Logística e Ingeniería Industrial; el área de Informática con las carreras de Analista programador e Ingeniería en Informática; y el área de Construcción con las carreras de Edificación y de Construcción Civil. “Dependiendo del porcentaje de logro que tengan, un 30%, se les habilitará para que se matriculen o no en estas carreras. Teniendo este puntaje de corte, pueden matricularse en esta carrera, si no, tienen una segunda posibilidad o bien matricularse en otro programa de estudio”, indicó.

Esta prueba no es la misma que rinden los estudiantes matriculados, y que corresponde a un diagnóstico, “que se viene dando desde hace cuatro años, que buscaba ver el nivel de los que entraban, pero este año tenemos los alumnos que tienen el puntaje de corte y los que no. En estas carreras es para ingresar, el resto da la prueba una vez matriculados y si tienen menos de un 30% en la evaluación de Matemática, deben obligatoriamente nivelarse, que es presencial, en 50 horas y 10 online”, añadió Henríquez. Esta nivelación se iniciará el 8 de enero y tendrá a un grupo de 60 estudiantes que se nivelarán hasta el 22 de enero, de lunes a viernes, de 19 a 22 horas.

Inversión

Otro aspecto que destacó la directora académica fue la inversión que se hizo en el área de Electricidad y que alcanzó a los 500 millones de pesos y que significó “la construcción de tres talleres y equipamiento para el área de electricidad, en la que tenemos dos carreras: Electricidad industrial mención Instalaciones eléctricas, y Automatización y Control Industrial. A fines de enero esperamos inaugurar el nuevo taller o la nueva área de electricidad, con altos estándares de seguridad”, precisó Henríquez. De hecho, Automatización y Control Industrial, en su jornada vespertina, es una de las carreras nuevas que se abrió para este año.

También son novedosos los planes especiales de Electricidad Industrial mención Instalaciones Eléctricas, y además un programa especial de Licenciatura para Psicopedagogía, pero para alumnos que están regularizando su situación.

Finalmente, Katherine Henríquez destacó que Inacap cuenta con un 30% de sus estudiantes beneficiados con gratuidad, para todas las carreras, de Inacap, institución que también logró ser acreditada por siete años.

