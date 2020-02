Incertidumbre por avance de trabajos en la calle Magallanes

Algunos vecinos y colectiveros que se han visto afectados por las obras desconfían de que esté lista para el siguiente mes. Mientras que las distintas autoridades se reunieron para ver los avances y la próxima semana anunciarán las medidas definitivas.

Con sólo una vereda disponible y todavía con un gran hoyo en la parte vial. Así se encuentra la calle Hernando de Magallanes entre José Menéndez y Cristóbal Colón. Entre medio de estas dos vías, se encuentra el Instituto Superior de Comercio José Menéndez, cuyo acceso se encuentra bloqueado.

El cierre de este tramo no ha dejado indiferente a nadie. Como a los colectivos que se han visto obligados a cambiar su ruta normal y también han tenido problemas con los peatones al momento de doblar hacia abajo por José Menéndez.

Para el presidente de la Asociación de Taxis Colectivos de Punta Arenas (Tacopa), Marcelino Aguayo, esta decisión no fue pensada de una forma práctica para ellos ni para los usuarios. “Ahora la gente comienza a caminar por la calle porque no tienen espacio y, al final, los autos pierden la preferencia y uno se demora mucho más en doblar, y eso ha terminado afectando nuestro servicio”, señaló Aguayo.

También se han visto perjudicados los negocios establecidos en la calle Menéndez, como la Casa de Doña María, ubicada a metros de la esquina con Magallanes. Su dueño, Mauricio González, afirmó que han sido muy afectados por estas remodelaciones. “La gente ya no viene porque no tiene dónde estacionar o porque, a veces, es muy difícil cruzar, o ven la construcción y ya no bajan. Hemos estado muy complicados con eso. Sobre todo porque se supone que en marzo ya debería estar casi listo y no veo forma de que pase eso”, señaló González.

Sin embargo, las autoridades están confiadas en poder lograr los plazos establecidos. Ayer jueves se reunieron los distintos actores encargados de las obras para ver los avances que se han hecho y definieron acciones para enfrentar el aumento del tránsito vehicular en las próximas semanas por el inicio del año escolar.

A la salida de esta reunión, el seremi de Transportes, Marco Mella, afirmó que: “Esta es una reunión de coordinación que hemos realizado semanalmente desde el comienzo de las obras, por el impacto que tienen en el centro de la capital regional”. El martes 25 de febrero las autoridades darán a conocer las medidas definitivas para enfrentar la primera semana de marzo.