Incertidumbre ronda en los tarjeteros de Punta Arenas tras el término del contrato de Estacionar S.A.

Perplejos están los trabajadores de la empresa a cargo de cobrar los estacionamientos licitados en la capital regional, ya que hoy es el último día que trabajarán y todos perderán su fuente laboral.

Una incertidumbre enorme es la que acusan los trabajadores de la empresa Estacionar S.A., ya que hoy es el último día de trabajo cobrando el estacionamiento licitado en la capital regional.

Los tarjeteros, que prefirieron resguardar sus identidades por temor a que no sean contratados nuevamente, tienen la duda si seguirán trabajando en su fuente laboral de años: “Yo llevo más de tres años en la misma esquina cobrando los estacionamientos y no sé qué voy a hacer cuando esto se termine. Mañana (hoy) es el último día de trabajo y, al parecer, voy a tener que hacer fila desde temprano para cobrar mi seguro de cesantía, ya que no sé si la nueva empresa me va a contratar”.

Otro de los trabajadores que quisieron dar su parecer al respecto apuntó sus dardos al municipio, ya que, según él, “no tienen claro qué va a pasar con nosotros. Una de las cosas que se les debe exigir a las empresas que quieren quedarse con esta licitación es que contraten a los mismos trabajadores que hemos estado ‘poniéndole el hombro en invierno y verano’ en este trabajo”.

Algo que no se ha visto en las ofertas que han planteado las empresas oferentes: Servicios y Constructora Sur Romeral Ltda., (quienes ofrecieron una concesión mensual al municipio de 62 millones de pesos) y la empresa Estacionamientos Vía Pública (ofrecen una concesión mensual de 52 millones de pesos). Estas ofertas incluyen una serie de exigencias impuestas por la municipalidad, pero ninguna de ellas alude a la contratación de los trabajadores que quedarán sin trabajo.

Pero los tarjeteros no sólo exigen explicaciones a la municipalidad, ya que otro de los trabajadores que quedarán sin trabajo hoy espera que Roxana Gallardo, presidenta del sindicato de los tarjeteros, diga algo al respecto: “Yo nunca la he visto a ella, en verdad no sé qué hace ella por nosotros. Nunca se ha manifestado y hasta hoy, cuando nos quedamos sin trabajo, aún no se ha puesto los pantalones, porque si fuera así, ya habría hecho las gestiones para que la empresa que llegue nos tenga que contratar. Al final del camino, sólo sabemos que nos vamos a quedar sin trabajo y no sabemos si continuaremos en marzo trabajando. Eso es lo más terrible”.