Indignación por inseguridad e indiferencia en Puerto Natales por los adultos mayores

Hijas de los abuelos agredidos manifestaron su preocupación porque el agresor quedó en libertad y podría atacar nuevamente a otras indefensas personas de la tercera edad.

Las hijas de dos abuelos domiciliados en la ciudad de Puerto Natales manifestaron su preocupación y malestar porque el agresor de sus padres quedó en libertad sin ninguna sanción pese al cobarde ataque.

Los hechos ocurrieron el viernes 6 de abril en horas de la tarde, a partir de las 17 horas aproximadamente. En esos momentos Sabino Velásquez, de 83 años, caminaba por calle Balmaceda a la altura del 300, cuando Julio Miranda Márquez, de 30 años, quien lo hacía acompañado de otro sujeto, procedió a agredirlo, sin ningún motivo con golpes de pies y puños, resultando con lesiones en el rostro, cabeza y abdomen, las que fueron calificadas como lesiones leves en el hospital local. Hoy este octogenario se encuentra aún con dolores producto de la golpiza y con temor ante un nuevo posible ataque. El mismo día, media hora después, Miranda Márquez, ingresó al domicilio de Jorge Ampuero Barría, de 79 años, en calle Esmeralda a la altura del 800. El sujeto tocó el timbre, siendo atendido por la esposa del dueño de casa, María Barría, de 65 años, quien fue empujada por el sujeto, ingresando al inmueble para agredir a Ampuero Barría con golpes de puños, resultando con lesiones en el rostro y la cabeza, las que también fueron calificadas como lesiones leves. Al igual que el caso anterior, también hoy la víctima del brutal ataque vive atemorizado.

La hija de Sabino Velásquez, María Velásquez Obando, expresó: “Estoy molesta, dolida y decepcionada. Molesta porque el agresor de mi padre quedó en libertad sin ninguna sanción. Dolida y preocupada por la situación de inseguridad en que viven los adultos mayores en Puerto Natales y decepcionada porque hasta el momento ninguna autoridad se ha preocupado del tema, desconociendo si funciona o no el Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor) en Ultima Esperanza”.

En tanto, la hija de Jorge Ampuero, Ana Alvarado Barría, expresó que “nos encontramos en un estado de indefensión ante la delincuencia, Ellos (los victimarios) tienen todos los derechos y nosotros al parecer ninguno, porque en este caso le pegaron a dos ancianos en su propia casa y no sucedió absolutamente nada. Me he comunicado con diversas autoridades y hasta el momento ninguna se ha preocupado. Mis padres no han recibido ninguna visita ni una llamada para saber como se encuentran. Para nosotras hacer pública esta situación busca que finalmente la propia comunidad se proteja, porque a cualquiera le puede suceder un hecho similar”.

Julio Miranda Márquez fue imputado por el delito de lesiones leves, siendo condenado a pagar una multa de 30 mil pesos por ambos casos, recobrando su libertad el sábado 7 de abril.

Se trata de un sujeto violento, con un nutrido prontuario policial, que ha sido condenado por otros delitos, entre ellos asalto, por lo que ha cumplido prisión al ser considerado un peligro para la seguridad de la población.