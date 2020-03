Industria salmonera: ¿cómo se adapta el proceso productivo ante el avance del coronavirus?

Ya es un hecho que el avance del coronavirus tendrá un fuerte impacto en las distintas industrias del país, repercutiendo fuertemente en la economía nacional.

Y Magallanes, al no estar exenta de esta premisa, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, analizó el presente de la industria acuícola regional: “Lo más importante en este momento es el cuidado de las personas. Esta pandemia está afectando a todo el mundo y, en ese sentido, todos somos responsables de manejar y aportar en el control de esta situación”.

Por otro lado, Odebret explicó que se ha cambiado la forma de afrontar la producción: “La continuidad operativa de la producción tiene distintas complejidades. Bajo este prisma, es necesario adoptar ciertas medidas, con turnos que permitan mantener la alimentación y cuidado de los peces”.

– ¿De qué forma se tiene que adaptar el proceso productivo?

– “Evidentemente que ha cambiado el proceso productivo. Uno no puede actuar con normalidad ante una situación como ésta. Desde el más alto ejecutivo hasta la persona que enfrenta los desafíos en el mar, todos están preocupados. Por eso es tan importante la colaboración para enfrentar esta emergencia”.

– ¿Están adoptando turnos para trabajar?

– “Así es. El teletrabajo no es posible llevarlo a cabo en los centros de cultivo ni en las plantas de proceso. Pero las compañías han adoptado la modalidad de turnos para hacer frente a la producción. Por ejemplo, implementar resguardos generales (mascarillas, lavado de manos, higiene en general), pero también hemos implementado medidas más complejas, como grupos de personas que puedan trabajar alejadas unas de otras, con turnos diferenciados”.

– ¿Se estima una reducción de personal para afrontar esta crisis?

– “Hasta ahora, en la industria del salmón, no ha habido despidos producto del coronavirus, no ha pasado y esperamos que así siga. Proteger las fuentes de trabajo es una prioridad y las compañías deberán impulsar la protección de sus trabajadores. Veamos cómo se van dando las cosas y ojalá la situación no empeore, pero es una cosa que se va viendo día a día”.

– ¿Se puede esperar una disminución de la producción?

– “Fundamentalmente eso se ve en las operaciones. Hay menos contenedores, los vuelos están reducidos a los distintos mercados y ahí se ve un freno en las exportaciones. En términos de operación, es evidente que será un poco más lento, pero los peces que vienen ya están en el agua y están creciendo. Lo que quiero decir es que, en términos de volumen, no es algo que hoy se esté reduciendo, pero sin duda va a haber una dificultad operativa y la capacidad como gobierno de adaptarse a las circunstancias, será importantísimo para el empleo en la región”.

– ¿Se proyectan pérdidas por el Covid-19?

– “Es muy difícil proyectar en este momento si tendremos pérdidas, naturalmente no se puede evadir que el mundo iniciará una recesión económica y va a afectar a las empresas. De esa perspectiva es importante anticiparse y guardar las fuentes de empleo como prioridad número uno”.