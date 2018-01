Inédita capacitación militar viven estudiantes del Instituto Don Bosco

A cargo de instructores del Regimiento Pudeto Durante una semana, alumnos de séptimo básico a tercero medio aprenden sobre orientación, primeros auxilios, supervivencia, instalación de campamentos y nudos y ataduras, oportunidad en que también ponen en práctica valores como trabajo en equipo, honor, lealtad, entre otros

Podrían estar disfrutando de sus vacaciones en otras actividades o descansando, pero un grupo de 55 estudiantes de séptimo básico a cuarto medio del Instituto Don Bosco, decidió pasar una semana aprendiendo los secretos que maneja un soldado. Esto a través de la Escuela Militar de Verano, que realiza desde el año pasado el Ejército, pero que por primera vez se dicta en Punta Arenas, a cargo de instructores y reservistas del Regimiento Pudeto.

El martes se iniciaron las actividades, con una instrucción que tiene una extensa duración, ya que desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde están solamente concentrados en este aprendizaje, con un descanso para almorzar. Si bien es un curso adecuado para estudiantes, no deja de ser muy exigente, sobre todo tomando en cuenta que para el cierre y certificación, los participantes tendrán que poner en práctica lo aprendido, en un circuito ubicado en el predio Teniente Briones, al sur de Punta Arenas.

El comandante a cargo de la escuela, capitán Rodrigo Yévenes explicó que esta idea surgió el año pasado, con talleres en los regimientos Tacna y Chacabuco, así como en la Escuela de Paracaidistas, con el objetivo de inculcar valores como el trabajo en equipo, la lealtad, el honor y el liderazgo, y que mediante este aprendizaje, conozcan el trabajo del Ejército. “Y qué mejor que hacerlo en un colegio que es muy característico de Punta Arenas, donde gracias a un reservista que tenemos en el regimiento, que es el cabo segundo Ampuero, que trabaja en el Instituto Don Bosco, se hizo la gestión para esta escuela” destacó Yévenes.

En la segunda jornada, realizada ayer, los estudiantes conocieron la instrucción de orientación, “donde se están viendo distintos temas que abarcan esta instrucción, que son la medición de distancia, sacar coordenadas en una carta topográfica, cómo utilizar una brújula y cómo orientarse con medios naturales”, detalló Yévenes. Para hoy se contempla la instrucción en nudos y ataduras y mañana, supervivencia, todo para llegar el martes a la evaluación final, en la que pondrán a prueba lo aprendido, en “una cancha de recorrido final, donde deberán sortear una serie de obstáculos con las instrucciones que aprendieron esta semana, pensando en que es sólo una semana, que no es una instrucción de adoctrinamiento militar como se les hace a los soldados, sino que todo se enfocó en jóvenes sin instrucción militar, sólo para llegar a obtener esos valores que el Ejército quiere inculcar en la juventud”, advirtió el capitán a cargo.

Más allá de las armas

Contrario a lo que pudiera esperarse, los estudiantes se mostraron muy motivados, ya que por más que esta instrucción esté adecuada a su realidad, no por ello significa que sea sencillo. Y muchos ven en un futuro en el Ejéricto, debido a esta escuela de verano.

Daniel Canales Cereceda pasó a primero medio y explicó con detalles lo que más le entusiasmó: “Es interesante, bastante entretenido, porque aprendimos mucho, como a hacer torniquetes, con una tela y un palo se amarra y se va dando vuelta para hacer un torniquete fácilmente. También vendar, con un kit de primeros auxilios y a trasportar enfermos. También hacer camillas caseras, con un par de palos y una sábana o con la misma capucha de lluvia de los militares podemos envolverla con los palos y hacer una camilla. El mismo peso de la persona hace que la camilla no se desarme. Ahora vimos primero las categorías de comando, el capitán, el cadete, el cabo; y ahora estamos viendo los puntos de referencia, con los planos. Pensé que iba a ser un poquito más aburrido, pero es bastante interesante y súper divertido”, remarcó el estudiante.

Menos referencias tenía Gerald Iturriaga, de primero medio, que reconoció no haber sabido nada del Ejército, aunque se decidió en participar porque “nos avisaron que iban a pasar hartas cosas de primeros auxilios, ubicación, y me llamó el interés por aprender, porque eso afuera sirve un montón para la vida cotidiana. Hasta el momento llevamos primeros auxilios y después ubicación, brújula, todo eso. Igual es bastante entretenido. La prueba de ayer (martes) fue bastante divertida, así que creo que será mas divertirse, concentrarse y acordarse nomás. Valores como el trabajo en equipo es lo que más se inculca, más que conversar ideas”. A su vez, Ian Sánchez, de octavo, destacó que “me ha parecido súper educativo, porque en algún momento que necesitemos improvisar para alguna emergencia o desastre que haya, vamos a poder ser más productivos en caso de cualquier emergencia, fractura o si nos perdemos el algún lugar, como ahora estamos pasando la orientación, poder identificar los grados de los uniformados, y me parece muy productivo lo que han hecho para el verano”.

El estudiante de séptimo básico Agustín Gutiérrez Muñoz asumió esta escuela como una instancia “que nos hace aprender para ver qué queremos ser cuando grandes. Siempre estoy encerrado en mi casa y por eso vine, supe por compañeros. Me gustaría seguir algo como esto cuando salga del colegio”. Y otro que espera formar parte del Ejército una vez que termine la enseñanza media es Sebastián Mena, que pese a que va en octavo, ya tiene claro su futuro. “Me gusta y cuando grande me gustaría ser militar. Es divertido, pensé que iba a ser más duro y estricto, pero es divertido. Hemos aprendido a orientarnos, hacer camillas, controlar hemorragias, y también valores como el respeto, la empatía y el trabajo en equipo”, finalizó el estudiante, que tal como sus compañeros, decidió adentrarse en este mundo y aprovechar de manera positiva sus vacaciones.

Fotos Gerardo López Masle