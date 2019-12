“Infeliz” Navidad para profesores y asistentes: no recibieron sus sueldos y aguinaldo y acusan a la Cormupa de amedrentamiento

Una desagradable sorpresa recibieron los profesores y asistentes de la educación, en la previa de la Navidad: la Corporación Municipal no les canceló los pagos correspondientes a aguinaldos y tampoco el sueldo. Esta situación, aducen, es inédita en esta Corporación y “es primera vez que un alcalde nos deja sin dinero para estas fechas”, reza el comunicado conjunto entre el Colegio de Profesores y el Sindicato de Asistentes de la Educación.

Ambas entidades informaron que, vía telefónica, se les comunicó que el sueldo sería cancelado este viernes, lo que se ajusta al marco legal. Además de este panorama, acusan que cada año en esta fecha, el personal a contrata queda en situación de inseguridad, pues quedan al arbitrio de los directores de turno, “esperando que se les comunique en marzo si tendrán trabajo nuevamente. Esta práctica este año se ve profundizada, ya que además, el personal titular también pasa por esta incertidumbre”.

La presidenta regional del Colegio de Profesores, Violeta Andrade informó que “en la Corporación somos más o menos 2.200 personas contratadas y nos preocupa esta situación que está sucediendo y de la que nos enteramos vía telefónica. Generalmente, recibimos nuestros pagos el 23 de diciembre, cosa que no sucedió. Nos dijeron que estaban dentro del marco legal, que podían pagar hasta el día 27, que los aguinaldos no les habían llegado. Creemos que es un amedrentamiento, porque esto que ha sucedido, además de las desvinculaciones y bajas de horas del personal que hemos tenido en los establecimientos, tanto asistentes de la educación como profesores, nos preocupa, porque son prácticas que antes no habían sucedido”, indicó Andrade, que aseguró que “iremos a la Inspección del Trabajo y ya tenemos denuncias durante esta semana”.

Respecto de los pagos que debían recibir, hay dos montos, dependiendo del trabajador y que corresponden a $51 mil pesos y $29 mil.

En tanto, el presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación, Pedro Pablo Ramos, acusó que “hay colegios que se ha avisado que los asistentes de la educación están a disposición de la Corporación y eso es un amedrentamiento. Creo que el jefe de Educación, Cristián Reveco, tiene que dar explicaciones, ya que la conversación telefónica que tuve con Segundo Alvarez (secretario general de la Corporación), él no sabía de eso. Entonces, aquí realmente hay una amedrentamiento de parte de Cristián Reveco hacia los trabajadores. Nosotros tenemos mucha gente que gana el sueldo mínimo y está esperando su aguinaldo para tener una Navidad como corresponde”.

Consultado sobre si esta medida obedece a la participación activa que ha mantenido el Colegio de Profesores y los asistentes en las movilizaciones sociales, Pedro Pablo Ramos remarcó que “en otras corporaciones municipales están pagando los aguinaldos como corresponde. Hablaremos con el Colegio de Profesores en marzo, para tomar medidas, porque es primera vez que esto pasa y los trabajadores están indignados”.

Versión de la Cormupa

La Corporación Municipal informó que los sueldos están asegurados para el 30 de diciembre, y que por la Ley de reajustes del sector público, los bonos, aguinaldos y reajustes son entregados directamente desde el Mineduc a la Corporación y que ayer fueron informados que estos montos serán percibidos el 30 de diciembre. No obstante, advirtieron que realizaron las gestiones para acelerar el pago de aguinaldo, recalcando que no es responsabilidad directa de ellos, el no pago que reclama el Colegio de Profesores y asistentes.