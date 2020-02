Informalidad en la pesca artesanal: el mayor factor de riesgo para el trabajador y su familia

Malas pensiones o falta de cubrimiento médico serían algunas de las desventajas de la familia ante una posible tragedia.

Un total de 55 emergencias marítimas registró Directemar en la Región de Magallanes durante el año 2018, según su último boletín publicado a finales del año pasado, emergencias que terminaron con un total de 19 personas fallecidas o desaparecidas, gran parte de los cuales se atribuyen de forma extraoficial a trabajadores de la pesca artesanal. Extraoficial pues, si bien es sabido en qué actividades se encontraban los accidentados, por la falta de formalización y registro en el rubro hacia sus mutuales de seguridad, principalmente el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), no se lleva un registro adecuado de cuántos son efectivamente accidentes laborales y cuáles no. Esta falta de información sólida pone en evidencia uno de los problemas más grandes de la pesca artesanal en Magallanes: la informalidad, situación que deriva no sólo en inconvenientes en caso de accidentes menores, sino que también en un gran drama humano para la familia del pescador de cara al escenario más trágico.

El director regional del ISL, Mauricio Triviño, mutual de seguridad a la que se encuentran afiliados más del 99% de los pescadores artesanales en la región, contó que “hay un problema de informalidad enorme” en el rubro, en referencia a que los afiliados no se ciñen al sistema con el rigor adecuado para asegurar su correcto funcionamiento: “En un año normal nos aparecen 5 fallecidos en el mar (según información de ISL y Superintendecia de Seguridad Social), pero tú te vas a la información de Directemar y te sube considerablemente la cifra”, continuó, “eso quiere decir que la información llega a la autoridad marítima, pero ningún familiar, contador o empleador de esas personas tramitó el accidente como laboral”, comenta en referencia al hecho de que sólo una minoría de las personas registra accidentes o complicaciones derivadas de maniobras en alta mar como de naturaleza laboral.

Desde el momento en que una lancha de pesca va a zarpar, contó Triviño, ya existen inconvenientes para fiscalizarla, pues si bien el operador puede mostrar su equipamiento de seguridad y código de pesca para la especie autorizada, finalmente puede decir: “Van Juanito, Pedrito y Dieguito a pescar”, pero “no sabes si Juanito, Pedrito y Dieguito son los que se subieron al barco, tampoco sabes si es que tienen sus cotizaciones al día”. Concluyó que “es imposible fiscalizarlos a todos”.

– ¿Cómo afecta la informalidad al pescador o su familia?

– “Hay familias que ven mermado su patrimonio económico”, contó Triviño sobre el hecho de que, si el pescador no se encontraba correctamente formalizado en el sistema mientras ejercía sus funciones, si llegase a ocurrir un accidente grave que terminase con fallecimiento o invalidez, él o su familia quedarían con pensiones muy bajas o derechamente sin ellas, sea porque el trabajador estaba cotizando por el sueldo mínimo en lugar de su verdadero ingreso o no lo hacía en primer lugar. En este contexto, citó el caso de una viuda, cuya identidad prefirió no revelar por delicadeza, que hace un tiempo tramitó la muerte presunta de su marido en alta mar, pero que hoy, obteniendo la pensión con la AFP e ISL, debe hacerlo por el mínimo, que es lo que él cotizaba en vida. “Mi consejo para esa viuda es que ella tiene que ir a Tribunal del Trabajo y probar que la remuneración de su marido era mucho más alta”, agregó.

Otro de los problemas generados por la informalidad es la denominada “subnotificación” en emergencias médicas, es decir, la tramitación de una lesión o problema de salud laboral por medio de AFP o Fonasa en lugar del ISL sólo por el hecho de que el trabajador no dio a conocer debidamente que la naturaleza de su emergencia era laboral en lugar de particular.

Triviño hizo ver que, según datos de la Suseso, en Magallanes la pesca artesanal tiene una tasa de accidentabilidad del 3,1%, siendo las causas más comunes el naufragio o caída al mar de un tripulante.

Sin embargo, contó Triviño que es común lidiar con algunos casos más particulares, como fue el de Luis Rivas Paillalef en marzo del año pasado, quien desembarcó en un bote a la isla cercana de Santa Inés, a 182 kilómetros de Punta Arenas; el bote fue encontrado en la isla, pero el joven de 24 años jamás volvió a ser visto a pesar de los esfuerzos de la autoridad marítima y el Gope de Carabineros.

Llamado

Para Triviño, la situación descrita anteriormente sólo tiene un origen: “la desinformación de la gente respecto a los derechos que tienen”. Para el director, es de suma importancia estar correctamente regularizado en un rubro donde literalmente se mueven millones por semana, donde un pescador artesanal puede llegar a levantar 1 ó 2 toneladas de centollas por semana y venderlas hasta por $10.000 el kilo. “¿Cómo es posible que, en un negocio tan lucrativo como éste, la informalidad siga siendo la regla general?”, reflexionó sobre el arriesgado oficio.