Informalidad laboral y enfermedades psicosociales en trabajadoras de casa particular preocupan al ISL

El viernes 15 de noviembre el director nacional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Manuel Cañón Pino visitó Punta Arenas con el propósito de analizar los desafíos de la entidad, de cara al 2020.

Luego de saludar al intendente José Fernández, el jefe nacional recordó a los empleadores, la obligación existente en materia de proveer implementos de protección a quienes desempeñan tareas de riesgo, a la vez que instó a los trabajadores a ser responsables con el autocuidado.

Pero si bien lo anterior es ya una temática importante y en la que el ISL no descansa a la hora de reforzar las recomendaciones, Cañón se refirió a un tema que es prioritario para la entidad, a la vez preocupante: la condición de informalidad en que desarrollan sus tareas, no pocas trabajadoras de casa particular.

En Magallanes su número bordea las 2 mil personas y respecto de esta cifra, el diagnóstico del profesional es tajante, dado que replica la tendencia nacional. “El 50% de las trabajadoras de casa particular está en situación de informalidad. Es decir, por cada una que recibe el pago de sus cotizaciones y está adherida a nuestro Instituto, otra no lo está. El desafío aquí es llegar al 100% de ellas desempeñándose formalmente, porque no hay justificación alguna para que un empleador se reste de cumplir sus obligaciones. Por lo mismo, insto a quienes sientan que las están perjudicando, a que se acerquen al Ministerio del Trabajo, la Inspección Provincial o a ISL, para clarificar dudas”.

Arista psicosocial

Junto con perseguir la informalidad, el Instituto ha dado un fuerte énfasis en identificar y atacar las principales causas que propician un deterioro en la calidad de vida de las trabajadoras, como son principalmente los problemas posturales y las enfermedades músculo esqueléticas.

A estas -no obstante son las más recurrentes-, se añaden en el último tiempo las directrices abocadas a enfrentar las enfermedades psicosociales, es decir todas aquellas derivadas de las condiciones laborales que terminan afectando la salud psicológica y física de los trabajadores, algo que en las casas particulares se da de manera muy frecuente. “Ellas a diario no sólo se ven enfrentadas a un constante esfuerzo físico y postural, ya que van desde la cocina, hasta el área de planchado y luego a distintas dependencias para hacer aseo, sino que tienen la presión de ajustarse a los horarios y donde uno de los mayores problemas está en que tienen que responder a las necesidades de varios ‘jefes’, que podrían ser la abuela, la mamá o un hijo, etc. Entonces, tal situación crea un conflicto muy grande en las trabajadoras, por lo que eso deben considerarlo quienes las contraten”.

Finalmente, Manuel Cañón Pino indicó que el 23 de noviembre se llevará a cabo en el Hotel Cabo de Hornos, un encuentro de la entidad con trabajadoras de casa particular, en el marco de la conmemoración de su día, instancia en la que serán homenajeadas e invitadas a participar de charlas ligadas justamente a la temática psicosocial, entre otras dinámicas a la que asistirán autoridades del Trabajo.