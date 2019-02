Informe de Contraloría detecta que en la Corporación Municipal hay fondos por $1.124 millones no acreditados

Secretario de la Cormupa: “Este informe no hace más que reafirmar lo que detectamos cuando

nos hicimos cargo de la Corporación Municipal y ver que no había contabilidad fidedigna”.

La Municipalidad de Punta Arenas comunicó que, de acuerdo a un informe recibido ayer, de parte de la Contraloría General de la República, se detectaron una serie de irregularidades financieras en la Corporación Municipal desde el año 2017 hacia atrás. De acuerdo a la administración del alcalde Claudio Radonich, este informe validaría las denuncias que efectuó al asumir sus funciones, y que daban cuenta de falta de control interno y otras debilidades financieras de administraciones anteriores en el organismo municipal.

Es así como, de acuerdo al informe, el examen de cuentas efectuado a los gastos vinculados al uso de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, Sep, en 2017, el informe señala que hay un saldo no acreditado que asciende a $1.124 millones, monto no justificado entre los años 2009 a 2016, cuya justificación será materia de investigación por las entidades correspondientes entre ellas Fiscalía y la Superintendencia de Educación, establece el municipio.

Otro de los cuestionamientos de la Contraloría tiene relación con la inexistencia de una Unidad de Control Interno durante el período auditado (2017), constatando una serie de deficiencias. En ese sentido, en enero de este año, la municipalidad reactivó esta unidad, que se encuentra a cargo de Eliana Astorga, quien en el año 2013 fue la administradora municipal del entonces alcalde Emilio Boccazzi.

Un tema cuestionado por Contraloría fue la utilización de recursos de la Ley Sep para financiar el transporte escolar. Al respecto, el municipio comunicó que el año pasado regularizaron esta situación.

“Respecto de la deuda previsional, la entidad de Control observó el pago de intereses, reajustes y multas por un monto cercano a los $432 millones, situación generada por la negativa inicial del Ministerio de Educación para cancelar directamente a los docentes, asistentes de educación y personal de la administración central con los fondos retenidos de la subvención escolar desde año 2017”, informó el municipio.

Sobre este informe de Contraloría, Claudio Radonich recordó que “las primeras acciones que tuve como alcalde fue pedirle directamente al contralor regional de la época, que hiciera una fiscalización completa de las finanzas de la Cormupa. Y este informe se hizo en base a esta solicitud, correspondiente al año 2017 y para atrás. Y es totalmente coincidente con lo que nos encontramos nosotros. Hay que recordar que recién pudimos tener datos fidedignos en septiembre de 2017, cuando con el Mineduc se hizo un trabajo para poder validar los datos”.

Falta de documentos

y poca credibilidad

Es por eso que tras ese proceso, “nos encontramos con una situación de falta de documentos y de poca credibilidad que, lamentablemente, significó trabajar los primeros meses para ver cuál era el estado de las finanzas de la Corporación, recordando que cuando llegamos, nos indicaron que había $5 mil millones en deuda en diciembre de 2016 y en un par de semanas sabíamos que eran más de $11 mil millones en deuda, pero nunca pudimos contar con los libros contables porque claramente, no existían. Por eso en septiembre de 2017 pudimos tener los datos cruzados con el Mineduc y este informe de ese año, da cuenta de esto”, expuso el edil.

Es así como el año pasado se contrató una auditoría externa, “que reafirma la inexistencia de libros contables durante muchos años, y que han generado lo que estamos, lamentablemente sufriendo, una corporación que el año pasado tuvo que pagar más de 5 mil millones en deudas operacionales y ahora estamos pagando un juicio perdido en 2015 de más de 4mil millones de pesos. Pero ahora, lo importante era comenzar este año 2019 con una situación compleja, pero con vías de regularización”.

En esa misma línea, el secretario general de la Corporación Municipal, Segundo Alvarez, añadió que “este informe no hace más que reafirmar lo que detectamos cuando nos hicimos cargo de la Corporación Municipal y ver que no había contabilidad fidedigna. En un comienzo, nos habían cuestionado los valores porque subía de 5 mil a 10-12 mil la deuda y finalmente, el ministerio nos validó”. Así, para Alvarez, el trabajo de la Unidad de Control permitirá “ir ordenando a la Corporación y en definitiva, cuando terminemos, entregar una Corporación si bien es cierto, no financiada, pero sí ordenada y con los datos claros”.

Finalmente, cabe mencionar que La Prensa Austral solicitó a la Municipalidad de Punta Arenas el informe de Contraloría, sin obtener respuesta.