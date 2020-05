“Infraestructura crítica” justificó cruce marítimo de camiones con salmones en horario de toque de queda y sin ser controlados por la barrera sanitaria

Transportes ingresaron a Tierra del Fuego por el paso de la Primera Angostura De acuerdo a las recientes disposiciones del Ministerio del Interior, las plantas industriales que posean tal condición deben recibir atención preferente en el actual Estado de Emergencia decretado por la crisis sanitaria del coronavirus

El polémico paso de seis camiones con carga de la empresa acuícola natalina MultiExport por el cruce marítimo de Primera Angostura, hace pocos días, en horario nocturno y obteniendo preferencia de embarque sobre otros transportes (que esperaban su turno hasta la mañana siguiente), sin además ser controlados por la barrera sanitaria establecida en Punta Delgada -que no funciona de madrugada- se debió a que las plantas salmoneras, de acuerdo a las recientes disposiciones del Ministerio del Interior, son consideradas de “infraestructura crítica” y como tales, deben recibir atención preferente en el actual Estado de Emergencia decretado por la crisis sanitaria del coronavirus.

Así se desprende de los antecedentes obtenidos ante la enojosa situación reclamada y cuestionada por los porvenireños y observadores magallánicos en general, además de quienes se sienten afectados al no recibir las mismas facilidades en iguales circunstancias. Fue el capitán de Puerto de Punta Delgada, suboficial mayor de litoral Víctor Flores Saavedra, quien clarificó los hechos y explicó porqué autorizó el paso de los camiones con carga hacia Porvenir.

“Los salmones vivos que venían en esos seis camiones, son de la empresa MultiExport, que tiene su planta industrial a 85 millas al norte de Puerto Natales, a unas 12 horas de navegación. Y sus transportes demoran de 15 a 18 horas, porque el canal Pirque lo tienen que cruzar con horas luz, entonces cuando los camiones llegan a Punta Delgada, no es factible que esperen el cruce hasta las 8 de la mañana, porque los salmones morirían”, detalló.

Dijo que la situación fue analizada con la directora zonal de Pesca y se coordinó con la Seremi de Salud para que el control sanitario a los conductores se les practicara en la barrera sanitaria de Natales. Pero éste fue sólo un control preventivo, porque el manual de procedimiento de la aduana sanitaria dice que todos los transportes de carga con salmones vivos se consideran infraestructura crítica, ya que el instructivo del Ministerio del Interior indica que ese tipo de carga se debe priorizar por sobre el resto.

No sujetos a cuarentena

“Incluso estos camiones tienen un carril exclusivo para tránsito expedito y no tienen que detenerse en aduanas ni carretera y sus conductores no quedan sujetos a cuarentena, a no ser que ellos sientan que están contagiados o que presenten algún síntoma. Además, el 15 de mayo se validó que todas estas empresas con alimentos y de comercio esencial que estén realizando procesos críticos como la cosecha y el procesamiento, también están autorizados para transitar hasta en toque de queda”, precisó el representante de la Armada.

Esas empresas esenciales, añadió, deben tramitar un salvoconducto que les permite transitar fuera del toque de queda, todo lo cual tuvo en cuenta Salud para autorizar el masivo transporte de salmones hasta la planta de Nova Austral en Porvenir. Flores puntualizó que de la situación estaban debidamente informadas la gobernadora de Tierra del Fuego, el gobernador de Magallanes, los alcaldes de Porvenir y Primavera y el delegado del jefe de Defensa, coronel Raúl Faúndes y que todos ellos estaban debidamente coordinados.

Respecto al presunto error del gobernador Homero Villegas, que refirió un control en Kon-Aiken, esto es 100 kilómetros al sur de Punta Delgada que no está en la ruta desde Natales a Primera Angostura, el suboficial mayor precisó que los camiones (sin sus acoplados), primero salieron de Punta Arenas, fueron a Ultima Esperanza y al otro día reemprendieron después de enganchar sus trailers- el viaje ya cargados, hacia la isla grande.

Llegaron a Punta Delgada a las 3 de la mañana, donde en su calidad de capitán de Puerto, Flores autorizó el embarque del convoy vehicular en la Naviera Tierra del Fuego para prolongar su tránsito por la carretera terrestre. De no autorizar el trasporte de esta carga crítica, apuntó, y los peces embarcados murieran, se podría producir un desastre ambiental, ya que no hay un sitio de acopio dónde verter la cantidad de ejemplares muertos, remarcó, pues son muchas toneladas.

Estimó que el problema no pasaría en horario normal, porque los ferrys de las dos compañías que cruzan a Tierra del Fuego en Primera Angostura funcionan toda la noche, ya que cada compañía establece sus propios horarios de operación. “Si los camiones no tuvieran la autorización de la autoridad sanitaria, este cruce no se habría podido hacer”, cerró el capitán de Puerto.

Camioneros locales siguen indignados

No obstante las precisiones clarificadoras de la autoridad marítima, los otros afectados que no son encasillados en la infraestructura crítica, como los camioneros de Porvenir, expresaron su desazón y franco malestar con lo sucedido en el cruce marítimo a la isla, la semana pasada. “¿Cómo va estar bien que ellos puedan pasar y nosotros debamos dormir en el terminal de Delgada hasta la mañana siguiente, porque no alcanzamos el último barco, aunque muchas veces traigamos alimentos para abastecer Porvenir?”, se preguntó el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam) de Porvenir, Carlos Gallardo, sobre el polémico viaje del convoy de seis camiones con salmones vivos destinados a una empresa de proceso para exportación.

Por otro lado, enfatizó que no se cumple la barrera sanitaria para todos en el lugar, establecida hasta las 8 de la noche. “Yo he hecho transportes de Natales a Porvenir y también me he quedado en el terminal durmiendo o de Punta Arenas a Porvenir y siempre hemos cumplido la barrera sanitaria en Punta Delgada, pese a que se nos haya tomado antes en esas dos ciudades”, aseguró.

“No está bien que hagan excepciones a algunos, aparte que el salmón que ellos transportan no es de primera necesidad, como sí es la alimentación básica, aparte que ese salmón viene vivo y le vienen inyectando oxígeno. Ahí para nosotros está claro que hubo un ‘arreglín’, como se dice, así que vamos a hacer un reclamo formal a la gobernadora (Margarita Norambuena)”, anunció. Gallardo reclamó que se debe establecer el mismo horario para todos y que no se otorguen privilegios, salvo que se trate de abastecimiento de primera necesidad, como los víveres, con cuya carga ha debido pernoctar en Punta Delgada tantas veces.

Del mismo modo criticó lo sucedido el presidente regional de Asoducam, Miguel Cárdenas, que sindicó los camiones del polémico viaje como de su colega, Xenón Macías y Compañía. “Ahí hay una situación absolutamente anómala porque todos deben pasar el control sanitario, no debe haber excepciones”.

“Tenemos que pensar que Porvenir tiene hoy cero personas contagiadas de Covid-19 positivo porque los nueve que lo tuvieron pasaron ya la cuarentena y por ende, Porvenir debe hoy cuidar más que nunca su territorio para que nadie se vuelva a infectar del coronavirus. Desde el punto de vista, nadie puede estar por sobre la ley. Todos los camiones deben tener el control que corresponde a la crisis sanitaria”, planteó el dirigente del rodado.

En cambio, sobre viajar en horario de toque de queda, aclaró que sí se puede si se cuenta con los permisos correspondientes, “pero aunque los tenga, deben someterse al control sanitario y si éste comienza a las 8 de la mañana, esos seis camioneros debieron haber esperado hasta esa hora”, recalcó.

Fotos cedidas

Gobernadora Norambuena:

“Por supuesto que se tomaron todas las providencias del caso”

Aunque la gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena afirmó por whatsapp que contestaría a los insistentes llamados de Fueguinas después de su programa “Gobernación informa” de radio Baquedano Austral, no lo hizo, pero en su intervención radial se refirió al polémico transporte de salmones. Remarcó que hubo coordinación entre las autoridades que intervienen en las barreras sanitarias.

“Hubo una carga que salió a las 3 de la maña con destino a Tierra del Fuego y corresponde a un corredor sanitario que contempla todas esas empresas que son de agroalimentos, productoras silvoagropecuarias, todas las faenas, que realizan procesos críticos tales como siembras, cosecha, procesamiento y distribución, así como labores de pesca, procesamiento de pescados, mariscos, producción de alimentos para animales, aves, piscicultura, de celulosa y productos de papel, cartón, derivados, envases y embalaje”.

“Es un instructivo de Salud, tenemos uno de cuarentena, que establece todas las barreras sanitarias y cómo funcionan las barreras y cordones sanitarios y se puede descargar de la web”, detalló.

Añadió que las mencionadas empresas pueden formar parte de un corredor sanitario, que fue lo que pasó la semana pasada, “donde ingresó un (sic) camión, que debía llegar a una hora específica después de 12 horas de traslado y que tenía absolutamente todos los permisos”, aseveró la autoridad de gobierno.

Respecto a los dichos del coordinador local de Defensa, que dijo haberse enterado del traslado de salmones por redes sociales, admitió que hubo una descoordinación debido a lo avanzado de la hora. “Esto detonó el pequeño impasse de que no se hubiera sabido del ingreso a la provincia en toque de queda, y por supuesto que se tomaron todas las providencias del caso”, dijo, asegurando que en lo futuro, el militar será debidamente informado.