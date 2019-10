Angélica Flores: “Inicié la Agrupación de Colombianos en la Patagonia por la necesidad de agruparnos y ayudarnos”

Con 10 años en Punta Arenas, la caleña ha podido tener su propio emprendimiento de manicure y pedicure.

Hace 10 años Angélica Flores emigró a Punta Arenas de la ciudad de la salsa, Cali – Colombia, la cual se ubica en el departamento del Valle de Cauca, al suroeste de Bogotá, lugar que se distingue en el país colombiano por sus atractivos turísticos, su valor histórico y sus ritmos musicales.

La caleña, llena de alegría mientras disfrutaba de la Feria de Salud Intercultural en el módulo central de Zona Austral en compañía de sus coterráneos, indicó que hace cinco años le surgió la necesidad de crear una agrupación de colombianos en Punta Arenas, con el objetivo de comunicarse y ayudarse entre sí.

“Presido la Agrupación de Colombianos en la Patagonia, debido a que tuve la iniciativa cinco años atrás de comenzar y constituir una organización o grupo a raíz de la necesidad puntal de ayudarnos y trabajar más que todo en los aspectos sociales y culturales”, indicó Flores.

Angélica, proveniente de un lugar tropical, llegó a la región de Magallanes junto a su hija y una maleta llena de sueños.

“Me vine buscando una estabilidad laboral, llegué con mi hija Gabriela Rodríguez cuando ella tenía 8 años, hoy en día ya tiene 18. Salí de mi país con el objetivo de surgir”, dijo.

Su residencia en Punta Arenas la llevó a conocer a su pareja actual, un caballero chileno, relación de la cual nació su hijo magallánico Juan Pablo.

– ¿Qué aspectos positivos rescata de Punta Arenas?

– “Punta Arenas es una ciudad maravillosa, muy tranquila, es fantástica. Esta ciudad nos ha acogido a nosotros los colombianos, gracias a eso yo hoy en día he podido tener un emprendimiento propio e independiente y puedo decir que he alcanzado mi objetivo de lograr mi estabilidad laboral y emocional. Además, aquí se puede vivir bien y me refiero a Punta Arenas porque, los diez años de mi vida que llevo desde que decidí salir de mi país, los tengo viviendo acá”.

Diferente clima y culturas

“El proceso de integrarme ha sido bastante complejo porque siempre en todo lugar existen bastantes altibajos en el trayecto. Esto fue más difícil para los primeros colombianos que llegamos a Punta Arenas. Sin embargo, hoy día en la ciudad se puede observar que hay buena inclusión con los inmigrantes, eso ayuda a que le veamos el lado positivo y estable, lo cual es lo más importante”, rescató la caleña.

Emprendimiento en crecimiento

Esta luchadora y emprendedora madre, así como muchas de tantas otras mujeres en el mundo, se siente feliz de poder surgir de acuerdo con sus objetivos y más en una ciudad que le ha abierto las puertas y le ha brindado la oportunidad de tener su propio emprendimiento, el cual inició seis años atrás. Flores señaló que tiene “una sala de manicure y pedicure y aquí seguimos haciendo una vida”, comunicó.

– ¿Tantos años en Punta Arenas le han hecho sentirse una magallánica más?

– “No mucho, porque yo siempre tendré la esperanza de regresar a mi país, ese es mi anhelo, regresar algún día porque tengo identidad y, aunque estoy muy agradecida con este país y esta ciudad por el hecho de haberme acogido, siempre seré colombiana”.

Cabe destacar que Angélica es una mujer centrada y alegre y, gracias a sus objetivos y la estabilidad que buscaba cuando llegó hace diez años, ha podido aportar y apoyar económicamente a su familia en Colombia, además ayuda a sus hermanos en sus estudios.